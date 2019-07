¿Por qué casi todo lo que compramos tiene sal o azúcar?

En la receta de tostadas de paté a la pimienta mencionaba que casi todo lo que compramos tiene azúcar y sal añadida. Aunque parezca un contrasentido, en algunos casos la receta más tradicional ha mezclado esos ingredientes. Es el caso del tomate frito, que yo nunca lo hubiera dicho, pero casi siempre se ha preparado con algo de sal para darle sabor, y algo de azúcar para quitar la acidez.

Si revisamos los ingredientes de los productos que encontramos en cualquier lineal de un supermercado nos llevaremos bastantes sorpresas. He hecho una pequeña selección, escogiendo categorías que suelo consumir, pero centrándome en marcas de ámbito multinacional, no sólo porque me den más rabia, sino que debido a su capacidad financiera y su distribución global, el impacto de sus decisiones tiene un mayor alcance.

Barritas Choco Krispies Kellogg’s

Bollycao Panrico

Ketchup Heinz

Mayonesa Hellmann’s

Mini Cornetto Frigo

Pan blanco Bimbo

Pizza 4 quesos Buitoni

Las pizzas Buitoni de Nestle llevan sal, comprensible. ¿Por qué azúcar sin no son dulces?