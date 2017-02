Bitácora de Javier Gutiérrez Chamorro (Guti)

La explicación que daba Pere Martra en su artículo Buffer Overflow para negados. I-Parte, es la más inteligible con las que me he topado. Naturalmente conocía desde hace mucho los problemas de desbordamiento de buffer (buffer overflow o buffer overrun). En los tiempos de DOS, cuando no había protección de memoria a nivel de sistema operativo, lo veíamos a menudo al programar en Turbo C.

Editabas tu programa, lo ejecutabas, aquella magnífica característica que ahora casi todos los entornos de desarrollo tienen, que automáticamente te hacía un make, y te lanzaba el ejecutable. Si había algún problema de overrun o underrun en tu programa, lo notabas porque el IDE acababa desestabilizándose, y tenías que acabar reiniciando MS-DOS (o DR-DOS o PC-DOS).…



