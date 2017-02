Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

Como fan de los Airgam Boys, no me clasificaría como coleccionista, desde que escribí Airgamboys de New Toys, hace ya dos años, he ido profundizando, y completando mi colección. La ventaja, es que la reedición de los Airgamboys fabricados por New Toys y distribuidos por Saica Toys, no llegó a ser demasiado prolífica, por lo que aunque ya estén extinguidos, es factible con el tiempo llegar a tenerlos todos.

Ya he explicado, que la colección de los nuevos Airgamboys (New Toys / Saica), consistió en 17 figuras individuales, y 12 sets. Durante su lanzamiento en 2003, las figuras individuales se vendían a 4€ o 5€, dependiendo del comercio que visitáramos.…



