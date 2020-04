¿Cómo envejecen unas gafas de sol Ray-Ban RB-4039?

Con cierta frecuencia hablo acerca de cómo soportan el paso del tiempo determinados artículos. Entre los que resultan muy duraderos, y por tanto aguantan bien el paso del tiempo, recuerdo ¿Cómo envejecen unas zapatillas J’Hayber? o como ¿Cómo envejece una camiseta Ferry’s?. Entre los productos que han llevado fatal el paso del tiempo, o sea aquellos que no han resistido ni unas semanas de uso cuidadoso, vimos ¿Cómo envejecen unas zapatillas Victoria? y ¿Cómo envejecen unas zapatillas Yumas?.

El caso de hoy habla de la otrora reputada marca Ray-Bay, perteneciente al Grupo Luxottica. Aunque soy un gran fan desde hace décadas de su legendario modelo Wayfarer, hace tiempo que decidí descartar la marca y pasarme a opciones menos conocidas, y de mayor calidad como las AO Eyewear o las Randolph USA. Porque ciertamente, vamos a hablar de calidad, o mejor dicho, de falta de calidad.

El modelo en cuestión es el Ray-Ban RB 4039, o mejor dicho RB 4039 622/71 3N. Las 4039 se lanzaron en 2009, mientras que esta versión en acabado gomoso apareció en 2011. Hoy en díala marca italo-americana lo ha descatalogado en todas sus versiones, pese a que aún podemos encontrarla en algunos comercios al habitual precio entorno a los 90€.

La novedad de esta versión en acabado 622, es su acabado gomoso. El acetato está recubierto de un material muy suave y muy agradable, que en algunos modelos como las New Wayfarer RB2132 622 definen como de nailon. Las New Wayfarer aún se venden con esa terminación en goma, así que si te gustan, huye de ellas. El motivo es que tras unos 3 años de tenerlas, con un uso bastante cuidadoso y siempre guardadas en su funda original, el recubrimiento goma se ha ido «desintegrando», se va cayendo y haciéndose pegajoso. No sólo es desagradable al tacto y a la piel, sino que además se le adhieren todas las micropartículas con las que entra en contacto.

Tal vez penséis que se trata de uno de los nuevos modelos que llevan la marca CE, como sabéis el eufemismo que utilizan en Rayban para no decir que son Made in China. Pues no, se supone que han salido de la mejor fábrica de Luxottica en Italia como lo atestigua su Made in Italy.

Con esta decepción, sorprendente en una marca que se había ganado un enorme prestigio en cuanto a durabilidad, solamente se refuerza mi opinión de hace años. Escoge otras marcas.

Sin más, os dejo con las evidencias fotográficas.