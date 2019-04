En el año 1945 Otto Johannes Müller en Stützengrün en el estado de la por aquel entonces, la República de Alemania de Sajonia funda la firma O.J. Müller. Sin apenas medios económicos ni materiales comienza a producir brochas de afeitar. Su fama va creciendo rápidamente y comienza a exportar al extranjero durante la década de los 50, momento en el que empiezan a producir también jabones de afeitado. Durante el año 1963 exportan sus productos a más de 40 países. En 1965 muere Otto Johannes y la empresa pasa a manos de su hijo. En 1972 son obligados a vender la empresa al estado, pasando por tanto a ser una compañía pública llegando a contar con más de 3.000 empleados. En 1990 tras la caída del muro de Berlin, se reprivatiza la compañía, adoptando la denominación de Hans-Jürgen Müller. En 2006 llamados Mühle-Pinsel continúan apostando por la calidad del afeitado clásico. En ese tiempo se renombra la firma a Mühle, hasta que en nuestros días.

En la actualizad Hans-Jürgen Müller GmbH & Co. KG, la sociedad propietaria de la marca Mühle y dirigida por Christian Müller, el nieto del fundador ha llegado a un equilibrio en lo que a artesanía y tecnología se refiere, permitiéndoles ofrecer productos de calidad a buen precio. Es lo que ellos llaman “El arte del afeitado”, para lo que ofrecen brochas, jabones, lociones, maquinillas y accesorios. Forman parte del German Design Council apostando por diseños que son a la vez clásicos e innovadores.







Tras haber hablado del Epsilon Blue Mediterranean, comenzamos ya con la Mühle Rocca. A finales de 2016 Mühle lanzó la Rocca DLC una maquinilla que causó gran expectación. Denominada como R96 Jet prometía un peine cerrado que iba a resultar intermedio entre los R89 y los R41. Mejores apurados que el R89 de la casa, pero más suave que el R41. Por desgracia ocurrió que las primeras unidades tuvieron algunos defectos en lo que se refería al recubrimiento DLC y en cuanto al encaje del cabezal. Como buenos alemanes decidieron parar la producción de la Rocca hasta estar seguros que todos los problemas quedaban resueltos y que en efecto la maquinilla iba a ser un producto digno de llevar su nombre. Finalmente se solucionó el problema, parece ser que sólo ocurría en casos aislados, y reemprendieron la producción. Los stocks disponibles se agotaron rápidamente, no está claro si el problema era que la fábrica las producía a cuenta gotas o bien que la demanda superó las espectativas. Al final de todo, en 2019 momento en el que escribimos este artículo tenemos finalmente aquí la Mühle Rocca DLC también conocida como Mühle R96 Jet DLC. Por tanto el primer punto interesante de esta maquinilla Mühle es por tanto su novedad, pero ahí mucho más.

Mühle siempre se ha caracterizado por ofrecer una estupenda relación calidad precio. Como sabéis llevo 3 años usando sus cabezales con un mango iKon OSS, lo que quiere decir que su buen hacer está demostrado. Lo más relevante a mi modo de ver es que la firma nos ofrece una maquinilla fabricada enteramente en acero inoxidable, incluyendo los cabezales, todo ello a un precio en Gifts&Care de 99€ (89,10€ si usamos el código de descuento G&C). Comparado con otras maquinillas clásicas que son completamente de acero inoxidable la diferencia es sustancial: Feather AS-D2 (198€), Above the Tie Colossus (218€). Es decir, Hans-Jürgen Müller nos ofrece una maquinilla de acero inoxidable a un precio muy competitivo. Pero no hablamos solamente de acero inoxidable, contamos con un recubrimiento DLC (Diamond-like Carbon) de varias capas como el de la caja del Casio GW-5000. Un tratamiento originario de la industria aeronáutica y de las carreras que dota al acero de base de una dureza similar a la del diamante y que en lo estético, le proporciona un bonito color negro.







Empecemos explicando lo que representa la linea Rocca de Mühle, una gama de productos como maquinillas, brochas y accesorios que plantean un diseño moderno y reconocible, reforzando los valores de calidad y cuidado en los detalles, usando como material el acero inoxidable. En cuanto a maquinillas clásicas, en Rocca se nos ofrecen las siguientes variantes:

– R95: Acero plateado satinado con mango recubierto de corteza de abedul (99€).

– R96: Acero plateado satinado con mango recubierto de resina negra (79€).

– R96 JET: Acero negro recubierto de DLC satinado (99€).

