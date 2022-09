J’hayber con fecha de caducidad

Hace una década, cuando nadie daba un duro por las J’Hayber Olimpo, decidí volverlas a probar. Una zapatilla deportiva legendaria en los 80 que seguía fabricándose en España. Un Made in Spain que venía con resultados, y es que mis Olimpo duraron casi 3 años de uso diario. Una marca increíble y que explicaba esa fama de calzado robusto y duradero que las hizo legendarias. Lo expliqué en ¿Cómo envejecen unas J’Hayber?.

Sin embargo pese a que me siguen encantando la marca, y que tienen sneakers tan atractivos como las J’hayber Antorcha, las quejas sobre sus problemas de calidad sólo han hecho que aumentar.

@mikyaragon en Twitter nos documenta el problema más típico de la Gama Olimpo de J’hayber, la que hay que recordar es la familia de productos premium y que está fabricada en España. El fallo consiste en una rotura de la suela de poliuretano inyectado allá donde más tensión sufre, donde flexa a la hora de dar la pisada. Un defecto que yo también he sufrido en alguna ocasión, pero que me ha ocurrido tras un par de años de uso.

Sin embargo lo que os muestro a continuación es la suela de unas zapatillas Olimpo Negras que con sólo un mes de uso, han comenzado a perder la parte externa del piso. Unas deportivas que estuvieron guardadas en el armario un par de años, y que en apenas treinta días de uso esporádico y en ciudad, han quedado inutilizables. Odio la obsolescencia programada, y no hay cosa que más rabia me dé que los productos que no duran. Si como es este caso, todo ello es de altísima calidad, pero la suela es su eslabón más débil, terminas en un escenario mucho peor. Tirando a la basura unas zapatillas que están nuevas, pero que no puedes usar porque la suela se va desintegrando y no da más de si.

Supongo que la mayoría, salvo que os dediquéis al running, no revisáis la suela de vuestro calzado regularmente. Yo tampoco. Ciertamente con estas Jhayber Olimpo empecé a notar que la amortiguación era superior a lo normal. Sin embargo la pisada era estable, así que no tuve ninguna sospecha. Hasta que un día, trabajando en casa, descubro el suelo lleno de trocitos de goma negra. Casi parecía un circuito de Fórmula 1 lleno de virutas. Tras examinar un trozo de mayor tamaño reconozco perfectamente la huella de mis J’Hayber. Entonces examino la suela, y ahí está todo el problema. Una imagen vale más que 1000 palabras:

¿Tienen problemas de calidad? Ellos han admitido de manera más o menos abierta que el poliuretano degenera con el paso del tiempo, independientemente de que uses esas zapatillas o que las tengas guardadas, estiman su durabilidad en torno a los 5 años. Así que no hay más que hacer una resta. Si estuvieron 2 años en la tienda y 2 años en mi armario, su vida útil ha llegado al final, por más que no las usaras nunca. Como aficionado a la relojería, es una explicación que se me queda muy corta. Las correas de resina son también de poliuretano (PUR), y también tienen fecha de caducidad. En el peor de los casos, hablando de un reloj básico como el Casio F-91W, usándolo a diario en climas calurosos y húmedos, hablamos de 12 o 18 meses. Sin embargo otros modelos con correas de resina más gruesas, si los guardamos en un armario (a oscuras, temperatura controlada y con poca humedad), llegan a resistir sin problemas los 10 años.

Entonces, ¿por que la gruesa suela de unas J’hayber se rompe? Si una correa de reloj lo aguanta, el piso de una zapatilla con más razón. Además, no hay ningún indicio ni nadie que recuerdo que en la década de los 1980 ese problema se manifestara. Teniendo en cuenta que en aquella época la logística era mucho más lenta y que los productos tardaban mucho más en llegar de la fábrica a nuestras casas, parece lógico pensar que pasarían más tiempo almacenadas. Pero como digo, nadie recuerda que las suelas de J’hayber fueran quebradizas en la época. Y diría aún más, porque en 2010, a mi no llegó a ocurrirme el problema. Mi conclusión es que algo ha cambiado desde entonces hasta ahora, por más que digan que continúan haciéndolas como en 1972. Tiene que haber cambios en la composición del poliuretano que acortan su vida y su rendimiento de una manera tan notable. ¿Y de ser así, a que aducen estos cambios de formulación? Sólo se me ocurren dos explicaciones. Una relacionada con el medioambiente y la toxicidad de ciertos aditivos, y el otro relacionado con un descenso de calidad para bajar el precio.

Pero ahí no termina la historia. Y es que resignado a tirar unas zapatillas que están en perfecto estado, me dispuse a sacar unas de las que tenía guardadas. Para mi sorpresa, el caucho de la suela está pegajoso, muy mala señal. Tanto que en este caso dudo siquiera que lleguen al mes de duración.

Aquí la crítica es bien clara, y así lo puse en conocimiento de la empresa en Twitter. Amablemente me preguntaron por los números de serie que figuran en la plantilla interior (retirando la exterior). Por lo visto no había forma de datarlas y debía pasarlo al equipo de producción para que lo investigase. El resultado fue lo siguiente:

– 0015324: Fabricada en febrero de 2013.

– 0016403: Fabricada en septiembre de 2015.

También me explicaron que Las suelas de todos los modelos de la familia Olimpos están hechas de poliuretano inyectado. Este material hace que se pueda construir una horma ancha sobre una base dura y confortable, pero las propiedades del poliuretano “caducan” pasados 2 a 5 años desde la producción de la zapatilla por hidrolisis, si tiene poco uso o está guardado durante mucho tiempo, momento a partir del cual se inicia su descomposición. En nuestro almacén las zapatillas no suelen estar almacenadas más de 6 meses, ya que por suerte tenemos mucha demanda del producto y no da tiempo a almacenar tanto tiempo, es por ello que cuando hay un problema como el que te ha ocurrido a ti (que se te han estropeado en «2 años»), lo que vemos con el código es que es la tienda quien lo ha almacenado.

No obstante el tiempo de garantía se ha superado, y sin conservar el ticket de compra no se puede hacer nada.

Pero continuemos adelante, porque decidí poner a prueba esas que estaban nuevas y con la suela pegajosa que ya sabía se habían fabricado en 09/2015. Tras manchar todo el suelo de casa, salí a la calle. Unas zapatillas que os recuerdo que estaban nuevas y sin estrenar. A los pocos minutos de empezar mi paseo vespertino la suela fue saltando en plena calle. Viendo lo que se avecinaba, decidí grabarlo en vídeo.

Concluido el paseo tras solamente 40 minutos caminando por suelo urbano, las J’hayber había quedado sin nada de suela. Al llegar a casa procedí a retratarlo:

Si no son capaces, o no quieren mejorar la duración de su suelas, al menos que incorporen una fecha de caducidad o fecha de fabricación en cada par de zapatillas. Una forma que permita que el consumidor sepa cuanto tiempo de vida le quedan, y que al menos pueda atenerse a ello.

No tiene sentido, vender un calzado con materiales premium y calidad de construcción Made in Spain si al final falla una de las partes fundamentales: Su suela.

En mi caso aún no se qué haré. Si me pasaré al «enemigo» con New Balance o Puma, y que por menos que me gusten las multinacionales han demostrado su calidad y su durabilidad, o me vaya a la competencia, las también españolas Paredes Estrella/Ecology que se fabrican en China. O puede que compre las T-Man Zeus de Calzados JAM. Me queda claro que si quiero Made in Spain a precio razonable, sólo tengo disponibles las Segarra 806 y las Javer Modelo 468.

No querría acabar esta dolorosa crítica sin daros algunos consejos para que no os pase lo mismo:

1) Algunos usuarios me han comentado que el problema de la suela lo puede solventar un zapatero cambiándola. No lo he probado, ni sé su precio, ni sobre todo cómo es el resultado final, pero ahí está si queréis seguir con J’hayber.

2) No comprar las zapatillas cuando haya sospechas que llevan un tiempo en stock. Sobre todo si son ofertas o tiendas pequeñas. Muy a mi pesar, debo recomendar que huyáis de los comercios de barrio que tienen poca rotación de producto.

3) Una vez compradas, prepárate para usarlas de inmediato y con cierta continuidad. Recuerda que en el mejor de los casos van a ser 5 años de vida, y que aunque no te las pongas, el tiempo sigue corriendo en su contra.

4) Considera abandonas a Las viejas glorias de J’hayber, porque parece que en gran medida sólo son eso, glorias del pasado.

Vídeo