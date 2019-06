Entrevista a Julián Martínez de Filomatic

Recientemente entrevisté a Matthew Cule de CuleM Watches, la primera de las entrevistas publicadas que se desarrolló completamente en inglés, aunque también la traduje al español. Hoy damos un paso más, y os traigo a Julián Martínez, el responsable de la marca Filomatic, que sin tener nada que ver con las entrevistas a relojeras españolas, es una empresa española, y de una disciplina bastante afín a los relojes, el afeitado.







Hola Julián. Muchas gracias por atenderme.

Estoy encantado de estar contigo, hubo buen feeling desde el principio, y he ido leyendo tus publicaciones. Así que gracias a ti Javier.

En 2016 te hiciste con la marca Filomatic. ¿Cuéntanos porqué?

En 1965 Filomatic lanzó la primera maquinilla en nuestro país. Llegó a disfrutar de más de 70% de cuota de mercado. La firma fue creada por la familia Bassat, que a día de hoy es presidente honorífico de Filomatic. Sin embargo con la progresión de las importaciones, y la fortaleza de Gillette, Industrias Bassat S.A. terminó vendiéndosela. Con el tiempo los estadounidenses acabarían deshaciéndose de ella, pasando entonces a manos brasileñas. La marca iba a menos, y así es como tuve oportunidad de hacerme con ella.

Yo vengo de familia cuchillera de Albacete, de hecho soy el propietario de Quttin, así que era un sector muy relacionado y con indudable atractivo por lo reconocida que era la marca Filomatic. Cuando empecé con Quttin hace veintisiete años, la fundamos mi esposa Margarita y yo en 1992, nunca pensé que llegaría hasta donde está ahora. Quiero hacer lo mismo con Filomatic, una marca que adquirimos hace cinco años, quizás yo no lo vea, pero sí mi hijo. Que vuelva a ser la marca renombrada y líder que fue antaño.

Entonces decidisteis comenzar con las maquinillas desechables, algo que rompe un poco con la historia de Filomatic

Sí, los tiempos han cambiado, y lo que demanda el mercado son maquinillas de afeitar desechables y de varias hojas. No teníamos capacidad para producir en España con la calidad y precio que busca el consumidor, así que nos aliamos con DORCO. Ellos son líderes en la fabricación de maquinillas para marcas blancas, tienen una tecnología que es igual o mejor que la de Gillette, y nos pareció el socio ideal.

A diferencia de muchas marcas blancas que simplemente remarcan los diseños de DORCO, nosotros decidimos diseñar nuestra propia maquinilla al completo. Así fue como en 2017 lanzamos la Filomatic Filo2. Una maquinilla de dos hojas con cabezal de arquitectura abierta. Esto quiere decir no sólo que afeite de maravilla, sino que además desagua y se limpia con mucha facilidad.

¿Javier, tu has probado la Filo2?

Pues no. He leído buenos comentarios, pero no he tenido la oportunidad…

Te vas a ir de aquí con un blister de 10 unidades, quiero que la pruebes y me cuentes…

Fíjate lo que te voy a decir, la Filo2 es la maquinilla con la que me afeito cada día. Y date cuenta que al mando de Filomatic, he tenido que probar casi todos los modelos de casi todas las marcas. Sin lugar a dudas, la Filo2 me parece la mejor maquinilla desechable del mercado.

Trato hecho. Pruebo la Filo2, y te digo cómo la veo. Ojalá sea tan buena como dices… Pero también tenéis la Filo3 y la Filo6…

Sí, la Filo6 ha tenido mucho éxito, esa te la llevas también (Risas). Pensamos que muchos hombres estaban acostumbrados a la facilidad de afeitado con 5 o 6 hojas, y ahí debía estar Filomatic también. En esa categoría, la banda lubrificante, así como el cabezal basculante viene a ser el estándar, y nosotros no podíamos ser menos. En este caso, el mango es un diseño nuestro en exclusiva, y que además es compatible con el de la Filo3, mientras que el cabezal es de DORCO. Sin embargo, también hemos optado por el cabezal de arquitectura abierta que tan bien ha funcionado en la Filo2, pero además, nuestro sistema de cabezales compatibles patentado, que le permite usar cabezales compatibles.

Con la Filo3 tenemos muy buenas espectativas, surgió como una alternativa a las Match3, en breve la lanzaremos. Una exclusiva que puedo darte, es cobra la compatibilidad de mangos entre la Filo6 y la Filo3 que te decía antes. Así que con el mismo mango podrías afeitarte con tres hojas, que es más barato, o con seis hojas que es el que tenemos hoy.

Después de eso, llegamos a la parte más interesante para los aficionados al afeitado clásico. La FiloC, o Filomatic Classic.

Yo siempre quise hacer una maquinilla de afeitar de seguridad. Supongo que ya sabes que las antiguas Filomatic Inox están muy buscadas actualmente. Entonces nos lanzamos a la idea de crear una maquinilla de afeitado clásica, la única que existía completamente Made in Spain, que es como surgió la FiloC.

Para nosotros fue un reto. Compramos diferentes maquinillas clásicas, las probamos para ver cómo afeitaban, las desmontamos, las estudiamos, y así llegamos a determinar lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba de ellas, con el fin de que nuestra maquinilla fuera mejor. Recuerdo que hasta localicé una antigua Filomatic Inox en venta, y envié a un comercial de la zona de Valencia a recogerla. Queríamos mantener también la esencia de aquel modelo.

Sorprendentemente, el Made in Spain fue el causante de muchos de sus problemas.

Bueno, dicho de ese modo suena demasiado brusco. La FiloC no fue bien a nivel comercial, no tengo porque ocultar ese hecho. En esto, se trata de aprender y mejorar, así que estuvimos analizando la situación y lo ocurrido. Vimos varias cosas, efectivamente algunas relacionadas con el Made in Spain.

Lo primero que vi es que como consumidores, queremos Made in Spain, pero no estamos dispuestos a pagarlo. El precio de venta de 29€ estaba muy por encima de las marcas asiáticas. Efectivamente era parejo al de otras marcas europeas, pero parece que incluso en España, nos guste más el Made in Germany o el Made in UK que en Made in Spain.

Lo segundo que ocurrió es que algunas unidades salieron con defectos de acabado. El baño niquelado del metal se hacía también en España, en una empresa especializada en ese tipo de baños. Empezamos a recibir algunas quejas de que el baño se desprendía en algunas unidades. Era solamente un problema estético, pero que echaba por tierra lo que uno espera de una maquinilla de ese precio.

La distribución se hacía en los centros de Carrefour. Fueron ellos los que nos buscaron para colocar una maquinilla clásica, pero nunca le dieron una ubicación privilegiada. Si sabías lo que ibas a comprar, tenías que buscarla. El resultado es que la mayoría de clientes ni siquiera vieron la FiloC expuesta en los lineales.

Creo también que Carrefour tal vez no fuera el expositor ideal para una maquinilla clásica de ese precio.

Exacto. Y eso lo teníamos claro desde el principio. Pero el poderío que tiene la marca francesa a nivel de distribución, era el empujón que necesitábamos para salir. Luego queríamos comercializarlas en otros puntos de venta. Pero no llegó a ser así. Las 1500 unidades que fabricamos no tuvieron el éxito que necesitábamos, y mucho menos al que aspirábamos, así que decidimos no fabricar más FiloC.

Es una pena, porque la maquinilla afeita muy bien. Le dimos al peine un poco más de espacio, y esa resultó ser la combinación perfecta para obtener un afeitado suave y apurado. Puede que de aquí a unos años la FiloC sea un modelo clásico y buscado, igual que la Inox.

Entonces, ¿habéis renunciado para siempre a una maquinilla clásica?

No, no. Yo no suelo renunciar a nada. Para mi el origen de Filomatic son las maquinillas clásicas, así que me gustaría tener una. Como el Zamak niquelado no funcionó, pensé en un modelo de acero inoxidable. Lo que ocurre es que su desarrollo no es fácil. Sólo los moldes, cuestan 30 o 40.000 euros, algo que no podemos permitirnos si vamos a vender 1500 unidades nada más.

Estamos buscando opciones, un enfoque que nos dé más probabilidades de éxito. Cuando lo tengamos, ten por seguro que lo haremos.

Supongo que para que llegue ese momento hace falta algo de tiempo, y bueno… adquirir capacidad financiera.

Así es. Queremos potenciar las Filo2 y las Filo6. Hemos trabajado algunas campañas publicitarias, estamos hablando con diferentes cadenas de supermercados, y tenemos en mente sacar un paquete de 5 unidades de la Filo2 a solamente 1€.

