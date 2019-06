Análisis de barras de jabón de afeitar

Después de escribir Jabón de afeitar Epsilon Blue Mediterranean y crema Dapper Dan en donde reseñaba jabones de afeitar en crema, se me ocurrió hacer algo parecido al análisis de cuchillas de afeitar de hace algún tiempo.

Todos conocemos las barras de jabón de afeitado de LEA y de La Toja, aunque la variedad de marcas y variedades es enorme. El jabón en barra es quizás el material más conocido en el afeitado con maquinilla, sea ésta de tipo clásico o multihojas. Son productos económicos, que resultan ideales para poder experimentar nuevas sensaciones, y además que duran mucho, así que si nos convence el resultado, no tendremos que comprar otro durante algún tiempo. Además, gracias a internet, que con tiendas como Gifts&Care, nos ofrecen multitud de referencias en su catálogo, es fácil hacerse con ellos.

He tenido que acotar un poco la comparativa, por ejemplo dejando fuera a D.R. Harris que entendía que por precio quedaban algo alejados del aficionado de a pie. Debo aclarar también que he optado por las barras de jabón en vez de los tarros u otras presentaciones. El motivo es bien sencillo, ocupan menos espacio, así que puedes guardarlos en el armario e irlos rotando en cada afeitado. Me parecen la presentación ideal para probar.







Jabón de Afeitar Barra Arko 75gr

La marca turca Arko Men lleva desde 1957 en activo, de hecho el año en que lanzaron precisamente su jabón de afeitar muy similar a este. Turquía sigue conservando una gran tradición en cuanto a barberías y afeitado clásico, tanto con maquinilla como con navaja, así que saben de lo que hablan.

Este jabón es un producto muy asequible (2,95€), y que además trae más cantidad de los habituales 50g (75g). Sus cualidades son estupendas, no necesita demasiada cantidad de jabón en la brocha, espuma rápido y de manera generosa, facilitando el deslizamiento de la cuchilla.

Se lo critica por su aroma. Ciertamente no es un aroma elaborado, huele solamente a jabón. No es desagradable, pero deja a medias la sensación del afeitado. En mi caso el único fallo es que la barra de jabón viene tal cual, sin ningún mango de plástico con el que poder aplicar el producto.

Ingredientes: Potassium Tallowate, Stearic Acid, Potassium Cocoate, Aqua, Sodyum Palm Kernelate, Glycerin, Parfum, Paraffinum Liquidum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Disodium Distrylbipheny Disulfonate.







Jabón de Afeitar Barra Derby 75gr

Derby es una compañía también turca, con orígenes que se remontan a 1940, y que desde hace años se conoce en el mundillo del afeitado clásico por sus cuchillas con estupenda relación calidad-precio. Este jabón es muy similar al de Arko, es incluso más barato (2,20€), trae una buena cantidad de producto, cunde mucho y espuma estupendamente. Y de igual modo sólo huele a jabón y no trae ningún mango para aplicarlo sin mancharnos. De hecho se dice que se produce en la misma factoría que el de Arko Men.

Ingredientes: Potassium Tallowate, Potassium cocoate, Stearic acid, Sodyum palm kernelate, Aqua, Disodium distrylbiphenly, CI77891, Paraffinum liquidum, Parfum, Geraniol, Benzyl alcohol, Linalool, Glycerine.







Jabón de Afeitar Speick 50g

Los alemanes de Speick comenzaron en 1928 y se han ido posicionando como una marca cosmética que apuesta por los ingredientes naturales y la tradición. Sus productos son de precio medio, y quizás por ello han ido ganándose poco a poco el reconocimiento de los usuarios.

Se trata de una barra de jabón del tamaño normal de 50g, Made in Germany, que se vende a 4,50€. Más caro que los productos de entrada, pero que viene con un práctico estuche de plástico transparente que ellos llaman «de viaje», y que podremos aprovechar para otros jabones.

Nunca había probado sus jabones (sí sus masajes para después del afeitado), y lo primero que me viene a la mente, es que me encanta su aroma herbal. Suave, pero perceptible. Espuma muy bien, puede que no tanto como los turcos, pero más que suficiente. El deslizamiento que se consigue es el mejor que he probado, estupendo. La sensación tras el afeitado, conserva aún el ligero aroma del producto, y deja la cara fresca. Sin lugar a dudas, mi favorito. Por ponerle una pega, el color. Es un rosa tenue que no me parece encajar con un jabón de índole masculino.

Ingredientes: Potassium Stearate, Sodium Stearate, Potassium Tallowate, Aqua, Potassium Cocoate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Parfum, Glycerin, Valeriana Celtica Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, CI 77891, CI 15985, CI 16255, Benzyl Salicylate, Eugenol, Limonene, Linalool.







Tabac Jabón de Afeitar Stick 100gr

Tabac es una marca reconocida por su fragancia, tanto en perfumes como en masajes, desodorantes, o para el caso que nos ocupa, jabones de afeitado. Los de Mäurer & Wirtz, lanzaron el jabón Tabac en 1959, causando sensación por sus aromas amaderados y con notas de hoja de tabaco, de ahí el nombre. Un mito que ha pasado a formar parte de la historia, una marca de siempre.

El precio asciende a 8,95€, aunque considerando que son 100g de producto, la diferencia no es tanta. Sin embargo, he notado que se requiere más cantidad de jabón y de agua que con el resto. Luego la espuma es muy generosa y densa, de excelente calidad, porque además resulta muy duradera. El olor me gusta por su clasicismo, es agradable, pero no me dice nada. Como Speick, Made in Germany.

Ingredientes: Potassium Stearate, Sodium Stearate, Potassium Tallowate, Potassium Cocoate, Aqua, Sodium Tallowate, Parfum, Sodium Cocoate, Glycerin, Potassium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, Sodium Hydroxide, CI 77891, Limonene, Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Courmarin, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract, Cinnamyl Alcohol, Isoeugenol, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Eugenol, Citral, Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract.







Jabón de Afeitar Sándalo Taylor of Old Bond Street Barra 75gr

TOOBS (Taylor of Old Bond Street) es una reputada empresa familiar que desde 1854 se dedican al cuidado masculino de lujo. El nombre viene de la prestigiosa calle londinense donde comenzaron. Ahora siguen ubicados en el centro de Londres y fabricando en el Reíno Unido, pero ya no en Old Bond Street.

Nos damos cuenta que este jabón es diferente, sin que sea necesario abrirlo. Primero porque 75g de producto cuestan 13,95€, de los más caros, pero después por los detalles. Un elaborado envase de plástico, que tiene incluso un tapón a rosca de calidad. En cuanto a la experiencia de afeitado, como el de Speick es muy buena. No hace falta demasiada cantidad, espuma rápido y bien, y la sensación que deja en la piel es muy agradable. El aroma tiene carácter, una mezcla de clásico y de actual. Sería mi segunda elección, porque a pesar que la barra nos durará como mínimo meses, su precio triplica al Speick. Una marca muy en la linea premium de los franceses de Martin De Candre y los italianos de Acca Kappa.

Ingredientes: Glycerin, Stearic Acid, Aqua, Potassium Hydroxide, Myristic Acid, Sodium Hydroxide, Coconut Acid, Parfum (Benzyl Benzoate, Eugenol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool).