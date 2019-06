Vajilla Duralex Lys Saphir

Tengo una cubertería Jay Hotel que está fabricada en España, aunque a falta de mayores opciones, mis cuchillos son lo son (unos Victorinox SwissClassic). Del mismo modo preferiría una vajilla Dalia o Gernika, pero a falta de poderlos comprar en alguna tienda online, y de que Monix o Magefesa ya no estén fabricados en España, he decidido continuar con el estilo de mi anterior vajilla, la Duralex Lys verde.

Las cosas han cambiado en estos veinte o treinta años, así que la Duralex Lys ya no se produce en color verde, solamente en Saphir (azul oscuro), Marine (azul claro), Créole (marrón), Amber (caramelo). Tampoco son ya Made in Spain sino Made in France. Puedo conformarme mientras no sean chinos como la mayoría de los de las alemanas WMF o Zwilling. También se ha incrementado la gama con lineas o colecciones como ellos las denominan tan variadas como Alea, Amalfi, Arôme, Beau Rivage, Bistro, Caprice, Cosy, Eiffel, Empilable, Gigogne, Hexagone, Hilal, Jazz, Loire, Lola, Lys, Manhattan, Ondine, Paris, Pastel, Picardie, Precisio, Prisme, Provence, Pure, Ravier, Spirale , Unie, Universel, Versailles o Wave. Por cierto que la Picardie, concebida en 1954, está durante este años 2019 celebrando su 65 aniversario. Una cristalería que hemos visto aparecer en las películas cinematrográficas, desde Indiana Jones hasta James Bond, y que era la que tenía mi abuela.

Claro que yo le tengo cariño a la Lys, os lo contaba en el pasado artículo Duralex Lys verde, una vajilla que tiene más o menos mi edad, que se dice pronto, que estuve usando a diario durante casi dos décadas, y de la que llevo tres o cuatro años volviendo a usar. Eso quiere decir microondas, lavavajillas, … Lo aguanta todo.

Me llamó la atención que en la web oficial de Duralex.com las habían puesto de oferta. La Lys Marine de veinte piezas (6 platos hondos, 6 platos llanos, 6 platos de postre, 1 ensaladera y 1 bol) había pasado de costar 49€ a solamente 24,5€. Por desgracia el envío costaba más dinero aún que el producto (25,79€ enviado por Colissimo International), o sea un total de 50,29€. En Duralex mencionaban que por importes superiores a 50€, el envío se reducía al 50%, pero por lo que yo comprobé, no es cierto. Así que busqué en Amazon, y me los encontré a 61€ en color Créole, y a 67€ en Saphir, en ambos casos con el envío incluido, pero no ya el conjunto de 20 piezas, ¡sino el de 44!

La he encontrado también en tiendas web como Blungi y Keroppa o inclusive en El Corte Inglés que tienen la versión de 19 piezas a 34,95€.

La Lys Saphir se compone de las siguientes piezas:

– 6 Platos llanos de 23,5cm de diámetro y 2,19cm de altura.

– 6 Platos hondos de 19,5cm de diámetro y 3,7cm de altura.

– 6 Platos de postre de 19cm de diámetro y 1,8cm de altura.

– 6 Tazas de 18cl 8cm de diámetro y 6,7cm de altura.

– 6 Platos de tazas de 13,5cm de diámetro y 1,8 cm de altura.

– 6 Vasos de agua de 21cl de 7,8cm de diámetro y 8,2cm de altura.

– 6 Bols lavafrutas de 25cl y 10,5cm de diámetro

– 1 Ensaladera de 220cl y 9,5cm de altura.

– 1 Fuente redonda de 28cm de diámetro y 5,43cm de altura.

El bonito azul intenso (Saphir) me parece mucho más atractivo que el azul claro (Marine), y visto el buen resultado que me dio la variante verde «vintage», me parece un magnífico sustituto para ésta, o mejor dicho complemento, porque pienso irlas alternando.

La denominación Lys es un homenaje al río del mismo nombre que atraviesa Francia y Bélgica. Su linea de inspiración fueron en los valores artísticos típicamente franceses: belleza, claridad, simplicidad y utilidad. Tecnológicamente el resistente vidrio templado y su diseño apilable fue revolucionario, el concepto de vajilla del futuro, lo que le permitió adoptar la denominación de Duralex 2000 (abreviada como DX2000) en referencia al por aquel entonces distante año 2000.

Para que os hagáis una idea, las DX 2000 o Lys se publicitaban en nuestro país en 1973 como «La vajilla de las mesas bien puestas»:







Y también como «La vajilla de las solemninades… para uso diario»:



















Un producto de calidad, con historia y personalidad, y solamente cambiando el color, con aires renovados.

Así venía el modelo original:













Y aquí os dejo con la versión actual: