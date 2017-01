(No Ratings Yet)

Tang es una bebida con sabor a frutas, creada en 1957 por William A. Mitchell de la empresa General Foods Corporation. A partir de 1959 revolucionarían el sector, con su fórmula en polvo.

Creo que junto a Tab, el Tang era la bebida más molona de nuestra época en los años 80. No estaba especialmente bueno, pero eso de podértelo fabricar tu mismo como si fuera Nesquik. Por otro lado, cabe decir, que en general a los adultos les parecía algo asqueroso, pero en fin, el cambio generacional.

La moda no duró mucho y tras dos o tres veranos, al menos yo, abandoné el Tang, a pesar de que fueron apareciendo nuevas variedades de sabores.

Desconozco en que año se lanzó en España, pero asumo que debió ser cercano a esa época de los años 80, a pesar de que como hemos visto, es un producto que tendría ya más de 20 años.

No fue hasta que leyendo a Carl Sagan, descubrí que Tang, que no tuve demasiado éxito durante su lanzamiento, acabó siendo tremendamente exitoso gracias a las misiones espaciales. De hecho en 1962, el astronauta John Glenn estuvo haciendo pruebas con Tang en los Mercury, que acabaron seleccionándolo para el menú espacial, extendiéndose hasta los posteriores Gemini. Mucha gente pensaba que era un invento de la NASA, como el Teflón o el bolígrafo. No obstante como vemos, eran productos y tecnologías que ya existían antes, pero sin demasiada difúsión.

Recientemente saldría a la luz las declaraciones de Buzz Aldrin, confensando que Tang estaba asqueroso, lo que no hizo más que incentivar su polémica.

Parece ser que Tang sigue fabricándose, de la mano de Kraft, ahora Mondelēz International, aunque hace tiempo que no lo veo en los lineales. Un pena, porque me apetecería volverlo a probar…