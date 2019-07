Entrevista a Ramón Castillo de Monart Watches

Después de haber estado con Julián Martínez de Filomatic, volvemos de nuevo a las entrevistas relojeras. Si en la última de ellas, hablamos de Culem Watches, una firma que se centraba en el lujo de las muñecas más viajeras, hoy estamos con Ramón Castillo, de Monart® Watches, que apuesta por los relojes diferentes para todos los bolsillos.







Hola Ramón, un placer continuar hablando de marcas de relojería española con un protagonista más. En esa ocasión, alguien que ve el panorama desde sus comienzos.

Muchas gracias a ti Javier. Voy leyendo tu página y me preguntaba, ¡a ver cuándo me toca a mí!

Pues ya ves que todo llega… Vamos a empezar con Monart, porque apenas lleváis cinco meses en esto. Sois muy jóvenes todavía.

Sí. Unos bebés yo diría. Bueno, yo empecé en la relojería en 2017 cuando diseñé el Chemise que está ahora bajo el paraguas de Monart, un reloj minimalista y que me parece muy bonito, y que en un principio lancé como prueba para ver si la gente seguía comprando relojes y, había aún mercado para entrar o si por el contrario no merecía la pena.

Lo es, y de hecho a 35€, tiene un precio muy competitivo. Sin embargo, en Monart tenéis muchos más modelos además del Chemise.

Quería tener más relojes, piezas que se vieran diferentes al Chemise, y que se pudieran ir adaptando a todos los gustos.

¿De dónde te viene la afición relojera?

Siempre me han gustado. Sobre todo los japoneses de Casio y Seiko.

Creo que Casio marcó una época para muchos, yo también soy un gran fan. Pero no nos desviemos del tema: ¿Por qué te lanzaste a montar Monart?

Yo era soldador, trabajando en la industria durante 11 años. Desde los 19 a los 30. Luego llegó la crisis, así que las condiciones de trabajo empeoraron mucho y decidí dejarlo para montar mi propio negocio. Como decía, me gustaban los relojes, había probado con el Chemise, y decidí lanzarme después de ver la gran acogida que tuvo.

El nombre de Monart, me suena a catalán o francés “mi arte”. Pero vosotros sois asturianos. ¿Significa algo?

La pregunta del siglo. Me la hacen amigos, clientes y gente curiosa que conoce la marca por primera vez, es fácil y sencillo y aunque todo el mundo lo relaciona con algo relacionado con el arte, cosa que no me incomoda, tiene más que ver con mi nombre Ramón Arturo. Al juntar las tres últimas letras de mi primer nombre con las tres primeras de mi segundo nombre. Se barajaron bastantes posibilidades, pero al final ese fue el que más me convenció.

Tenéis incluso la marca registrada. ¿Vais en serio no?

Si. El equipo de T-Pymes nos ayudó a registrar el nombre y patentar su logo, aunque tuvimos que consultar antes a una empresa de jamones que se llama «jamonart», que sonaba parecido. No hubo problemas al dedicarnos a sectores distintos.

Actualmente en mi listado de marcas de relojes españolas, hay 114 enseñas incluyendo a Monart. ¿No crees que hay demasiada competencia para un nuevo jugador como vosotros?

Ese fue mi primer pensamiento pero no lo veo así creo que hay mercado para todos, es más, nos gustaría que a todas las marcas españolas de relojes españolas nos fuera bien, en el sentido de crecimiento. Soy de los que piensa que España ha perdido nivel a la hora de hablar de marca española como tal a nivel de cualquier producto, pero tengo esperanza de que eso cambie en un futuro próximo, tenemos bastante potencial.

¿Qué puede encontrar alguien en un reloj Monart que no tenga un Festina o un Bilyfer?

Buena pregunta. Primero de todo decir que Festina y Bilyfer me parecen dos marcas estupendas. Lo que puedes encontrar en Monart yo creo que son unos diseños más agresivos en comparación con los de Bilyfer.

