DOS Navigator comienza en 1991, un gestor de archivos para DOS que proporciona una cantidad de funciones que representan un salgo enorme en la tecnología de la época. Su evolución continua hasta 1998 cuando presentan la versión 1.50, aunque desde la 1.35 de 1995 decidieron dedicar sus esfuerzos al cliente de correo para Windows The Bat, otra herramienta que por cierto llevo usando diariamente desde hace casi 20 años.







En 1999, siguiendo los pasos de 4DOS deciden hacer gratuito DOS Navigator y además publicar su código fuente, lo llaman 1.51. Empiezan a salir diferentes forks del mismo que añaden nuevas características: DOS Navigator Open Source Project, DOS Navigator 2 (DN/2), y Necromancer’s DOS Navigator, el más avanzado de todo y el más longevo también, estando activamente desarrollado hasta el año 2010. De hecho, ya os hablé sobre él en 2007 en el artículo dedicado a DOS Navigator.







Se da la circunstancia que unos meses atrás, CandyMan decide continuar con el desarrollo. En su Google Drive podéis acceder a las últimas compilaciones que en este momento corresponden a la versión 2.31.5468. El caso es que tras haber hablado de Volkov Commander, necesitaba un homenaje en concreto del Necromancer’s, el que fue mi gestor de archivos favorito y que veremos por cuanto tiempo, vuelve a estar activo. Esta vez con un alucinante soporte para Win64 y DOS64. Porque si bien Rit Labs lo escribió en Turbo Pascal, luego se reescribió usando Turbo Vision y finalmente se portó a Virtual Pascal y FreePascal.







Si nos centramos en gestores de archivos en modo texto, definitivamente la integración con Windows de FAR Manager es mucho más madura. Sin embargo, me sigue gustando más Necromancer’s DOS Navigator que salvo el soporte de archivos comprimidos, gana a todos ellos por goleada, incluyendo File Commander o Midnight Commander. Parece mentira que un programa que no pasaba de 1 MB, y que ahora se conforma con apenas 2 MB de espacio tenga tantas funciones.