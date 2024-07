Glycine Sea Kraken GL0480

El Sea Kraken es un nuevo reloj automático lanzado recientemente por la marca suiza Glycine. Este modelo rinde homenaje a los relojes marinos de los años 60, con una estética skindiver que a su vez es muy particular.





La primera cosa interesante es que es una edición limitada y numerada, algo poco común en los Glycine de los últimos tiempos. Este modelo lleva un cristal de zafiro curvado, similar a los Airman, pero no es lo habitual. Su precio de venta en la tienda europea de Glycine Store, con descuento, es superior al de otros modelos conocidos. Forma parte de una colección propia, más allá de los Glycine Airman, Combat, Bienne y Air Pilot. Hoy me acompaña un Combat Sub, también muy adecuado para este vídeo.

Se ha comentado en varios medios que este reloj tiene un error. Os explicaré en qué consiste ese supuesto error y por qué no lo es.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L, pulida y cepillada. 39 mm de diámetro sin contar la corona. 12,7 mm de grosor Corona Roscada, firmada por Glycine Esfera Blanca con índices y manecillas con Super-LumiNova grado A Cristal Zafiro curvado, doblemente abombado con tratamiento antirreflejos Lume Swiss Super-LumiNova grado A Trasera Acero inoxidable ciega, grabada Correa Cuero vintage, negra, 22 mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, fecha Resistencia al agua 150 metros (15 ATM) Movimiento Sellita SW200, grado Elaboré, conocido como GL224 en Glycine Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga automática bidireccional

El modelo

El Sea Kraken es la variante GL0480 con esfera blanca. También está disponible con esfera salmón y negra, cada una limitada a 100 unidades. Esta unidad es la 6 de 100. Como es característico en Glycine, cada reloj tiene un número de serie único. La variante GL0480 con esfera blanca tiene un bisel de acero inoxidable en el que el número 30 está invertido, algo que muchos consideran un error, pero no lo es. Este diseño se ha visto en relojes de marcas como Blancpain.

El reloj

El Sea Kraken destaca por su diseño vintage y funcionalidad. La caja de acero inoxidable 316L combina acabados pulidos y cepillados, con un tamaño contenido de 39 mm de diámetro y 12,7 mm de grosor, lo que lo hace muy cómodo de llevar. La corona roscada asegura la hermeticidad hasta 150 metros, ideal para un skindiver.

La esfera blanca, con índices y manecillas tratadas con Super-LumiNova grado A, ofrece una legibilidad excelente, incluso en condiciones de poca luz. El bisel unidireccional de 120 clics proporciona una sensación robusta y precisa.

En su interior, el reloj alberga un calibre Sellita SW200 en grado Elaboré, conocido como GL224 en Glycine. Este movimiento automático de alta frecuencia (28,800 vph) cuenta con 26 rubíes y una reserva de marcha mínima de 38 horas. Su rendimiento ha sido excelente, con una variación posicional mínima, cercana a los estándares de un cronómetro COSC.

El lume

El rendimiento del lume es impresionante, con una luminosidad fuerte y duradera gracias al uso de Super-LumiNova grado A. Tras unos minutos de exposición a una linterna convencional, los índices y manecillas siguen siendo completamente legibles.

Packaging

El nuevo empaquetado de Glycine es notable. Viene en una pequeña caja de cartón, que contiene un estuche de madera natural. Dentro del estuche, el reloj se presenta con una gamuza y espacio para manuales y documentación. Este nuevo diseño de packaging añade un toque de exclusividad y cuidado al producto.

Conclusión

He estado usando el Sea Kraken durante un par de días y me ha gustado mucho. Su tamaño, aunque pequeño para algunos, se ajusta bien a la muñeca y mantiene la esencia de los skindiver de los años 60. El cristal de zafiro doblemente abombado proporciona un toque vintage con una legibilidad excelente. La correa, aunque cómoda, podría ser mejor en términos de calidad y estilo para un reloj de esta categoría.

En resumen, el Glycine Sea Kraken es un reloj que ofrece mucho por su precio, con una calidad y exclusividad que lo hacen destacar en la gama de relojes automáticos suizos. Si buscas un reloj distinto y con historia, esta edición limitada es una excelente opción.

Galería