He hablado con relativa frecuencia sobre retroinformática, grandes productos, de muchas veces grandes compañías, que a lo largo de no demasiados años, han cambiado totalmente, o han desaparecido. Me gusta decir que 10 años en tecnología, equivalen a 50 años de otro sector, empresas pequeñas que se hacen grandes, empresas que nacen, empresas que mueren, productos que se transforman…

Inicio una nueva saga de artículos, donde pretendo explicar que hizo grandes a los grandes, y que ocurrió con ellos.

Accolade Inc

Fundada en 1984, dos años después de su fundación, facturaba 5 millones de dólares anuales, sin embargo a mediados de los 90, una falta de visión estratégica les llevó a ser comprados por Infogrames en 1999.

Entre sus títulos más conseguidos, tenemos Altered Beast, Ace of Aces, Test Drive II o The Cycles

Anyware Seguridad Informática S.A.

Empezamos con un producto patrio, fundada en 1989 por Carlos Jiménez, llega a facturar 300 millones de pesetas en 1997. En 1998 es vendida a McAfee, por en aquella época unos inauditos por 12 millones de euros. Se dieron a conocer gracias a Antivirus Anyware.

Ashton-Tate

Fundada inicialmente en 1980 como Software Plus Inc, fueron los creadores de dBase y Framework, hasta que en 1991 es comprada por Borland. En 1984 facturaban 40 millones de dólares anuales.

Brøderbund Software Inc

Surge en 1980, destacando en 1984 entre las 10 compañías de software más importantes del sector, con una cifra de negocio anual de 13 millones de dólares. En 1998, son adquiridos por The Learning Company.

Entre sus títulos se combinan utilidades como PrintMaster o Banner Mania!, con juegos como Choplifter, Karateka, o Prince of Persia.

Central Point Software Inc

Fundada en 1980, gozaron de gran popularidad gracias a Copy II PC y PC-Tools.

Fue adquirida en 1994 por Symantec al precio de 60 millones de dólares.

ESaSS BV

Fundada en 1988 por Frans Veldman, en 1995 siendo adquirida por Norman Data Defense Systems AS. Saltaron a la fama, con el revolucionario Antivirus ThunderBYTE.

Landmark Research International Corporation

Fundada en 1989, en 1995 fueron adquiridos por Quarterdeck Office Systems. Se les conoce por el Landmark System Speed Test y MagnaRAM.

Peter Norton Computing

Fundada por Peter Norton en 1982. En 1990 son adquiridos por Symantec. Fueron conocidos por sus libros y publicaciones, así como por software como Norton Utilities, Norton Guides, Norton Commander o Norton Desktop.

Quarterdeck

Quarterdeck Office Systems (después Quarterdeck Corporation), se funda en 1981 por Therese Myers y Gary Pope. En 1998 son adquiridos por Symantec, habiendo destacado con productos como DESQ / DESQview / DESQView/386, DESQView/X y Quarterdeck Expanded Memory Manager (QEMM 386).



Stac Electronics

Fundada en 1983 como State of the Art Consulting, luego Stac Electronics y finalmente Stac Inc, saltaron a la fama gracias a Stacker, que después ganaría una demanda contra DoubleSpace de Microsoft en 1994. La parte de hardware se vendió en 1998 a Hifn, y la de software a Altiris en 2002 renombrada como Previo.

Wordperfect Corporation

Satellite Software International (SSI) la fundan en 1979 Bruce Bastian y Alan Ashton, y que luego pasaría a llamarse Wordperfect CorpWordperfect) y derivados como LetterPerfect. En 1994 son adquiridos por Novell, y en 1996 por Corel.