Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

A lo largo de estos años, os he hablado de J’hayber con bastante profusión. Desde el análisis de las míticas J’hayber New Olimpo; un completo reportaje fotográfico de las J’hayber New Pista; algunas curiosidades sobre la marca cuando escribí de las J’hayber Atolón; la comparativa en la que salían vencedoras en Paredes Estrella vs J’hayber New Olimpo; y por supuesto, una prueba de larga duración en ¿Cómo envejecen unas J’Hayber?.

Sin embargo, nunca había profundizado en los motivos que llevan a que la gente decida adquirir unas J’hayber. Cuando digo J’hayber, me refiero solamente a los modelos genuinos, aquellos que son hechos en España, y que llevan con nosotros décadas, que ahora se denominan Olimpos.…



Continuar leyendo...