Siempre me han gustado los Seiko 5 Military, en particular su versión con la esfera en color crema, la denominada Desert Military, quizás porque me recordaba al Hamilton Khaki Field.

Lo cierto es que aunque en mi lista prefería el Orient Flight (ER2A005Y), la dificultad de conseguirlo por el hecho de estar descatalogado hizo que optara por el Seiko 5 Sports Desert Military que con referencia SNZG07 es la nueva versión de los famosos Seiko 5 Military de referencia SNK803. Para que os hagáis una idea entre las nuevas (SNZG) y las antiguas variantes (SNK) disponemos de estas referencias:

– SNZG07 / SNK803: Esfera crema y correa verde (Desert Military).

– SNZG09 / SNK805: Esfera verde y correa verde Green Military).

– SNZG11 / SNK807: Esfera azul y correa azul Navy Military).

– SNZG13: Esfera negra y armis.

– SNZG15 / SNK809: Esfera negra y correa negra Black Military).

– SNZG17: Esfera negra y armis negro All Black Military).

Lanzada en 2015, la nueva versión comercializada a un precio más elevado, aumenta su tamaño de los 37mm hasta unos actuales 42mm (ambos sin contar la corona), actualiza el calibre del 7S26 al 7S36 e incluye leves actualizaciones constructivas y de diseño. A continuación intentaremos determinar si ésta nueva versión, compensa en relación a la de 2010.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona y 12mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Color beige Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Hardlex Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada con tapa de exhibición Correa Textil de dos piezas de 22mm en color verde Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana y día del mes Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso N/D Mecanismo Seiko 7S36. 21.600 vph. 23 rubís. Rotor de carga bidireccional Complicaciones – Prestaciones 41h de reserva de marcha. -25/+35 segundos/día Origen Made in Japan Garantía 2 años PVP 257€ (oferta 199€) Distribuidor Reloj.es / Seiko Watch

Presentación

Nuestro protagonista tiene por referencia completa SNZG07J1, es decir es el SNZG07J. La última J nos indica que es un modelo de la casa japonesa Made in Japan, en contraposición a los SNZG07K1 o SNZG07K2 (SNZG07K).

En teoría los materiales, acabados y calidades son idénticos entre las versiones K y las versiones J, sin embargo, las fabricadas en Japón suelen tener mayor atractivo entre los aficionados y son algo más caras. Os aclaro este punto de entrada porque a nivel de presentación, vais a poder apreciar algunos detalles que son exclusivos de la versión japonesa.

Recibimos el reloj en la conocida y anodina caja de cartón de color blanco de Seiko. La misma que viéramos en el Seiko Monster, donde la única diferencia es una etiqueta adhesiva en la parte superior haciendo referencia a la referencia del reloj.

Nos asusta un poco una inscripción que dice “Box Made in China”, obviamente se refieren sólo a esa caja externa. Agradecemos la franqueza y la transparencia de la compañía del grupo Seiko-Epson, aunque podía haber estado manufacturada también en Japón por unos céntimos más. En fin, un indicativo del recorte de costes a la que todas las relojeras se enfrentan.







Dentro encontramos otra caja, también de cartón y color blanco, acompañada del manual de instrucciones. No impresiona, y no nos da las sensaciones de las que usa por ejemplo Orient, pero es un detalle baladí.







Abrimos esa caja, y nos encontramos con un reloj de un diseño muy bonito. Gusta solamente verlo.







La sorpresa viene cuando lo sacamos de su caja, y vemos que está lleno de etiquetas que nos confirman que estamos ante una variante especial del Seiko Military. Una abrazadera que denota un Seiko 5 Sports que es Made in Japan.







Diseño y construcción

Siempre que se renueva un reloj hay controversias, el caso del Seiko Military no es una excepción, pues como vemos, en esta segunda generación ha pasado de contar con un dial tipo B e indicadores principales de minutos a un tipo A, y las agujas han pedido algo de personalidad. Motivo por el que como comentaba al principio prefería los Orient Flight.

La caja tiene un acabado arenado mate, y es de color gris, un aspecto muy táctico, y efectivamente inspirado en las operaciones militares del desierto. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, una corona que está situada a las 3 en vez de a las 4. No va firmada, y creo que es algo intencionado para reforzar su carácter táctico. Es una mejora que se haya colocado a las tres, tanto a nivel estético como funcional, y no molesta en la mano. Es a presión, algo que me gusta, y tiene bastante mérito en un reloj resistente al agua 10 ATM (100M).







El bisel exterior es fijo y bastante delgado, lo que le da un aspecto más grande y agresivo. La esfera de color crema combina muy bien con el resto, aunque tiene un problema. Dispone de un bisel interno que imita ser esfera, y que contiene los marcadores horarios y minuteros. Es también fijo, pero no es esfera, así que acaba perdiéndose gran parte de su superficie útil, que no es mayor a la del SNK803, unos 35mm.

