Aunque últimamente he hablado a menudo de GEOS y Ensemble, mi primer entorno gráfico para PC fue GEM (Graphics Environment Manager).

Lo vi en un Amstrad PC-1512 de la oficina de mi padre, no solamente los entornos gráficos eran algo super-avanzado en aquella época, sino que además venía con Locomotive BASIC 2, un BASIC interpretado pero basado en un entorno gráfico de ventanas, como luego sería el NewBasic de Ensemble pero unos cuantos años antes. De hecho pasarían unos pocos años hasta que tuviera mi propio PC, también un Amstrad, el poco conocido PC-2086 que traía Windows 2.03, y que a mi modo de ver, era pobre comparado con GEM. Acostumbrado a Microsoft GW-BASIC o al IBM BASICA aquello parecía un mundo nuevo.







El caso es que el PC-1512 era muy especial en muchos sentidos. El que nos ocupa es que traía dos sistemas operativos: MS-DOS 3.2 y DOS Plus 1.2. Con MS-DOS podíamos arrancar GEM, que a su vez venía con algunos programas extra, GEM Paint 2.0 y el mencionado BASIC2 1.12.







GEM era en sí bastante limitado, lo máximo que ofrecía era una resolución EGA, y no permitía multitarea. La interfaz gráfica puede parecernos espartana, pero estaba muy inspirada en Mac, que de hecho obligó a que Digital Research cambiara algunos elementos para que fuera más diferente. No hay que olvidar que GEM se lanzó al mercado en 1985, y esa era una de sus ventajas. No necesitaba ratón, cabía en 256 KB. de memoria, no necesitaba disco duro, y le bastaba un procesador 8088. Virtualmente funcionaba en cualquier PC de la época, por modesto que fuera. Quizás su único fallo era que requería de un ratón, un punto que fue solucionado posteriormente cuando fue usado como base del ViewMAX en DR-DOS.







Dejó de desarrollarse oficialmente en la versión 3.13 de 1988, aunque extraoficialmente hubo la 4.0 (1990) que usaba CCP Artline y la 5.0 (1992) que usaba Timeworks Publisher.

Hubo intentos de renovarlo, por ejemplo GEM/XM que pretendía agregar multitarea pero que nunca abandonó la fase beta. Con el tiempo, el código fuente se liberó, y surgieron proyectos como FreeGEM y OpenGEM que tuvieron bastante actividad, pero que están estancados desde hace un par de años.