Me parece que la versión DLC es la más atractiva, y a igualdad de precio con la R95, me parece preferible en cuanto a diseño y durabilidad.

Una imagen que se desprende desde el principio con su elegante packaging. Una bolsa de papel con asas textiles que contiene una caja externa de color blanco representando la silueta de las maquinillas Rocca (R95, R96 y R96 Jet.













La etiqueta adhesiva que la acompaña nos muestra los datos relevantes del producto (descripción, referencia y material), así como los datos de contacto de la marca, pero no menciona nada del Made in Germany, una controversia que existe, y de la que no queda clara hasta que punto sus productos lo son totalmente, o simplemente Engineered in Germany.







En el interior encontramos otra cajita de cartón de muy buena calidad, que contiene la maquinilla en si. Como muestra del cuidado al detalle que ofrece Mühle todo el empaquetado incluye el nombre y el logotipo de la marca.













El material que la acompaña es muy completo, incluyendo un bonito catálogo de Muhle en donde podemos comprender su filosofía y sus intenciones, así como una cuchilla de cortesía.







La Mühle Rocca R96 Jet DLC es una maquinilla de dimensiones modernas, tirando a grande con una longitud total de 105mm (95mm de mango) y 14mm de diámetro. Se agarra bien, y el grabado en forma de panal le da una apariencia trabajada. El peso total de de solamente 80g, naturalmente es más ligera que el mango iKon OSS de acero que llega a los 104g, siendo similar a la Mühle R89/R41 “Grande” de 107mm y 90g. El bajo peso se debe a que el mango, pese a ser de acero inoxidable no es macizo. Contribuye a la ligereza del conjunto y al no soportar grandes tensiones no debería ser un factor en la duración de la maquinilla. Estoy habituado a modelos más pesados, pero reconozco que un peso bajo ayudará a muchos principiantes a no apretar en exceso.







El mango inspirado en los diseños clásicos a veces conlleva que su agarre en mojado no sea idóneo. Algo que no ocurre con la Rocca DLC que al ser ligeramente mate, y gracias a los relieves ofrece una buena adherencia en la mano. A la hora de rasurar, nos proporciona mucho feedback a modo de sonido de corte, una característica que facilita mucho su uso, y que evita esa sensación de pérdida de sensaciones que suele ofrecer un peine cerrado.







Puede adaptarse con bastante facilidad a nuestras preferencias de afeitado equipándola con unas cuchillas más afiladas si nos gustan los buenos apurados (Gillette Platinum, Feather New Hi-Stainless); o más suaves si preferimos la delicadeza (Wilkinson Classic).

En efecto se comporta en un intermedio entre la R98 de peine cerrado y la R41 de peine abierto, estando algo más cerca de esta última. Con ella es difícil cometer errores, es permisiva incluso durante el primer uso y con cuchillas nuevas. El comportamiento me gusta, porque ofrece un apurado y unas satisfacciones similares a un peine abierto, pero con mucho menos riesgo. Algunos ponen de manifiesto los problemas del cabezal a la hora de evacuar el agua y la espuma, un hecho que mientras la he estado probando ni siquiera se ha insinuado. Todo bien también en ese sentido.







La cuchilla queda fijada de manera estable una vez cerrada en su emplazamiento, y a nivel de funcionamiento no se detectan tolerancias ni imprecisiones en el sistema de roscado. Prestando atención al cabezal y al protector debemos confiar en la reputación de Muhle y su frase de “MÜHLE product will last a lifetime and beyond” (“Los productos MÜHLE duran una vida y más aún”), aunque viendo sus partes interiores no visibles, parece como si el recubrimiento no fuera el mismo DLC del mango.







En donde brilla esta maquinilla clásica es en su diseño minimalista y elegante, aportando un toque de distinción a nuestro armario de afeitado, y resultando mucho más aparente de lo que su precio nos podría hacer pensar. A mi modo de ver, su único defecto es debido a su principal atractivo. El color negro, resultando muy bonito, es fácil que se manche con las sales de los restos de agua, dando una sensación de que no está impoluto como otras maquinillas cromadas.







La Rocca DLC R96 Jet me parece idónea para aquellos que quieran iniciarse en el afeitado clásico con un toque de distinción, y con una durabilidad que si bien puede que no sea para toda la vida, sí que estoy seguro que durará muchos años. Para aficionados más serios, la sensación que aporta de control en un peine cerrado es algo que vale la pena. Si eres de los que probando el peine abierto y el peine cerrado, aún no has encontrado tu aliada perfecta, quizás necesitas un punto medio como el de esta Rocca.