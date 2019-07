Cubiertos Made in Spain

Ahora que ya tengo mi vajilla Duralex Lys Saphir y continuando con el menaje, tocaba renovar la cubertería. Debo empezar reconociendo que no soy en absoluto ningún conocedor en la materia, así que me puse a investigar.

Probablemente la marca más reconocida fuera Gernika (Gernika Cubiertos y Menaje), era la única que me sonaba de nombre, pero al igual que me ocurrió con la ropa deportiva, parece que su fuerte no es responder emails. Luego caí en marcas de toda la vida de aquí que sí que conocía: Magefesa (Rhointer España) y Monix (Taurus Group), así que tras ver en la web de Hipercor que los tenían, y que ofrecían precios ajustados, decidí irlos a ver en persona. Malas noticias, ni Monix ni Magefesa fabrican en España, al menos en cuanto a las cuberterías que vi. Da lástima ver como cambia algo tan nuestro.

Descubrí Lacor (Marcos Larrañaga y Cia S.A.) e Idurgo (Inkug S.L.), otros a los que tampoco les gusta responder correos electrónicos, una oportunidad perdida porque Idurgo si que vende por internet al consumidor final, algo que no ocurre ni con Gernika, ni Lacor. Parecía imposible encontrar cubiertos que fueran Made in Spain, por lo que eché un vistazo a Amazon. La mayoría de sus ofertas son de WMF (Groupe SEB –Société d’Emboutissage de Bourgogne-), una firma originalmente alemana y que como prueba de todas las veces que ha cambiado de dueños, ahora pertenece a una corporación francesa. La mayoría de sus productos son Made in China (Engineered in Germany lo llaman eufemísticamente). Los pocos que son Made in Germany son bastante caros, para eso, escogía una de las marcas españolas de esas que no responden emails, y al menos serían Fabricados en España.

Entonces me dio por mirar como eran los cubiertos que tengo actualmente. Los compré suelos y baratos en Carrefour hará como 15 años. Cucharas, tenedores y cucharillas eran de marca Jay. Los cuchillos Cuydesa. Investigué en la web y encontré que Jay (Industrial Cubertera de Galicia S.A.), es el mayor fabricante de cubiertos del país, que son Made in Spain y que como ya es tendencia, ni venden directamente por internet, ni responden emails. Por otro lado Cuydesa (Brinox S.A.) tiene un catálogo de productos enorme, por supuesto, sin vender por internet ni responder correos electrónicos.







Me alegró comprobar como mi vieja cubertería es Made in Spain. Esta manía que tengo de preferir lo de aquí no me viene de ahora, y aunque no lo recordase, por eso debí elegir Cuydesa y Jay que demostraban que se podían hacer bien las cosas en nuestro país, y venderlas a precio razonable, aunque ello tuviera que pasar por una cadena de supermercados de origen francés. Inmediatamente sentí tristeza. Si tenemos buenas marcas y tenemos buenos productos, ¿por qué todo lo que encontramos es de multinacionales como WMF? La respuesta debe tener mucho que ver con que no respondan los correos electrónicos de la gente y con que no vendan por internet. Me apena, porque como en la crisis relojera actual, luego se echarán balones fuera. Que si la globalización, que si China, que si los impuestos…

Finalmente, me voy a quedar con mis Cuydesa y Jay. Estoy dispuesto a pagar algo más por productos de aquí, pero si a los fabricantes no les interesa que los compre, pues tampoco puedo obligarles a ello. No me pasa nada por usar Victorinox SwissClassic o por tener la vajilla Duralex Lys verde vintage. Lo bueno de estos productos, es que duran mucho, así que tengo años para poder encontrar al fabricante perfecto, suponiendo que éste exista. Pero viendo que Idurgo parecieron ser los únicos que me atendieron y me aclararon las dudas, junto con que además venden por internet, no dudo que en caso de hacer la compra ellos sean mis favoritos.