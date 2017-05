Empecé navegando en busca de información sobre las consolas portátiles de los 80 (Elektronika, Nintendo Game & Watch, Casio, …), hasta que me tropecé con esta PXP3.

Me quedé pasmado viendo como en eBay por 16€, podía tener una consola portátil retro.

En esencia, esta PXP 3 Slim Station MD-2700, que es su denominación completa, adopta una carcasa parecida a la de la Playstation Portable (PSP), y le mete el hardware de la Sega Megadrive / Genesis. Si recordáis a finales de los 80 y principios de los 90, la Sega Megadrive, era la consola que todos queríamos, la más potente, si obviamos las Neo-Geo.

Han pasado 25 años, y ahora podemos tener en la palma de nuestra mano, una consola que era originalmente de salón, y que costaba unas 25.000 pesetas, por un precio irrisorio. En realidad, con algunas características añadidas, con las que el modelo original no contaba.

A diferencia de otras consolas chinas, que adaptan el hardware original, como la RS-1 (basada en la Nintendo NES / Farmicom); o la RS-8 (basada en la Sega Master System); que eran consolas de 8 bits, esta PXP 3 Slim Station se publicita como la mejor consola de 16 bits por ese precio. En realidad, buscando bien, podemos conseguir la PXP 3, incluso unos euros más barata que las citadas RS1 y RS8.

Cuenta con una pantalla LCD en color de 2,7′-2,8′ que da la resolución nativa de la consola original (320×240 píxeles). Funciona con una batería recargable incluída de 600-700 mAh, que le dan hasta 7 horas de autonomía.

Viene con 1 GB de memoria interna, lo que publicitan como 999888 en 1. En realidad son 100 juegos únicos y completos, que se van repitiendo o algunos son clones de otros, o bien son niveles separados del mismo juego: Mamono Hunter Youko – Dai 7 no Keishou, Addams Family, Air Buster, Altered Beast, Angry Birds, Arch Rivals, Arrow Flash, Atomic Robo Kid, B.O.B., Bad Omen, Balloon Boy, Barbie Super Model, Batman, Batman – Revenge of the Joker, Battle Mania, Battlemaster, Battletoads, Beauty and the Beast, Bible Adventure, Bimini Run, Bonanza Bros., Brian Cricket, Burning Force, Cadash, California Games , Cannon Fodder, Captain Planet, Chakan Forever, Chuck II – Son of Chuck, Cosmic Spacehead, Crack Down, Cross Fire, Cyborg Justice, Dark Castle, Darwin 4081, Decap Attack, Desert Strike, Devil Crash MD, Dick Tracy, Dino Land, DJ Boy, Doraemon, Double Dragon 2, Dragon Ball, Dragons Revenge, Draxos, Dream Team USA, Dynamite Duke, EA Hockey League, Ecco the Dolphin, El Viento, Elemental Master, ESWAT, Fatman, Ferias Frustradas do Pica-Pau , Forgotten World, Fun Car Rally, Gain Ground, Ghostbusters, Ghouls ‘n’ Ghosts, Golden Axe, Golden Axe 2, Grand Slam Tennis, Gunstar Heroes, Heavy Unit, Hellfire, Herzog Zwei, James Pond, Ju Ju Densetsu, Kid Chameleon, Kujaku Ou 2, Little Mermaid, Magic Girl, Man Overboard, Marble Madness, Mario Hockey, Mean Bean Machine, Mighty Morphin, Monopoly, Mortal Kombat, Ninja Turtles, Phelios, Psycho Pinball, Pyramid Magic, Raiden Trad, Revenge of Shinobi, Ristar, Shinobi 3, Shove it, Simpsons, Smurfs, Sonic 3D, Sonic and Knuckles (No Way/Blue Sphere), Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Spider Man, Steel Talons, Street Smart, Streets of Rage, Strider, Strider 2, Super Battleship, Super Battletank, Super Mario Bros., Super Skidmarks, Sword of Vermilion, Tekken Special 3, The Faery Tale Adventure, Thunder Force 3, Tiny Toon ACME, Toy Story, Toys, Twinkle Tale, Wani Wani World, Woogie Bowling, Wrestling Gaide, X-Men, Zool, Zuma Bubbles, Air Diver, Alex Kidd in the Enchanted Castle, Art Alive, Batman Returns, Battletoads-Double Dragon, Blaster Master 2, Block Out, Championship Pro Am, Columns, Exodus, Fantastic Dizzy, Fatal Labyrinth, Final Zone, Flicky, Insector X, James Bond 007, Junction, Krusty’s Super Fun House, Lakers vs. Celtics, M.U.S.H.A. Aleste, Magical Taruruuto-kun, Master of Weapon, Paddle Fighter, Pyramid Magic II, Rolo to the Rescue, Samurai Showdown, Sensible Soccer, Shadow Blasters, Sonic Eraser, Spiritual Warfare, Super Volleyball, Tetris, The Desert, The Terminator, Thunder Fox, Top Gear 2, World Cup Soccer, …

