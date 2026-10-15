Acondicionador: para qué sirve realmente y cómo usarlo bien

Durante años lo usé sin pensarlo demasiado: un chorro después del champú, treinta segundos, fuera. Me puse a leer etiquetas por curiosidad y descubrí que casi todo lo que hacía estaba a medio camino entre lo inútil y lo contraproducente. El acondicionador es el producto capilar más incomprendido de cualquier cuarto de baño.

Para qué sirve un acondicionador y para qué no

Su trabajo es eléctrico y mecánico, no nutritivo. Los agentes acondicionadores llevan carga positiva, se depositan sobre una fibra cargada negativamente y se quedan pegados donde más daño hay, que es justamente donde más carga negativa se acumula. El resultado es que las escamas vuelven a tumbarse y el peine baja sin tirones. Por eso el efecto se nota más en un pelo teñido o decolorado que en uno virgen: el tinte deja la fibra mucho más cargada, y el producto se deposita justo donde hace falta.

Lo que no hace es reparar nada. Un pelo partido no se suelda, y cuando una caja promete reconstrucción está describiendo un efecto que dura hasta el siguiente lavado. Bajo la misma palabra conviven además dos productos que no se usan igual: los de aclarado, que actúan uno o dos minutos y se van, y los que se quedan puestos. Cualquier catálogo capilar medianamente amplio, el de Yves Rocher por ejemplo, mezcla los dos en la misma categoría, y sólo la etiqueta los distingue.

Los ingredientes que de verdad actúan

Hay tres familias y conviene reconocerlas en la lista. Los tensioactivos catiónicos, que en el INCI aparecen como behentrimonium chloride o cetrimonium chloride, son los responsables del efecto antiestático. Los alcoholes grasos, cetearyl alcohol y sus parientes, dan cuerpo y sellan; no tienen nada que ver con el alcohol que reseca, pese al nombre. Y las siliconas, dimethicone y compañía, que aportan deslizamiento inmediato y se acumulan si no se alterna con un lavado más profundo.

La acumulación se reconoce sin instrumentos: el pelo pesa, pierde volumen, y el agua tarda en mojarlo de verdad cuando te metes en la ducha. Un lavado con una fórmula sin siliconas cada dos o tres semanas devuelve la situación a cero.

La Academia Española de Dermatología y Venereología, en una sesión de su grupo de dermatología estética, describía sérums que hidratan la cutícula, mejoran el aspecto cosmético del cabello y lo protegen frente a agresiones químicas, como el tinte, o térmicas, como la plancha y el secador.

Tres errores de aplicación

El primero es ponerlo en la raíz, donde no hay daño que corregir y sí una glándula sebácea trabajando. Aplicar demasiado producto cerca del cuero cabelludo puede apelmazar el cabello, restarle volumen y hacer que parezca sucio antes de tiempo. La zona que más necesita este tipo de cuidado suele estar de medios a puntas, especialmente allí donde la fibra está más expuesta al roce, al calor, al sol o a los tratamientos químicos.

El segundo error es escurrir mal el pelo antes de aplicarlo. Con la melena goteando, el producto se diluye inmediatamente, se reparte peor y una parte termina en el desagüe antes de haber cumplido su función. No hace falta secar el cabello por completo, pero sí retirar el exceso de agua con las manos antes de distribuir el producto de manera uniforme, insistiendo en las zonas más castigadas.

El tercero es el aclarado exprés, esos dos segundos bajo el agua que eliminan prácticamente todo lo que se acaba de aplicar. La idea no es arrastrar la película entera, sino retirar el exceso para que el cabello quede ligero, sin sensación grasa ni residuos visibles. Treinta segundos con agua fresca, pasando los dedos entre los mechones y evitando frotar de forma agresiva, es una medida razonable para conseguir ese equilibrio.

Yves Rocher