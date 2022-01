André Belfort y su forma de vender relojes

Hace unas semanas me pasó algo triste-divertido que ha sido la razón por la que hoy voy a hablar de la forma en que vende la marca de relojes André Belfort. Un reportaje de investigación en el que desentrañaré quién está detrás de la marca y cómo funciona el asunto. Sin embargo, dejadme primero que os introduzca el desencadenante.

Un tal Juanlu me contactó por Wallapop a raíz de uno de mis anuncios. Le interesaba el Steeldive Sumo SD1971. Juanlu era de esos usuarios que no pone demasiado empeño en cuidar la escritura, ni tampoco el respeto. Ya con su primera frase le vi venir: «Ola. Pago mitad». Debo decir que es una práctica bastante extendida, si nos guiamos por los comportamientos en internet podríamos concluir que la especie humana ya no tiene esperanza. Cuando me entran así tengo diferentes respuestas graciosas del estilo a «¿Qué mitad del reloj quieres?» o incluso una que leí en algún lugar y que decía «Por ese precio le prendo fuego y lo cuelgo en Youtube«. El desenlace fue que en realidad ese comprador, lo que deseaba era quedarse mi Sumo, y que a cambio le pagara la diferencia que costaba su guardatiempo marca André Belfort. Continuando con sus faltas de ortografía me relató en orden lo más relevante del reloj: Vale 1.300€; es de lujo; moderno y una pasada; es una marca internacional no cómo el tuyo que no lo conoce nadie.

Eché un vistazo a andre-belfort.com y fácilmente me di cuenta del panorama. Diseños chinos de esos que has visto decenas de veces en Aliexpress y precios elevadísimos. En suma, otros más que ofrecen relojes que no valen lo que cuestan. Por algún motivo me puse a investigar sobre ello, tal vez sólo para que no pringaran sólo los españoles como Wollku Relojes o Woodenson; y para que sirvieran de acompañantes a Pierre Arden, Lusty Lion, Stührling Original o Sonne Watches Germany.

Resulta que André Belfort pertenece al grupo Chronos Manufactures SA (chronos-manufactures.ch) ubicado en Bundesstrasse 6, CH-6300 Zurich en lo que parece ser un apartamento particular de alquiler. Anteriormente se ubicaban en Egliseestrasse 36, 4058 Basilea. Chronos Manufactures apareció en 2018 como forma de continuar el exitoso negocio de André Belfort del que hay referencias al menos desde 2007.

El caso es que Chronos Manufactures cuenta con varias marcas en su portafolio Mathieu Legrand (ML), Chrono Diamond (CD), además de la mencionada André Belfort (AB). Daros cuenta lo originales que son usando siempre las siglas.

A sus mandos aparecen dos figuras según nos informan desde su web Bibiana Villanueva la CEO de la marca y Joao Miguel Torres Nova que es presidente del consejo directivo. Sorprendentemente Bibiana compagina la dirección general de Chronos Manufactures con ese mismo cargo en Gerner GmbH, una importadora de relojes que ofrece una tienda online que no carga y que dice tener su sede en Landshuter Str. 55, 84030 Ergolding. Lo más curioso es el caso de Joao Miguel que compatibiliza la presidencia de el Grupo Chronos Manufactures con la la dirección general de NOVA Private Finance AG con sede en la misma Bundesstrasse 6 y que se dedican a la asesoría financiera, lo que antes se llamaba contable. Viendo esos currículums es evidente que no tienen el tiempo suficiente como para manejar la producción de relojes con tres marcas independientes. Eso confirma que se trata de relojes chinos, así que volvamos al caso de André Belfort.

En la web hacen gala de una palabrería increíblemente vacía y falsa, al más puro estilo de Tidlös Scandinavia:

«En nuestras fábricas, la experiencia artesanal se combina con la innovación artística. Aquí, experimentados relojeros e ingenieros con un espíritu pionero trabajan codo con codo, siempre en busca de la precisión y la perfección; mientras tanto, diseñadores de vanguardia mantienen viva la pasión por el ambicioso reto de envolver la tecnología de forma impecable en una elegante prenda. El resultado de este trabajo son unos relojes de lujo con una sofisticación de excelente calidad, una belleza seductora y una durabilidad impresionante.»