No hay que ser muy listo para descubrir, que están en efecto redistribuyendo ROMs propiedad de Sega, algo que no debe ser demasiado legal, pero no nos vamos a quejar.

Viene en una cuidada caja de cartón, donde Spiderman es la referencia visual, pese a que por lo que he visto, sólo incluye un juego protagonizado por este superhéroe. Dentro tenemos la consola, una funda para llevarla que sin ser nada del otro mundo es práctica, un cable USB-Mini USB para recargarla (aunque no el enchufe), un cable A/V para conectarla a la televisión, y un sencillo manual de instrucciones.

En ningún sitio aparece la marca, aunque por internet hay anuncios que indican que los propietarios de los derechos son Discoball®. La batería viene precintada con un plástico protector para que no se descargue durante el almacenaje. Basta retirar el plástico, para comprobar que viene cargada de fábrica. ¡Lista para jugar!

En la caja, hay una interesante advertencia sobre píxeles muertos, que te indica que si alguno nunca se enciende o nunca se apaga, eso no es un defecto del aparato. Algunos bromean diciendo que en el caso de que todos los píxeles funcionen correctamente, es lo que se considera un fallo, y deberías devolverla. En mi unidad, no he apreciado este problema, y todos funcionan bien. Cuando menos, es extraño.

También figura un diagrama del dispositivo, donde entre otras cosas, se nos indica un conector para salida de auriculares, que realmente no existe. Es un inconveniente, porque sería muy útil para poder jugar sin molestar. Lo que si trae es una ruedecita para regular el volumen, así que al menos podemos ajustarla al mínimo y jugar en completo silencio.

El paquete incluye también un cartucho adicional con algo más de 30 títulos adicionales, aunque de nuevo lo llaman 900000 en 1: Samurai Shodown, Batman Returns, Thunder Fox, The Terminator, Sensible Soccer, James Bond, Tetris, Columns, World Cup Soccer, Exodus, Blockout, Sensible Soccer, Lakers vs Celtics, Alex Kidd, Shadow Masters, Top Gear 2, …

La pantalla, aunque no muy grande, tiene el tamaño suficiente para la mayoría juegos, aunque estaría bien que fuera más grande, porque algunos donde los sprites son pequeños, cuesta más de ver. Lo que le falla es el contraste y la luminosidad. Podemos usarla en casa sin problemas, pero en la calle con luz natural, se hace casi imposible. Como la intensidad de la retroiluminación no es ajustable, pues nos tenemos que apañar así.

Si valoras la estética, la puedes adquirir en color rojo, azul, verde, plateado, púrpura o negro como la mía. Ten cuidado, porque hay diferentes PXP 3, algunas llevan una batería recargable, y otras 3 pilas AA. Algunas llevan solamente un altavoz incorporado, y otras llevan dos, aunque no se si están o no montados en estéreo.

La última sorpresa agradable es su desglose, de los 16€ al cambio, es decir, 11,99£, la factura se desglosa en:

– Base: 9,99£

– Envío: 0£ (gratis).

– Impuestos: 2£

De modo que quitando esas 2£ que van para el gobierno inglés, el vendedor recibe 9,99£, donde incluye el manipulado y el envío, la comisión de eBay, y aún así gana dinero.

La experiencia ha sido tan satisfactoria, que me planteo hacer un upgrade hacia modelos más potentes, como la PMP MP5 Game Player: 4,3′ (480 x 272), 32bit, 2/4/8GB, auriculares, compatible Playstation, Gameboy Advance, Gameboy Color, Gameboy, Megadrive, NES, … O la AP Gameta II: 4,1′ (480 x 320), 64bit, 4/8GB, auriculares, compatible MAME, Gameboy Advance, Gameboy Color, Gameboy, Megadrive, NES, …