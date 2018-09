Muchos ya no recordaréis a Terrance “Terry” Colligan, el fundador de Rational Systems luego renombrada a Tenberry Software y que entre otras cosas desarrolló el extensor DOS DOS/4G que se recordaría por su versión recortada DOS/4GW incluida con Watcom C.

Doom, Descent, Duke Nukem 3D, Mortal Kombat o Rise of the Robots entre otros fueron los títulos que explotaron toda la potencia de los 32 bits gracias al trabajo de Terry.

Nacido un 25 de julio de 1947 en Arizona, había cumplido 70 años en el momento de fallecer a la edad de 70 años el pasado 18 de mayo de 2018. Extrañamente he tenido que ser yo, junto con Rugxulo el que nos hayamos percatado del triste acontecimiento 3 meses después.

Igual que centré mis esfuerzos en integrar la versión más reciente de DOS/32 Advanced dentro de OpenWatcom, hice lo mismo con DOS/4GW.

Desde 2009 trabajaba como ingeniero principal en Genesys Aerosystems, antes Cobham Avionics, pero lo que verdaderamente le apasionaba, era el software libre de errores. A falta de una imagen suya actual, quedará como recuerdo una de sus creaciones:







Contacté con Terry, quien amablemente me dio permiso de distribuir el último dos4gw.exe 2.01a con OpenWatcom, eso fue hace tres años. Terry tenía que buscar el paquete completo de DOS/4GW, y aunque me autorizó a incluirlo si lo encontraba no fue así. Después se corrompió su equipo, y tenía que buscarlo en las copias de seguridad… Así pasó el tiempo.

En septiembre de 2017 me reconoció que iba a enfrentarse a una importante cirugía cardíaca. Que tenía problemas de salud, pero se encontraba tranquilo y animado. No quise presionarle con mis “tonterías” del DOS4GW, y no hablamos durante 5 meses. A partir de ahí dejó de responderme los emails, y empecé a temer lo peor.

Es una noticia triste, alguien que fue un pionero de la programación, y que la mayoría han olvidado. Nuestras obras nos parecen transcendentales, pero muchas veces las olvidamos. Tanto es así que ha debido ser un “mindundi” como yo, situado a 8.000 kilómetros de su domicilio el que haya tenido que escribir este homenaje.

Pensamos que nuestras obras nos transcienden, que siempre serán recordadas, o que a los 70 años, uno todavía tiene tiempo de hacer muchas cosas.

Todavía tenemos disponible las siguientes URL, quién sabe por cuánto tiempo:

– Mirror de www.tenberry.com.

– Página en Facebook en Recuerdo de

– Perfil en LinkedIn

– Obituario online

Terrance Colligan RIP. DEP.