Incluso tienen el atrevimiento de mencionar el Swiss Made de una manera que incita a la confusión, porque explica lo que significa, aunque a ellos no les aplique puesto que ninguno de sus relojes luce ni puede lucir el «Fabricado en Suiza».

«Suiza siempre ha sido la cuna de la relojería, y desde 1971 sus leyes regulan las condiciones bajo las cuales un reloj puede llevar el distintivo «Swiss Made». En consecuencia, este sello de origen garantiza la mejor calidad y la más alta satisfacción del cliente.

Cada reloj de pulsera que lleva el sello «Swiss Made» ha sido fabricado por expertos en Suiza utilizando materiales de primera clase. La combinación de un proceso de fabricación de alta calidad con unos estrictos controles de calidad garantiza un producto único, preciso y duradero. La elección perfecta para cualquiera que busque un reloj de pulsera de alta calidad que le acompañe durante años y décadas«.

Sin embargo no hay ni rastro de la historia de la empresa, de quién es el señor Belfort en el caso de que exista, ni por supuesto tampoco de Legrand. Mantiene las sospechas, aunque al menos han sido relativamente éticos sin mentir con una falsa historia. En seguida me llamó la atención su modelo Étoile Polaire (Estrella del Norte), un reloj que se ofrece en 14 variantes, una de ellas con una armoniosa correa de piel azul. Con referencia AB-4410B tiene 42 milímetros de diámetro, una caja de acero, resistencia al agua de 5 ATM y tiene un «Precio recomendado por el fabricante» de 1.495€ o 1.650 CHF. Que se autodenominen fabricantes es demasiado, pero es que no termina ahí la cosa. Monta un calibre ETK 6602 que nadie sabe cuál es y la complicación de «Saldo pendiente». Debemos recurrir a la web en inglés para darnos cuenta que se refieren a «Open balance», es decir corazón abierto u openheart. Extrañamente, ni siquiera hacen referencia a que tiene Grande Date.

Lo verdaderamente llamativo es que ese reloj de casi 1.500€ no se puede comprar en su web, no tienen ningún botón de compra; pero es que además yo lo veo idéntico al Bilyfer Open Heart Automático que venden a 99€.

Seguramente porque trabajan con precios chinos, no tardamos ni 2 segundos en encontrarlo en Amazon a 499€. ¿Os imagináis que con un Longines del mismo precio (1.500€) fuera así de fácil?

Pero si sigues buscando, se destapa el pastel. Aquí por ejemplo tenemos a Groupon.es que nos lo ofrecen con hasta el 87% de descuento. En concreto nuestro André Belfort Estrella Polar / Étoile Polaire lo tienen a 259€.

La táctica psicológica es ahora fácil de analizar. Monta una infraestructura donde hagas creer que tu reloj chino de 20€ es muy valioso y que lo vendes a 1.500€. Si es necesario pon como sede una vivienda de alquiler en Suiza, el país helvético siempre da mucho prestigio en relojería. De ese manera consigues vender un reloj que te cuesta 20€ a 259€, ganas casi 250€ por la venta, y encima consigues hacer feliz a la gente pensando que eres tonto y que han conseguido un reloj de 1.500€ a precio de saldo.

El problema de esto es que si algún incauto lo compra a 1.500€, que también hay webs que lo tienen a ese precio, o incluso digamos descuentado hasta los 1.000€, con el tiempo se llevará una desagradable sorpresa. Pero no termina ahí la estrategia, porque pretenden atraparte a largo plazo, fidelizarte de una manera impuesta. La mecánica es la siguiente: Obtienes tu garantía de 24 meses, entonces al cabo de esos 2 años mandas el reloj a una revisión con coste, imagínate, si su PVPR es supuestamente 1.500€ fácilmente te van a clavar 300€ por ella… Y como agradecimiento, te dan 2 años más de garantía.

Luego pasa lo que pasa, te encuentras al Juanlu de turno que piensa tener un reloj carísimo, de lujo y de marca internacional. Y bueno, cuando comprende que no la conoce ni el tato y que el precio que tiene es artificial se amarga.