Los numerales son horarios, y en pequeño contienen los minutos. Una medida mucho más práctica que en el anterior modelo, pero más convencional. Gracias a su generoso tamaño y al color completamente negro su legibilidad es a toda prueba.

Las manecillas han sufrido un cambio parecido, ahora son más visibles y legibles, pero con menos personalidad a las anteriores tipo alpha. Tanto éstas como los marcadores llevan lumen aplicado, en concreto Lumibrite, el compuesto desarrollado por Seiko Watch Corp en colaboración con Nemoto & Co, y que es excepcional, a nivel de brillo, como a nivel de duración. Sin lugar a dudas el mejor que conozco. El segundero en color rojo tan característico de Seiko es un rasgo también muy atractivo que me recuerda a mi Seiko 5.







El día de la semana, una complicación que siempre agradezco y que me gusta, se puede escoger en inglés o francés.

El cristal de mineral endurecido, denominado hardlex en Seiko. Es la mejor opción en un reloj que eventualmente podría sufrir caídas sobre terrenos blandos.

La trasera es roscada y con tapa transparente de exhibición que nos permite ver su maquinaria. Conceptualmente no va con el reloj. No obstante al estar oculta cuando lo llevamos puesto es algo que no afecta.

Es una caja ni delgada ni gruesa, 12mm de espesor, que como digo es una cifra bastante normal en un reloj de carga automática.







La correa de nailon tiene 22mm de ancho, es robusta y tanto la hebilla como las trabillas tienen el mismo acabado en acero de color gris que vimos en la caja. Es de las mejores correas textiles que he visto.







Sus lineas nos recuerdan a las de los relojes de dotación bélica de los 50 y 60, pero modificado con las concesiones necesarias para actualizarlo a nuestros tiempos, algo que consigue muy bien. Una reinterpretación de aquellos relojes mecánicos tipo General Purpose que personificados en marcas como Benrus, Elgin o Marathon que fueron tan populares antaño, y que ahora son verdaderamente difíciles de encontrar.

Movimiento

En Seiko han optado por equipar al Desert Military con el ya anticuado calibre de carga automática 7S36, el mismo que en el SNZF55, sólo que en su última revisión C (7S36C).

Se trata de una máquina fiable y probada que no suele dar problemas. Sus prestaciones son muy similares a los calibres más modernos como los 4R36 y NH36, pero sin complicaciones. Comparten los 21.600 vph de frecuencia, la precisión de -25/+35 segundos/día, y el rotor de carga bidireccional, que si bien es cierto no me parece tan eficaz con el de Orient, muestra una suavidad y un silencio muy agradable.

No cuenta por tanto ni con la capacidad de darle cuerda manualmente, ni parada de segundero, funciones que si dispone por ejemplo el Thermidor Automatic Limited Edition con el NH35.

Tiene 23 rubís y acredita 41 horas de reserva de marcha. He realizado unas comprobaciones rápidas con Clock Tuner, que han arrojado un desfase de +14 segundos/día. Es un valor bastante bueno, y definitivamente que mejora mis experiencias anteriores con Seiko.







Sensaciones

La correa canvas tipo zulú es cómoda y no roza demasiado, un defecto que suelo encontrar a este tipo de correas. Al ser tan ligera, el reloj se lleva con comodidad y sin notar en demasía que lo llevamos. Una gran cualidad en un reloj concebido para el ámbito militar, y que es idóneo para vestir de sport o para el tiempo libre.

La estética de esta pieza es muy agradecida, con unos colores que aún siendo suaves y discretos siempre permiten que el reloj destaque un poco.

Se deja notar el bisel interior tan ancho, y las sensaciones de ver que las agujas no llegan hasta el final le resta bastantes puntos.







Conclusiones

El Desert Military de Seiko es un reloj que sin perder practicidad, nos ofrece una estética diferente a la mayoría. Sin embargo, no era necesario cambiar tanto. Un Military de los anteriores SNK803, con una caja de éste diámetro, y el calibre 4R36 hubiera sido suficiente, y a mi modo de ver, un mejor conjunto.

Si bien la antigua versión podemos conseguirla por unos 60€, ésta asciende hasta los 100€, ambas con precios de webs asiáticas excluyendo aduanas. El problema real, lo arrastramos desde hace años, los precios para Europa de Seiko, casi los triplican, pasando de ofrecer una buenísima relación calidad-precio, a convertirse en una alternativa más.

▲ Más ▼ Menos Diseño militar

Exclusivo Made in Japan Calibre demasiado básico

PVP oficiales excesivos