Vaya, eso es calidad Filomatic a precio de marca blanca.

Gracias. Sí, es lo que pensamos. En este el boca a oreja es muy importante. Sé que llevará algo de tiempo, pero ya te digo que estoy super-orgulloso de como nos ha quedado la Filo2. Ojalá que poco a poco vaya conquistando el mercado.

Después de todo, el afeitado clásico lo haces cuando tienes tiempo y te apetece disfrutar. Pero si necesitas rasurarte a diario como yo, al final vas a lo práctico, y la Filo2 lo es. Además, es increíble lo duradera que es. Esas cuchillas son una pasada. Creo que hay gente que las tira porque tienen grabado el hábito de que una desechable no te dará más de 3 o 4 afeitados. En cambio la Filo2, es además muy duradera. De hecho, aunque parezca que eso va en contra nuestra porque si duran más, venderemos menos unidades, es justo lo opuesto. Queremos que la gente las pruebe, porque estoy seguro que les gustarán, y entonces hablarán bien de ellas.

No me has hablado de internacionalizarse. Este tipo de maquinillas tienen mucha salida en América.

Que va. Lo tengo muy claro. Filomatic fue líder en España. Ahora queremos centrarnos en hacer renacer la marca en nuestro país. Cuando esté asentada, nos dedicaremos a hacer lo mismo fuera. Ya te digo que es algo lento, pero sí. Eso no quita, que si nos viene una gran cadena de México o de Chile por poner un par de ejemplos, interesándose por las Filo2, Filo3 o Filo6, estemos encantados de colaborar con ellos.

¿Pensáis en una producción Made in Spain?

Me gustaría, yo siempre he vivido la industria local, pero a día de hoy, no es viable. El motivo no es el precio de la mano de obra en China, algo que mucha gente piensa. En los últimos años, su coste ha ido incrementándose rápidamente, claro, sigue siendo mucho más barata que aquí, en donde los costes, son parecidos a Alemania o Italia, el motivo es de tecnología y de capacidad productiva.

Las factorías chinas están muy avanzadas, mucho más que aquí, lo que les permite producir lotes enormes. Te voy a contar una anécdota. En Quttin fabricábamos en España, hasta que llegó la crisis… Entonces las grandes superficies nos exigieron una rebaja de precios del 30% o el 40%. Era imposible seguir haciéndolo aquí, así que decidimos empezar a producir en China. En España mantenemos nuestro equipo de diseño, el de calidad, el comercial, continuamos creando puestos de trabajo.

Pues lo que te explicaba. Hubo un problema con el proveedor en Asia, y no pudo suministrarme el pedido. Así que, imagínate, conozco a todos en Albacete. Pues recurrí a diferentes talleres de aquí para que me produjeran los 10.000 cuchillos que tenía comprometidos con los clientes. Esos cuchillos tardaron mucho más en fabricarse que en China, unos 8 meses; el precio fue más elevado, tanto como que los pagábamos más caros de lo que luego los vendíamos. Pero, ¿sabes qué?. Que esos lotes de cuchillos fabricados en España fueron los que más quejas de usuarios recibieron. Que cortaban menos, que se desafilaban antes… Nosotros identificamos todos los lotes, así que fue fácil rastrearlos hasta identificar que eran los hechos aquí, no en China.

El mundo al revés.

Sí, el mundo al revés. Pero también en lo bueno. Por ejemplo, vendemos más Quttin en bazares que en grandes superficies. El típico bazar de chinos ya no es un establecimiento de tercera categoría como antes. Ahora se han ido especializando, tienen variedad de productos, y ha ido ocurriendo algo curioso. Si antes te encontrabas productos de mala calidad, ahora te das cuenta que venden marcas. Que prefieren exponer productos de calidad, sencillamente porque los venden mejor.

Ahora tienen Wilkinson o Gillette, pero preveo que ese será un buen escaparate para las Filomatic Filo.

Pues creo que esto es todo Julián. Me ha encantado la transparencia, que no ocultes los fracasos, ni los exageres los éxitos.

Una empresa tiene que ser íntegra y respetuosa. No tenemos porque acertar en todo, somos humanos, así que tampoco hay porque suavizar los errores. Nos ayudan a aprender.