Desde el punto de Festina lo único en lo que nos diferenciamos seria en los relojes de madera, desde mi más sincera opinión son dos marcas geniales y aun no tenemos la altura como para compararnos debido al recorrido que ellas tienen y nosotros no.

Es extraño que entrarais directamente por la relojería, porque muchos que empiezan, lo hacen después o en paralelo con la joyería/bisutería, que como sabes, deja más libertad en el diseño, y también bastante más margen económico. ¿Os lo llegasteis a plantear?

Yo creo que cuando algo te nace de dentro debes hacerlo, si hubiéramos empezado con joyas igual no tendríamos la misma ilusión por que a nosotros nos gustan más los relojes que las joyas, estoy seguro que conoces a más de uno que lleva reloj y no joyas y pocas personas que lleven joyas y no relojes.

Monart Watches lo conformáis tu y tres socios más. Cuéntanos de historia y que aporta cada uno a la marca actualmente.

Estás bien informado. Te explico:

Ramón: soy yo nacido en República Dominicana y criado aquí en España desde los tres años siempre me ha gustado crear cosas, soy de los que son adictos a los tutoriales de crear algo desde 0 y ver que funciona.

Bryan: nuestro chico que nos ayuda con las ediciones y vídeo se ocupa de dirigir la página y agregar contenido nuevo.

Yensen: mi amigo de toda la vida se encarga de la fotografía y elaboración de vídeos.

Yolanda: también muy cercana a mí, se dedica a escribir para la página y completar textos para los productos.

¿Cuál es el modelo más exitoso que tenéis en el catálogo? ¿A qué crees que es debido?

A lo largo de estos meses casi todos se han estado vendiendo bien pero en este último mes el modelo Performante ha sido el más vendido. Creo que se debe a la gente que es más apasionada por el mundo del deporte, lo que no nos esperábamos era su acogida, porque cuando los pusimos a la venta pensamos en un principio que sus ventas iban a ser bastante menores, pero el tiempo nos ha demostrado que nos equivocamos en nuestra predicción.

¿Quién es el cliente tipo, o si quieres el target de Monart Watches?

Pues al principio no lo sabíamos. Después de dos meses ya lo teníamos bien definido, aunque a día de hoy nos compran tanto gente joven como mayor, nuestro grueso de ventas lo tienen hombres entre 34-44 y mujeres de 25-40 según los datos que nos proporciona Google Analitycs.

¿Qué reloj llevas ahora mismo puesto?

Buff. ¡Qué pregunta! Todos los días pongo uno. Me gustan mucho todos, ahora mismo llevo el Black Panther.

¿Y tú reloj favorito cuál es? Mejor dime dos, uno de Monart, y otro de otra marca.

Mi favorito es el Falcon, me gusta porque mezcla líneas clásicas de Rolex con la esfera del cronógrafo al estilo más moderno. De otra marca te diré dos ya que me gustan diría que por igual. El primero sería el Grand Seiko SBG223, y el otro, el Casio G-Shock GA-110GB-1AER un clásico en negro y dorado.







De momento Monart solo se vende en vuestra tienda online. ¿Qué tiene de interesante?

La confianza del cliente es muy importante. Mira, tenemos un contrato con MRW que entrega los relojes en menos de 24 horas. Ofrecemos una garantía de devolución. Si compras un reloj y no te gusta, lo puedes devolver y no te cobramos nada, cosa que a día de hoy se valora mucho en las transacciones online.

¿Os habéis planteado vender en alguna tienda física?

Nos han llamado de varias pero aún no tenemos ni el stock suficiente ni los márgenes necesarios para que salgamos ganando ambas partes. En un futuro si queremos estar presentes en varias tiendas.

Porque asumo que de momento vuestro cliente es español. ¿O vendéis ya al extranjero?

