Bergeon 6767 (Útil para sacar pasadores)

BERGEON SA es una empresa suiza con sede en La Chaux-de-Fonds que cuenta con un catálogo de más de 3.000 referencias, muchas de ellas, herramientas dedicadas al sector de la relojería. Una marca que al igual que el cuter Olfa del que ya hablé, fabrica productos de increíble calidad. Está claro que si Suiza es la cuna de la relojería, también lo es de las herramientas de relojero.

Tradicionalmente he usado spring bar removers de esos chinos que cuestan 1€. Al usarlos veinte o treinta veces, quedaban totalmente inutilizados. Se doblaban, se desgastaban sus extremos… Así fue como encontré el Bergeon 6767, y que fue el util para sacar pasadores muelles que utilicé con la correa de Nylon y la correa de Kevlar de Diloy.







Como suele ser habitual, las diferencias con un producto low-cost son los detalles, una multitud de pequeños detalles. Por ejemplo el cuerpo es de acero inoxidable, así que es muy resistente y duradero. Las puntas son también de acero inoxidable, pero esta vez templadas para darles más robustez y que no se doblen al mínimo gesto. Además son reemplazables, lo que abre la posibilidad de mantener el instrumento cuando sus puntas se dañen.

Tiene 145mm de longitud y lo ofrecen en dos versiones, la 6767-S, es decir la estándar, y que trae de serie las puntas 6767-A y 6767-B, y la fina 6767-F con extremos 6767-AF y 6767-BF. Mi versión es la fina, que pese a sus extremos más débiles caben por cualquier hueco que deje la correa en las asas del reloj. Con él, el cambio de correa del reloj se convierte en algo sencillo, incluso ante manos patosas como las mías, o frente a usuarios inexpertos.







La caja no puede evitar los aires de taller industrial de los años 60, un discreto cartón en color amarillo, en el que incluso la variante (F o S), va escrita a mano en un recuadro a tal efecto, destacando el Swiss Made.







En el lateral se aprecian unas ilustraciones a mano, de nuevo reflejo de otra época, que esquematizan cómo usar las dos puntas. Sencillo, pero muy efectivo. También el propósito del instrumento, en varios idiomas que incluyen el español: Útil para colocar y sacar pasadores.







Su precio ronda los 20€, no es barato. Si vas a cambiar de correa una o dos veces, no te va a salir a cuenta. En cambio, si lo vas a usar regularmente, es una inversión muy recomendable. ¿Te has preguntado porque los relojeros no usan spring bar removers chinos? Pues por eso, porque no les compensa, lo que también explica el motivo por el que cuando empezamos a recibir productos asiáticos baratos nos quedamos anonadados con sus precios. En efecto parecía que fuera lo mismo, pero no lo era.