Sale más a cuenta escribir un libro que escribir software

Hace casi un año desde Análisis estático de FileOptimizer, mucho tiempo sin hablar de FileOptimizer y de software. No significa que el proyecto haya sido abandonado, simplemente que no he encontrado nada interesante que decir. Desde septiembre de 2018 con la versión 13.20, he publicado 5 actualizaciones, ahora vamos ya por la 13.70. Los cambios no son grandes, un nuevo formato de log que permite que sea analizado de una manera automatizada más sencilla, actualización de plugins (y también nuevos), y más opciones de configuración.

Ciertamente el desarrollo se ha frenado. He estado ocupado con mi trabajo, con asuntos personales, y como novedad, con mis libros, que es precisamente de lo que trata este artículo.







Podríamos decir que FileOptimizer es un software muy popular y premiado. Pocos programas pueden constatar cifras de descarga mantenidas de 2.000 por semana. Tampoco que haya sido nominado en 6 ocasiones como Project of the Week por el equipo de Sourceforge. Por contra, mis libros sobre Paul Davis, apenas llevan 6 meses en Amazon (FileOptimizer va a cumplir 7 años). Además, aunque no soy un novato escribiendo, no soy más que un aprendiz aficionado, alguien que como quien dice acaba de iniciarse en la publicación literaria con A contrarreloj. Paul Davis, primera temporada en papel.

No obstante y pese a la gran difusión y utilización que tiene FileOptimizer, sus ingresos no darían ni para pagar el alojamiento si no me lo ofreciera Sourceforge gratuitamente. Un enorme esfuerzo y una gran inversión de mi tiempo libre como bien sabéis. Prueba de ello es la campaña iniciada en Patreon a petición de un usuario que en 6 meses, apenas ha recaudado 3€. Vamos, que ni siquiera me valió la pena registrarme.







Cuando comparamos su tamaño, nos damos cuenta que es similar en cuanto a extensión. El código fuente completo de FileOptimizer tiene un peso similar al de Paul Davis en formato texto. Llegar ahí me ha llevado en FileOptimizer años. La programación no es una ciencia exacta, pero si algo muy estricto. Un include mal escrito impide que el programa compile. En un libro, una coma mal puesta o un acento omitido puede que hasta incluso pase desapercibido por parte del lector. De manera que esa misma extensión, en el libro de papel apenas me ha llevado unos meses. FileOptimizer requiere análisis, depuración, optimización, limpieza, refactorización, perfilación, … A un libro le es suficiente con dos o tres lecturas y revisiones, y un corrector ortográfico.







Con las Reflexiones de FileOptimizer me di cuenta que jamás rentabilizaría su esfuerzo. No me importaba porque era un hobby, algo que me encanta que la gente utilice. Y eso pese a que la comunidad es más exigente con él que con un software de pago. Cuando escribes un libro, nadie te dice que lo modifiques para que el final sea distinto, ni que agregues un párrafo explicando algo concreto. Tampoco te piden que lo distribuyas en otro formato, o en tapa dura. Como mucho te dicen si les gusta o no.







Recientemente he publicado el nuevo recopilatorio literario de Paul Davis, A contrarreloj. Paul Davis, segunda temporada, y estoy a medio camino del tercero. Eso implica menos tiempo para FileOptimizer, y siendo sinceros, también menos motivación, son muchos años. Es un software con poca capacidad de mejora actualmente, y que como digo, parece que no es tan apreciado escribir código como escribir literatura.