Como sabéis que soy un entusiasta de las pilas recargables, recientemente descubrí que las marcas blancas de Amazon (Amazon Basics) y de Mercadona (Premio) son en realidad pilas de marca Eneloop remarcadas, y que si no estáis al tanto se consideran las mejores pilas recargables del mercado, tanto en su variante de uso genérico (Eneloop), como para aquellas que van a tener muchos ciclos de carga y descarga (Eneloop Lite), como para las que almacenan una cantidad superior de energía (Eneloop Pro).

Pues resulta que la marca Eneloop se fundó en 2005 y es propiedad de la japonesa SANYO, una marca que llegó a ser muy conocida en nuestro país, y de la que no he hablado hasta ahora.







Sanyo Electric Co., Ltd fue fundada en 1947 por Toshio Iue y Konosuke Matsushita éste último el fundador de la compañía Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y cuñado del primero. Empezaron aprovechando unas instalaciones abandonadas propiedad de Matsushita y desarrollaron luces para bicicletas alimentadas por dinamos. En 1952 fabrican la primera radio japonesa, y en 1954 la primera lavadora con pulsador.

El nombre de SANYO significa en japonés «tres océanos», indicando la voluntad de los fundadores de extender sus productos a los tres océanos más importantes, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Cosa que empezaron a conseguir en la década de 1970 gracias a su éxito en la electrónica de consumo (equipos de audio, ordenadores, televisiones, …).

En 2009, es comprada por Panasonic Corporation (ahora Panasonic Group), el nombre que deciden adoptar desde 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., los propietarios y creadores de las marcas Panasonic, Technics, Matsushita, National entre otras. Así que SANYO que surgió de Matsushita acabó volviendo a ella.

En España gozó de tanta popularidad porque a partir de 1960 se fundó SANYO España con la que empezaron a importarse sus productos, y algunos años después se licenciaron para ser fabricados en la fábrica que tenía la empresa en Navarra. De manera que no solamente SANYO ofrecía productos de calidad y tecnológicamente avanzados, sino que al ser de fabricación local, podían ofrecerlos a precios más competitivos. Posteriormente abrirían una factoría más en Barcelona. La de Navarra cerrando en 2006, y la de Barcelona en 2009 dando por finalizada la filial de nuestro país.

Por mi casa, como probablemente por la vuestra pasaron multitud de aparatos, sobre todo radios y reproductores de cassette portátiles. Uno de ellos de gama baja y que dediqué a cargar juegos de Spectrum durante años aún funciona. Otro, con un avanzadísimo ecualizador de tres bandas, un MGP-27 al que le perdí el rastro. Recuerdo que aquella época cuando marcas como Sony, o incluso Aiwa tenían tarifas muy elevadas, SANYO ofrecía auto-reverse o BassXpander (la alternativa al Sony Mega Bass y el Aiwa Super Bass).