Addies MY-H8 / Steeldive SD1970 (y la historia de Steeldive, Addiesdive y WatchDives)

Siguiendo con los clones chinos de diseños Seiko que vimos con los Steeldive Green Marine SD1975/GM1975, Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940) y Addies 1968 (Steeldive AE1968/SD1968); hoy volvemos a otra leyenda recreada de manera extraoficial: El Seiko 6105 apodado Tortuga, Turtle o Apocalypse, un reloj con mucha personalidad debido a su caja en forma de cojín y que nos traen desde Addiesdive con su MY-H8 equivalente al Steeldive SD1970.

Como ya había probado los verdes y negros de la marca, mi elección fue la esfera en color azul, bautizada obviamente como Blue Turtle y que al igual que el resto de variantes comercializan a un precio imbatible.







Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43,8mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 110g con correa de silicona (90,5g sin correa) Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Diseñado en EU Garantía 3 años PVP 220€. Oferta 74€ Distribuidor Watchdives / Addies / Aliexpress

Presentación

Nada nuevo en cuanto a la presentación, podéis referiros al resto de reseñas de Steel Dive o Addies Dive para leer más comentarios. Es el mismo estuche rígido de color negro supuestamente impermeable personalizado con adhesivos de Addiesdive. El conjunto es muy aparente, muy bueno para su precio pero poco efectivo en la realidad. Algunas pestañas plásticas de cierre van duras, otras blandas, etcétera. La dotación es muy completa, incluso aunque fuera un reloj del doble de su precio.



















Introducción

En base a los comentarios se pone de manifiesto el interés y el gran misterio que hay tras estas marcas chinas. En el caso de Steeldive o Addies se piensa que son los mismos que San Martín, HIMQ, Proxima o Heimdallr/Sharkey. Parece ser que desde el punto empresarial nada tienen que ver. Estas cuatro enseñas pertenecen al mismo grupo de cuatro inversores chinos. Addies y Steeldive pertenecen a otro grupo diferente, se llama Watchdives y fundamentalmente se dedican a los relojes private label u OEM, es decir, a la venta de piezas personalizadas con la marca que quiera el cliente. Tienen registradas las marcas: Steeldive (Steel Dive), Addiesdive (Addies, Addies Dive) y Watchdives (Watchdives). Lo que si es cierto es que los jefes de ambos grupos se conocen entre ellos.

Al frente de Watch Dives tenemos a Jassy Hu (CEO); Rob Huang (Responsable de producto); Alex Lu/Richard Bauer (Diseñador); Helen Wang/Marin Julia (Jefa de ventas). En 2018 produjeron el primer lote de relojes personalizados con la marca Steeldive y que tuvo gran éxito en China así que decidieron expandirse al resto del mundo. Lo que ofrecen ha quedado claro en reseñas anteriores: buenos materiales y una calidad aceptable a un precio magnífico. Eso les llevó a fundar en 2019 Watchdives con la misión de ofrecer relojes de buceo de buena calidad y a buen precio. Su sede está en Shenzhen, Guangdong y la corporación a la que pertenece es Guangzhou Qiin Watch Co. No tiene por tanto nada que ver con San Martin (Guangdong Shenzhen Xingzhen Industrial Co.) pese a que estén en la misma ciudad, aunque cabe la posibilidad que encarguen las fornituras a las mismas fábricas.

Por lo que se dice, en China sólo hay una manufactura completa: Sea-Gull, el resto son pequeños talleres o grandes fábricas que producen diferentes componentes. Watchdives en el caso que nos ocupa busca esos componentes, incluyendo los calibres, y se encarga del ensamblado, la comercialización y la mercadotecnia. Así que aunque tengamos relojes parecidos al Addies H8/SteeiDive SD1970 con marcas como Semdu Tuna, Heimdallr High-Beat Turtle 6105 o el San Martin SN047-G pertenecen a empresas distintas. Conciben relojes similares sencillamente porque tienen éxito, se copian unas a otras aprovechando la demanda existente. No es descartable que algunos componentes sean compartidos, aunque parece ser que San Martin se sitúa algo por encima.

Decía que son modelos de éxito, tanto que el Turtle de Seiko es una leyenda que hasta hace bien poco había caído en el olvido por parte de la marca, no así de los aficionados. Su historia comienza después del 62MAS (6217) se lanzaba el Seiko 6105-8110/9 que estuvo en producción entre 1968-1977. Además de sus cualidades intrínsecas, transcendió la historia debido a su papel protagonista en la película «Apocalypse Now» de 1979 en la que el capitán Benjamin L. Willard (Martin Sheen) lo lleva en su muñeca. Ese es el motivo por el que también se le conoce como Seiko Apocalypse.













Como forma de aprovechar su leyenda, en 2019 los japoneses de Seiko lanzaron el SLA033, una edición limitada en homenaje al tortuga con el calibre 8L35, el mismo que en el Marine Master y a un precio de 4.450€. Pese a su precio la iniciativa debió tener éxito, puesto que en 2020 repitieron la idea, ahora con los Seiko Prospex SPB153 (correa de caucho y esfera verde a 1.100€) y SPB151 (brazalete de acero y esfera negra a 1.300€) con el nuevo calibre 6R35, sucesor del 6R15.













Pese a lo reacios que eran al cristal de zafiro en detrimento de su hardlex y a los biseles cerámicos, los nuevos SPB15x incorporan ambos. Exactamente igual que este Addies H8.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable y de casi 44mm sin contar la corona (43,8mm). Sin embargo como su forma parece asimétrica por el guardacorona integrado en el lateral en realidad es algo más grande. Los laterales van pulidos mientras que las superficies frontales están cepilladas.







La corona va firmada y es roscada algo casi obligatorio en un reloj con una resistencia al agua de 200 metros o 20 ATM.







