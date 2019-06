Rockwell Razors 6C Gunmetal

Seguimos hablando de maquinillas de seguridad para afeitado clásico, así que después de la Filomatic FiloC, hoy vamos hasta Canadá, donde está la sede de Rockwell Razors, una empresa muy interesante, puesto que comenzó su andadura en el año 2014 de la mano de una campaña de micro-mecenazgo en Kickstarter. Fruto de aquello fue el lanzamiento de la Rockwell 6S, la maquinilla que protagoniza este artículo es su hermana, la Rockwell 6C, idéntica a la anterior, pero de zamak en vez de acero inoxidable.

Las Rockwell de la serie 6 ofrecen una característica muy original, son ajustables. No en el sentido de la Merkur Futur en la que un mando nos permite modificar la exposición de la cuchilla, sino a través de diferentes cabezales que podemos intercambiar. Puede que pienses que no es nada nuevo, al final es lo que hice con los cabezales Mühle R41 y R89, tener dos para alternar entre diferentes experiencias de afeitado. Pues sí y no, es la misma idea, sólo que en Rockwell Razors tienen un sistema patentado donde estos cabezales son reversibles. Cada cabezal tiene dos ajustes, dependiendo de si lo usamos por el anverso o el reverso. Como incluyen un total de 3, eso resulta en 6 posiciones diferentes.







Se presenta en una bonita caja de cartón gris que es una combinación entre diseño moderno, y tradición del afeitado, un poco lo que vendrían a ser los valores de esta nueva marca canadiense.







En la parte trasera nos aparece un recordatorio de los diferentes grados de corte en la que podemos configurar la maquinilla. Digo se nos recuerda, porque siguen la convención de que cuanto más elevado, más agresiva. Me gusta el detalle de abogar a favor del afeitado clásico recurriendo a la fase de «No vuelvas a pagar un precio abusivo por tus cartuchos desechables» (Never again pay for overpriced cartridge razors), en una clara referencia al modelo económico de las afeitadoras y las cuchillas.







Cuando abrimos la caja nos encontramos con una base de plástico conteniendo la maquinilla con un cabezal colocado, los dos cabezales adicionales, y un paquete de cinco cuchillas de la marca. Lo acompaña una guía sobre ajustes que pese a ser solamente un díptico está muy bien. Agradece la compra, da indicaciones acerca del uso de cada cabezal, y sobre todo, guía a los que acaban de incorporarse al afeitado de siempre, algo que tiene mucha relevancia como iremos viendo a continuación.

El aspecto más importante sin embargo es lo bonita que es esta maquinilla. El acabado de zamak pavonado la hace muy elegante y moderna, diferente a la mayoría de maquinillas de seguridad que existen en el mercado. A simple vista ya cautiva.







El mango tiene una longitud de 85mm, más o menos el estándar, y ahí las cosas ya dependen del gusto de cada uno. Personalmente los prefiero algo más largos. Al agarre es buenísimo, los relieves sobre el metal evitan que deslice, incluso con las manos enjabonadas. Sólo el iKon OSS me ha ofrecido un agarre mejor. Tiene un peso de 95g, un poco más que otras maquinillas de zamak. Dando una sensación de calidad y robustez.







El sistema de ajuste está muy bien desarrollado. No es sólo que los diferentes cabezales sean reversibles, sino que en la parte inferior del cabezal se nos informa del grado que tenemos configurado. Así nunca hay un error.

No me imagino a nadie cambiando el cabezal a mitad del afeitado como se hace en una maquinilla ajustable convencional. Lo típico de empezar con una agresividad menor para quitar con seguridad toda la barba, y luego hacer una pasada adicional con mayor agresividad para apurar. Al menos yo no lo hago. Si que es en cambio muy útil para lo que en Rockwell Razors dice. Ajustarla previamente al afeitado dependiendo de cuantos días llevemos sin afeitarnos, y sobre todo, para cuando nos iniciamos en esta disciplina poder ir probando diferentes combinaciones, y experimentar diferentes tipos de rasurado sin necesidad de tener que adquirir varias maquinillas o varios peines. Es un poco como tener seis maquinillas en una.







Como suele ocurrir, la posición 1 es tan suave que sólo parece apta para los que están aprendiendo. La 2 ya vale para afeitados diarios con poca barba. En otros modelos ajustables la posición 6 tampoco suele usarse por su excesiva agresividad. En la Rockwell Razors 6C en cambio si que podemos usarla, siendo más o menos equivalente, quizás algo más apuradora que la Muhle R41 o la Merkur 41C.

La 6C de la que os hablo, tiene un precio de tarifa de 50$. Comparado con la 6S que cuesta 100$ es justamente la mitad. No solamente cambia el material (zamak vs acero inoxidable), sino que el modelo más económico es «Designed in Canadá», y el 6S es «Made in USA«. La 6C está disponible en dos acabados gunmetal o pavonado y cromado brillante. La 6S que mencionaba, sólo en acabado cromado mate. Gifts and Care es distribuidor oficial de la marca, así que descuentos a parte, las tiene disponibles a 55,50€ para las 6C y a 101€ para la 6S.







Es una maquinilla que tiene un reparto de pesos muy equilibrado. Es cómoda y funciona bien. Como diseño estético está muy conseguida, y ahí siempre surge el dilema, si queremos el modelo de zamak que me parece más bonito, o el más caro de acero inoxidable que será más duradero. Como maquinilla no tiene ningún fallo destacable y los acabados son también buenos. Como conjunto, uno echa en falta una caja que nos permita guardar los diferentes cabezales con comodidad. Algo de simil en cuero no sería caro, y le daría un cariz mucho más espectacular.







Finalmente, otro aspecto que hace única a esta marca, no solamente a las 6C y 6S es que ofrecen garantía de por vida. Ya sabemos que eso no suele querer decir demasiado, aunque ellos van a más. Esa garantía cubre también el desgaste y el mal uso. Si se daña, afirman comprometerse a cambiarnos la pieza, aunque seamos nosotros los que debamos correr con los gastos de envío. No tengo constancia de nadie que haya recurrido a este derecho, pero ciertamente es la primera vez que lo veo en algún producto, y que realmente es un valor añadido muy interesante.