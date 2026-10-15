Móviles que aceptan eSIM: cómo saber si el tuyo es compatible

La eSIM dejó de ser una rareza. Apple la incorpora desde 2018, con el iPhone XR, y hoy casi cualquier gama media o alta la lleva de serie. El problema es distinto: saber con certeza si tu modelo concreto la acepta. Esta guía resuelve esa duda con una lista por marcas y un método rápido para comprobarlo tú mismo.

Qué es una eSIM y por qué cada vez más móviles la aceptan

Una eSIM es una tarjeta SIM virtual, un chip soldado dentro del teléfono que se programa por software. No hay plástico que insertar ni bandeja que abrir. El perfil del operador se descarga y se activa desde los ajustes, normalmente escaneando un código QR.

La ventaja práctica es doble. Puedes tener dos líneas en un solo equipo y cambiar de operador sin esperar a que llegue una tarjeta física. Si quieres entender a fondo qué es una eSIM antes de dar el paso, el blog de Holafly lo explica con detalle. Para el usuario medio, lo importante es esto: si tu móvil es compatible, activar una línea tarda minutos.

Móviles que aceptan eSIM: la lista por marcas

La compatibilidad depende del fabricante y del año de lanzamiento. Estos son los modelos que aceptan eSIM en España, agrupados por marca.

Apple

Apple fue pionera. Aceptan eSIM todos estos modelos:

iPhone XR, XS y XS Max.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en todas sus versiones.

iPhone SE de segunda generación en adelante.

Samsung

Samsung amplió el soporte de forma progresiva. Son compatibles:

Serie Galaxy S, desde el S20 hasta el S25.

Plegables Galaxy Z Fold y Z Flip.

Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra.

Algunos gama media como el A35, A54 y A55.

Google Pixel

Google es la marca más consistente con esta tecnología. Aceptan eSIM los Pixel 3 y todos los posteriores, incluidos los modelos «a» más asequibles como el Pixel 8a.

Xiaomi y otros fabricantes

Xiaomi llegó más tarde, pero ya tiene varios modelos compatibles, como el 12T Pro, la serie Xiaomi 13 y los Redmi Note 13 Pro+ y 14 Pro 5G. También aceptan eSIM teléfonos de Oppo, Honor, OnePlus, Motorola y vivo en sus gamas recientes. Un consejo: en marcas chinas, la compatibilidad varía según la versión regional del dispositivo.

Cómo saber si tu móvil acepta eSIM en dos minutos

No hace falta fiarse solo de una lista. Tu propio teléfono te lo dice. Tienes cuatro formas de comprobarlo:

Marca *#06#. Si entre los códigos aparece un número EID, tu móvil es compatible con eSIM. Revisa los ajustes. En Android busca «eSIM» o «Añadir tarjeta SIM» en la sección de conexiones. En iPhone, entra en Ajustes y luego en Datos móviles. Pregunta a tu operador. Movistar, Vodafone, Orange y los OMV publican sus listas de dispositivos admitidos. Consulta la ficha del fabricante. Es la fuente más fiable para modelos recién salidos al mercado.

Un apunte útil: la eSIM se gestiona por software, así que descargar y activar perfiles apenas afecta a la autonomía. Si te preocupa el gasto energético, ya vimos cuánto consume un teléfono en el día a día, y una tarjeta virtual no cambia esa ecuación.

Holafly