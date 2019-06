Cremas de afeitar LEA

En este artículo voy a reseñar las cremas de jabón para el afeitado que nos ofrecen desde LEA. Por su rendimiento y lo neutro de su aroma, la crema de jabón LEA se ha convertido en mi jabón de uso frecuente durante el afeitado, porque me permite combinarla con cualquier after-shave.

De vez cuando lo alterno con el Jabón de afeitar Epsilon Blue Mediterranean, que genera una sensación aromática consistente. En lo que se refiere a barras de jabón, recordad que tenéis disponible la reciente comparativa de análisis de barras de jabón, en donde os comentaba que Speick era de mis favoritos.

Descartando la crema de afeitar de LEA Classic, lo que veréis en este artículo serán las tres cremas de las que dispone LEA para el afeitado con brocha. Tienen también una para el afeitado sin brocha, pero a esa habrá que esperar. Ya sabéis que Productos LEA se caracteriza por disponer de una gama de productos que tiene unos precios asequibles a cualquier bolsillo. Buscan la calidad que nos permita usarlos día a día, pero sin necesidad de buscar el elitismo, o requerir un gran desembolso por nuestra parte.







Es decir, de cara al afeitado con maquinilla, ya sea ésta clásica o no, podemos elegir diferentes lubricantes: bálsamos y aceites; espumas; cremas de afeitar; cremas de jabón y jabones (ya sean en barra como en tarro). La ventaja que tienen las cremas de afeitar, es que podemos aplicar directamente una porción sobre la brocha, y comenzar a espumar, tanto en la cara, como en un bol a parte. No tenemos que aplicarlo en la cara, o que hacer que la brocha lo absorba. Es por tanto más rápido, pero a diferencia de la espuma o de los aceites, sigue requiriendo una brocha. Como yo lo veo, es un punto medio entre el encanto clásico y la practicidad. Ello no es óbice de que de cuando en cuando podamos afeitarnos sin brocha, por ejemplo con la emulsión Myrsol, y otras querramos ejecutar el hábito completo a base de un tarro o una barra de jabón.

Crema de afeitar con brocha

La crema de afeitar con brocha en su versión estándar, es la más popular de todas, y también la más fácil de encontrar, pues incluso la tenemos en Mercadona. Está disponible también en diferentes presentaciones: 40g (0,85€), 100g (1,90€) y 150g (2,25€). Su presentación es parecida a la de la pasta de dientes, una cajita de cartón en cuyo interior nos encontramos el tubo de plástico con la crema.







Ingredientes: Aqua, Palmiric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Glycerin, Lauric Acid, Myristic Acid, Sodyum Hydroxide, Parfum, Allatoin, Lactic Acid, Hydroxyacetophenone, Oleic Acid, Limoneic Acid, Limonene, Linalool.







Cunde mucho, porque con una gota de tamaño generoso sobre la punta de la brocha tenemos suficiente para un afeitado. Genera una espuma densa y de buena calidad. El deslizamiento de la maquinilla es bueno sin más. Después del afeitado la sensación es normal. Ni demasiado hidratada, ni tersa.













Como suele ser característico de LEA, tiene un aroma bastante neutro y suave, lo que para unos significa que luego no desvirtuará la loción para después del afeitado, y para otros que carece de personalidad.

Crema de afeitar con brocha Profesional

La versión profesional de la crema de afeitar se dice que además de diferenciarse por la cantidad más elevada de producto (sólo se ofrece en formato de 250g (2,95€)), y por el color de su tapón que ahora es rojo. Algunos dicen que esta profesional tiene más alantoina, personalmente lo dudo, y la lista de ingredientes coincide en ambas exactamente. La única diferencia a juzgar por su formulación es que tiene más ácido oleico, lo que le debe dar una densidad más cremosa, pero que realmente soy incapaz de apreciar. Esta versión prescinde de la cajita de cartón, algo que me parece bien, ahorramos dinero, y contribuimos a reducir la cantidad de desechos.







Ingredientes: Aqua, Palmiric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Glycerin, Lauric Acid, Myristic Acid, Sodyum Hydroxide, Parfum, Allatoin, Lactic Acid, Oleic Acid, Hydroxyacetophenone, Limoneic Acid, Limonene, Linalool.







En el pasado, la formulación de la crema de afeitar era distinta, se cambió por el «Nueva fórmula», y parece que en ese momento en LEA decidieron que la crema normal usara la formulación de la profesional.

Durante el afeitado, se comporta igual que la versión normal. Pero como trae el doble de contenido que ésta, y cuesta sólo un poco más, si te gusta, ésta es tu presentación, porque te durará como mínimo meses.

Crema de afeitar con brocha mentolada

Como la versión estándar, pero agregando un toque ligero de mentol. Es mi versión favorita, puesto que adelanta la sensación de fresco que luego tendrás durante el post-afeitado a la fase también de afeitado. Se vende solamente en formato de 150g (2,25€), que aunque dura mucho, es la mitad que el profesional.







Ingredientes: Aqua, Palmiric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Glycerin, Lauric Acid, Myristic Acid, Sodyum Hydroxide, Parfum, Menthol, Lactic Acid, Oleic Acid, Hydroxyacetophenone, Linoleic Acid, Limonene, Linalool, CI 19140, CI 42041.







Aquí si vemos los cambios en la composición. Además de los colorantes, contiene mentol, y prescinde de la alantoina. Pese a esas alteraciones, en cuanto a eficacia, la veo igual que la versión normal y la profesional. El porcentaje de mentol debe ser pequeño, porque para mi que me gusta sentir sus efectos, durante el afeitado se nota levemente. Porque a mi, mentolados me gustan hasta los pañuelos de papel. Cuando nos aclaramos la cara, se intensifica ese frescor. Al menos ahora con buen tiempo, sería más atractiva una versión extra-fuerte. El aroma es un poco más intenso al de las otras dos versiones, difícil de definir, como a cítricos, así que aunque sus propiedades sean las mismas, el proceso mejora mucho con ella.

Aún es pronto para decirlo, pero creo que reemplazará al tarro de aluminio de crema de jabón LEA Classic.













En suma, unos productos económicos que cualquiera puede permitirse probar. La calidad es buena, y además cunden mucho. Si te gusta el frescor, empieza por la mentolada, en caso contrario, ves directamente a la profesional.