Tiene una esfera de color azul con un bonito efecto tornasolado o rayos de sol. Aunque resulte increíble me parece más bonita y más elaborada incluso que la del Orient Mako III (Kamasu). El efecto es perceptible en casi cualquier condición, pero sin llegar a producir unas refracciones intensas que nos lleguen a cansar. Todas las leyendas van impresas en color blanco salvo la indicación de 200M que lo hace en color rojo.







El bisel es rotativo unidireccional de 120 clics con inserto de cerámica. Como estamos acostumbrados con la gente de Watchdives es perfecto. El tono azul es sólido, pero cuadra perfectamente con el degradado de la esfera.







El Addies H8 tiene unas manecillas de tipo lápiz. El grosor es relativamente delgado para ser un guardatiempo de estilo buceo o díver, sin embargo como la longitud es adecuada la legibilidad es buena. Los contornos están pulidos a espejo, una solución que incrementa la percepción de valor y calidad. La misma solución que vimos en el AE1968/SD1968 (Marinemaster) pero que no tenía el SD1975/GM1975 (Tuna).







Sobre el lumen, al gual que en el resto de modelos utilizan Swiss Super-Luminova a la que incorrectamente llaman Swiss Luminova. Para los elementos de la esfera: índices y manecillas de tipo C3 (verde-amarillo); bisel BGW9 (azulado-blanco). La combinación de dos tonos le da espectacularidad y como de costumbre el rendimiento es bueno, pero menos de lo que nos podría parecer.







El cristal es de zafiro plano con tratamiento antirreflejos, el que sabéis que es mi favorito, pero que en este modelo me ha sorprendido especialmente por su transparencia, legibilidad y ausencia de reflexiones. Me parece mejor todavía que el del Steeldive SD1940/MD1940 (Mark XVIII).







La trasera es de acero inoxidable y va roscada.







En esta versión, la correa es un brazalete también de acero inoxidable. Tiene 20mm de anchura en las asas con pulsadores y cierre de seguridad. Va sin firmar. Se basa en el diseño del que llevaban los Turtle genuinos, así que es diferente del que han montado en el 1968 y del tipo superengineer del 1975. Su calidad es mejor de lo que uno esperaría por su precio, superior a la de un Vostok Amphibia Classic o de un Komandirskie Classic actual. Lo único que como el resto del reloj es bastante bueno, se queda un poco descompensado. Nada nuevo puesto que ya vimos que ocurría en las mejores familias, por más renombradas que fueran las marcas o los modelos (Orient Neptune/Triton RA-EL0002L00B).







En algunos sitios he leído que el peso con armis es de 140g, algo difícil de creer si sólo el reloj son 90g. Mi cifra es más verosímil: 185g con todos los eslabones del brazalete.







Movimiento

El reloj monta un calibre suministrado por Seiko Timemodule Incorporated (TMI), el archiconocido NH35 equivalente al 4R35 y que es tan popular en la propia Seiko como en otras marcas que ya se echa en falta algo nuevo, aunque fuera el más antiguo NE15C. No es que sea un mal calibre, ya sabéis que es fiable, robusto y agradable de utilizar. Cuenta con 24 rubís y ofrece carga automática bidireccional, parada de segundero y remonte manual. Poco más que se pueda pedir de una maquinaria mecánica de bajo precio. La pega son sus prestaciones más bien discretas: 21.600 vph y una precisión de -20/+40 segundos/día con 41 horas de reserva de marcha que ponen de manifiesto la falta de alternativas.







Podéis leer el multitud de impresiones sobre este calibre en el resto de reseñas, tanto de Addies/Steeldive como de otras marcas. Tenéis todos los detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

Sensaciones

El Tortuga 6105 en el que se basa el Addies MY-H8 tiene un diseño controvertido. A algunos les parece horrendo y a otros les encanta. A mi lo que realmente me gusta de él es su estética de otra época y a su vez diferente al resto de relojes. Un homenaje vintage que ofrece buenas sensaciones en cuanto a sus materiales con unos acabados más que dignos.







Sus casi 44mm de diámetro con el guardacoronas adicional, las mismas cotas que el 6105 original lo convierten en un reloj voluminoso, algo característicos de los Seiko Divers de antaño. No obstante parece algo más pequeño en la muñeca. Esto se debe a que la distancia entre asas es de 46mm y a que frontalmente se ve mucho metal. Más contenido que el MM300 de dimensiones parecidas. En donde se nota la diferencia es en su altura, son 13,5mm un grosor contenido en un reloj así y bastante menos que otros desarrollos de Addies/Steeldive. A ello debe contribuir una resistencia al agua menor (200M en vez de 300M) y el cristal plano.







No lo considero un reloj para diario, sus lineas poco convencionales se nota que son de otra época. Pero a diferencia del EZA Vitage 1972 ha primado la estética a la funcionalidad. O quizás sea que yo no estoy acostumbrado a ese tipo de manecillas tan delgada.







Conclusiones

Hablamos de un reloj que se puede comprar por 74€. Es un precio imbatible, nadie va a dar tanto por tan poco. Casi parecen duros a cuatro pesetas. Un segmento en el que su único rival son los modelos de la misma marca en especial el Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940). A diferencia de éste nos permite llevar una leyenda de la relojería que hasta hace no mucho había caído en el olvido incluso para la propia Seiko. Un concepto que nos demuestra que no es necesario, ni razonable, pagar las cuatro cifras que nos piden otras marcas por su historia relojera. No descarto una nueva adquisición de la marca, el modelo 1953, es decir el Rolex Submariner con precio y características similares pero con un diseño más conocido y conservador.







▲ Más ▼ Menos Estupendo color azul de la esfera

Precio imbatible Manecillas delgadas

Calidad del armis mejorable