Hace dos semanas estrenamos nuestra tienda en Europa con un contrato con Correos Exprés que nos permite un envío de 4 a 6 días. Todo surgió a raíz de que gente de Italia y Alemania nos preguntaba por chat si les podíamos hacer llegar los relojes a sus países, cosa que nos sorprendió bastante dado que solo estábamos enfocados en España pero ahora vendemos también para Europa.

¿Cuántos relojes vendéis, y que potencial crees que tiene el mercado?

La verdad que no mucho, aun somos muy jóvenes y no contamos con el distintivo de marca. Con el tiempo creo que tendremos potencial de cara al futuro.

¿Seguís algún modelo, alguna casa a la que admiráis? Al principio, tal vez hubiera dicho que Undertake, pero la verdad que ya no lo veo tan claro.

Seguimos un estilo propio y nos vamos puliendo a través del tiempo. Escuchamos y mucho al consumidor y nuestros siguientes modelos serán dirigidos al sector que más nos consume o al nicho más potencial de clientes, lo que no quita que admiremos marcas por su trayectoria como Invicta, Festina, Bilyfer, Smith and Smoorcer, Calipso, Lotus, Sandoz, Viceroy entre otras tantas.

Siempre ha habido muchos relojes malos, antes y ahora. Sin embargo ahora, casi diría que incluso los modelos económicos montan movimientos de cuarzo Miyota/Citizen que son precisos y fiables. ¿Para ti que marca la diferencia? ¿Los materiales? ¿El diseño? ¿Los acabados?

Sí de eso nos hemos dado cuenta también. Puedes ofrecer un movimiento bueno a muy bajo precio pero para mí, lo que marca la diferencia es la durabilidad de todo el conjunto, es decir que a un reloj le tengas que cambiar la pila y se siga viendo bien con el paso de los años.

Como yo lo veo, estáis en aguas revueltas. Con relojes chinos tirados de precio por debajo, y con grandes grupos como Industrial Martí o Guach por encima de ese precio, ¿no hay mucho margen para hacer algo diferente y competitivo no?

Pues si. Entrar en el mercado no es nada fácil y ya no digamos estar reconocido. A pesar de que existan marcas chinas muy potentes y marcas con más renombre siempre existe la posibilidad de un nuevo competidor que pueda hacer temblar tanto a marcas chinas como a marcas grandes y no precisamente tiene que destacar por un precio muy barato o con una presencia de marca de 200 años por ejemplo, veáse la marca MVMT.

Algo que tengo que agradeceros, es que no hayáis apostado, o mejor dicho malgastado el dinero en famosillos ni Influencers de turno, una táctica que no estrategia, que creo que cada vez funciona peor.

Al principio si lo barajamos pero fue algo que descartamos al ver las condiciones y los costes, alguien a quien le tengas que pagar para que anuncie tu reloj no te asegura ni un aumento en ventas y ni siquiera que el dinero invertido te llegue de vuelta. Por eso pusimos todo nuestro empeño en la calidad ofrecida al cliente, tanto como en trato personalizado por chat o el envío y entrega del producto o devolución.

Tenéis relojes para hombre y para mujer, automáticos y de cuarzo, pero en cambio no tenéis digitales. Siendo amantes de Casio los dos, era obligada la pregunta. ¿Por qué?

Sinceramente, probamos un sinfín de relojes digitales pero ninguno se adaptaba a nuestros gustos y muchos de ellos no ofrecían la calidad a la que queríamos llegar, no obstante no descartamos en un futuro tener algún modelo.

Todos sabemos que emprender es muy difícil en España, aunque todavía hay gente como tú que se tire a la piscina ¿Qué es lo más complicado de todo?

Yo diría que lo más complicado fue la espera, tanto por papeleo, como producción de los relojes como primeras ventas. El esperar al inicio y más con toda la burocracia española se nos hizo muy difícil. Sabía que tendríamos que hacer muchos trámites pero nunca me imagine el volumen de ello y la larga espera hasta que te aprueban todo.

