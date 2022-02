Las controversias de Sinn

Sinn-Spezialuhren o Sinn es una de mis marcas de relojes favoritas; o al menos lo era hasta que en 1994 su fundador, Helmut Sinn decidiera venderla. Por cierto que tristemente fallecido en 2018 a la edad de 101 años, y según explica la leyenda, aún conduciendo él mismo su Audi 200 Turbo. Ya sabéis que en 1996 fundaría Jubilar Uhren y en 1995 compraría Guinand GmbH.

El caso es que la antes llamada Helmut Sinn Spezialuhren es histórica, y entre otros logros tiene en su haber el haber adquirido al propio Willy Breitling de Breitling el diseño del Navitimer, el que ellos llaman 903 St (The navigation chronograph) en 1979.

Pero eso no es lo que voy a contar, sino como las controversias públicas no son algo exclusivo de Casio o Festina, de hecho es algo parecido a Yema, que con grandilocuencias me intentaron motivar para que gratuitamente publicase su nota de prensa, y cuando les contraoferté con la reseña de un reloj me informaron que no eran suficientemente grandes como para prestar, y mucho menos regalar uno de sus exclusivos relojes de falsa manufactura.

En cuanto a Sinn Spezialuhren GmbH mi objetivo era el mismo. Al final si otras marcas alemanas como Hanhart o Stowa han quedado enormemente satisfechas con las reviews, ¿por qué no lo iba a estar Sinn?

Resultó que eran una empresa pequeña, eso me dijeron, aunque su idea de pequeña no coincidía con la mía, puesto que según la estimación de Dun & Bradstree, la empresa obtiene beneficios anuales superiores a los 20 millones de euros. Me decían que siendo casi familiares les era imposible prestarme un reloj que perdería valor y después serían incapaces de vender como nuevo. También me explicaron que por eso reducían sus gastos de publicidad y marketing al mínimo, algo que me llamó la atención porque las personas con las que traté Tim M. Burlon y Sabine Kleiter así como su sucesor Marcus Wagner (estando al tanto de ello su jefa Simone Richter), pertenecían todos al departamento de marketing. Muchos empleados diría yo si era verdad que apenas hacían cosas.

Todo ello ocurrió hace algo más de un año, hasta que unos días atrás navegando por el Instagram de Guardatiempo me encuentro con un anuncio de Sinn.

Unos días después, se replicaba el mismo efecto, en esta ocasión con Facebook.

Tal vez pienses que no es para tanto, que al final anunciarse en Instagram o en Facebook seguro que es algo barato, que no cuesta nada. Pues no, en España de promedio las empresas anunciantes en Instagram pagan entre 0,15€ y 1,1€ por clic. Si escogen la modalidad de pago impresión, entonces la cantidad oscila entre los 2€ y los 5€ de CPM (cada mil impresiones). En el mismo contexto, FacebookAds del que estoy escarmentado ronda un coste por clic de entre 0,5€ y 3€, mientras que el CPM es similar al de su hermana (2€-5€).

Cuando a mi me aparecieron los anuncios tenían cerca de 500 visualizaciones. Se considera que un buen engagement, es un porcentaje que ronda entre el 1% y el 3% de interacción, lo que implicaría que se habían sucedido al menos 25.000 impresiones en cada red social, es decir unos 150€ invertidos. No parece demasiado, pero eso es únicamente para aquella campaña y en aquel momento. Es fácil postular que la cifra real podrían ser 10 o incluso 20 veces más, unos 3.000€. Pero lo más interesante es el hecho de que de todas esas impresiones y de esos likes, surgió solamente un comentario en IG (el mío), y cuatro, totalmente irrelevantes en FB. Gente incapaz de implicarse dudo que llegaran a hacer clic en la publicación. Menos aún de recordar la marca o el modelo del reloj, y evidentemente, aún menos de comprarlo.

Como dice mi madre, las mentiras tienen las patas muy cortas, y se acaban cogiendo rápido. Me imagino que están acostumbrados a obrar así, engañando cuando les interesa porque han debido ver que no tiene consecuencias. En mi caso, siempre he defendido en que debe decirse lo bueno y también lo malo, así que no me queda otra que dejar el testimonio del suceso, y que cada uno obre en consecuencia. Por mi parte, son ya de la lista negra de relojes.

Para mi hay que ir con la verdad por delante, y si no quieres publicar una prueba de tu reloj en la web más relevante de relojes en español, no etás obligado a ello. Sé franco y di que no te interesa. Porque te caigo mal, porque no le ves el beneficio, o porque temes que tu reloj quede en mal lugar. Pero no digas que no puedes hacer algo porque eres una empresa pequeñas, y después vayas dilapidando por ahí el presupuesto.