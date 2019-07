Habiendo hablado de la pluma estilográfica Caran D’Ache 849, me quedaba pendiente un nuevo enigma estilográfico. La marca Belius, que por culpa de nuestro lector Alejandro, me había dejado intrigado.

Nuestra pluma estilográfica protagonista de hoy es la Belius Mezzano, un modelo con referencia BB184 y que encontramos en muchos comercios de venta de material de oficina y de papelería. En cuanto a la marca Belius todo es un misterio, y una búsqueda en internet, apenas arroja claves. Así que con el hilo de partida de Alejandro, al final he ido desentrañando el misterio. En algunos lugares se afirma que los productos de Belius están fabricados por STYB o Inoxcrom, algo que no tiene fundamento alguno. Esencialmente Belius es una marca importada de China, un poco como los marquistas de antaño. En ese país se diseñan, se construyen, se remarcan y se empaquetan. La distribución la lleva a cabo CSP S.L., es decir la empresa malagueña Comercial del Sur de Papelería.







Comercial del Sur de Papelería pertenece al grupo CSP LiderPapel, y para hacer todo más enigmático, los enlaces al catálogo de Belius de 2015 y a la información de la marca están rotos. La definición que hacen en CSP para la marca no nos aporta algo que no sepamos, ni la diferencia de otras firmas: Piezas de escritura.

Modelos anteriores solían mencionar en el estuche Belius Trade Mark, sin embargo no hay signos de que la marca esté registrada, ni en España, ni a nivel internacional. Otros modelos, suelen referenciar un West Germany, que solamente pretenden confundir al consumidor asociándolo con un Made in Germany que no es cierto.

El empaquetado de la Belius Mezzano, con referencia BB184 mejora las expectativas que pudiéramos tener ante una estilográfica de precio contenido. Un protector de cartón en color blanco identificando al producto, y que contiene otra caja de cartón, esta vez de color negro y bastante buena calidad.













Cuando la abrimos es el momento en el que nos damos cuenta que el estuche está bien elaborado, forrado de material textil tipo raso, y con el logotipo de Belius en dorado. En general me recuerda a las Inoxcrom que se vendían en los 80.







La Mezzano está construida íntegramente en metal, con el cuerpo y el capuchón lacados en color mate, en este caso en color gris. El clip y el aro del capuchón y la trasera están acabados en cromo brillante. Da una buena impresión inicial, aunque habrá que ver cómo de duradero y resistente es el lacado.







El plumín indica Iridium Point, es decir, de acero inoxidable con la punta reforzada con iridio y a lo que no hay nada que objetar, puesto que es lo habitual, incluso en piezas mucho más caras. Otros modelos contemporáneos indican la leyenda de Iridium Point Germany, una variante de lo que hemos comentado anteriormente.







La escritura es buena, cumple sobradamente con la que creo que es su utilidad principal. Un instrumento de escritura para uso diario, pero a la vez bastante aparente. También me parece una buena opción para aquellos que quieran retomar el hábito de la escritura con pluma estilográfica o iniciarse en ella. Del mismo modo que no tiene ninguna virtud excepcional, tampoco tiene ningún defecto grave.







Además del atractivo de su precio, entre 11€ y 15€, no deja de ser una marca de aquí, con las ventajas a nivel económico que ello representa. Sin embargo la competencia es dura en ese sector, y por solamente tres o cuatro euros más podemos hacernos con la Pilot Urban, de la que si te gusta el diseño, es una candidata bastante superior.

Actualizado a 13 de junio de 2019. 18:56:

Mal final. La estuve utilizando el primer día, la pluma escribía muy bien. La volví a empaquetar y la regalé. Resultó ser que desde el principio la tinta no fluía adecuadamente. En cuanto terminaba un trazo, se quedaba sin tinta. Había que volverla a agitar para que entonces pudiera escribir, nuevamente sólo un trazo. Era levantarla del papel, y continuar con la escritura que resultaba imposible.

Ni una concienzuda limpieza pudo con ella, y ahí es donde se nota la manufactura china. Quizás el alimentador tenía más tolerancia de la esperada, se contrajo infinitesimalmente, y eso fue suficiente para que no fluyera.

Entonces me pongo a revisar el plumín, y lo que veo es que el plumín se ha abierto, como si se hubiera deformado, algo inexplicable con solamente un par de días de uso. Algo que sólo puedo atribuir a un deficiente control de calidad en la producción.