Supongo que también el tema de las importaciones con Asia no es barato ni sencillo. Quiero decir, que cualquier particular puede comprar en Aliexpress sin pagar nada, porque se hace la vista gorda, o porque los pequeños importes están exentos de tributo. Pero cuando son volúmenes elevados como me imagino que es vuestro caso, el asunto debe ser bien distinto.

Para nada y fue una de nuestras primeras sorpresas, al traer relojes fabricados en china no contamos que el gremio de relojes/joyas es de los más caros a la hora de importar lo que incrementó el precio a la hora de pagar aduanas españolas y envío y cosa que posteriormente se repercutió a la hora de la venta.

Veo que tenéis modelos muy parecidos a los private label chinos (remarcados), y otros que son más exclusivos. Explícanos un poco sobre ambas modalidades.

Si en verdad tenemos unos cuantos parecidos y otros que son más exclusivos, trabajamos directamente con la fábrica de relojes y tener hoy en día un reloj exclusivo hace que tengas que pagar un plus además de un pedido mínimo que rige la fábrica para no venderlo a otros países o a otras marcas.

¿Qué planes de futuro tienes para Monart? ¿Y qué sueño, qué te gustaría hacer, por difícil o imposible que fuera?

Estos días en las reuniones estamos hablando sobre eso, de cara a futuro nos gustaría hacer un modelo unisex creado 100% por nosotros y otro modelo de edición limitada. Uno de nuestros sueños, como todas las marcas es el reconocimiento, aunque nos queda mucho aún por recorrer pensamos que no es imposible. Si somos constantes lo lograremos.

¿Cuál dirías que ha sido el mayor éxito y el mayor fracaso con Monart Watches?

Uno de los mayores éxitos ha sido poder lanzar nuestros relojes por toda Europa en un tiempo récord, y uno de los fracasos ha sido querer tener un canal de YouTube para aparte de enseñar los relojes aprender cultura relojera. Aunque no lo consideramos fracaso del todo porque es un proyecto que pretendemos retomar en un futuro con más fuerza.

¿Si ahora quisiera poner en marcha JavierGutierrezChamorro Watches, que consejo me darías? ¿Podría vivir de ello?

El primer consejo que te daría seria acortar el nombre como por ejemplo JGC WATCHES o Javier Gutier Watches, ¿ya suena mejor no? y lo segundo es ver a qué sector van dirigidos los relojes que quieres hacer y en que plataforma o feria los expondrías. Seguramente ya tendrías un feedback de la gente más interesada y los modelos que más han llamado la atención en base a esto, ya podrías hacer un pedido más grande y empezar a comercializarlos. Si empiezas de menos a más, podrías vivir de ello perfectamente. Ahora si de primeras ya quieres tu oficina propia almacenes grandes y demás a no ser que hagas un fuerte desembolso lo pasarías mal seguro.

Llevo haciendo esta pregunta unos cuantos años, y todavía no he sacado nada en claro: ¿Qué piensas de futuro de la relojería? ¿Seguiremos llevando reloj, o usaremos sólo el Smartphone? ¿Conquistarán los Smartwatches el mercado?

No es la primera vez que me hacen esta pregunta y te la contestare con otra pregunta: ¿Ves a algún presidente o personaje importante dar un discurso o asistir a algún evento con un smartwatch? ¿Te casarías de blanco con un Smartwatch? Creo que el consumo de relojes ha bajado y mucho pero al hombre o mujer que le guste lucir bien no le veras en ningún sitio con un smartwatch. No quita que no sean guapos los smartwatches simplemente no encajan en la ropa elegante ya sea más clásica o más moderna. Una persona con clase a la hora de vestirse pierde con un smartwatch en la muñeca. Espero que no se sienta nadie ofendido, pero esa es mi más humilde opinión.

Ha sido un placer que me hayas atendido Ramón. Como siempre que entrevisto a alguien, aprendo muchos detalles, espero que los lectores también. Saludos, como se dice por RD.

Saludos Javier. Igualmente.