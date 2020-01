¿Cuánto cuesta fabricar un calibre?

Tras el revelador, y diría que también exitoso ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj?, volvemos a los reportajes de investigación. Si llegáis nuevos aquí, os podéis poner al día con los últimos: Gafas Ernest: El elevado margen de las ópticas y El mercado gris: Descuentos increíbles en relojes.

El tema de los precios, es algo que generalmente me apasiona, particularmente en los relojes, hoy profundizaré en el precio de los calibres o las maquinarias.

No os pillará de sorpresa que un sencillo Miyota 8215 que se vende unitariamente a unos 35€, se monte en relojes que superan los 100€, lo mismo sería aplicable al Seiko NH35. O que un ETA 2824-2 de 200€, o un Sellita SW-200 de 180€ se monte en relojes de 500€; es algo que ya había desarrollado Los precios de calibres.

Como el Ronda R150 parece que sigue sin salir efectivamente al mercado, mi calibre suizo favorito (Swiss Made), en lo que a relación calidad-precio-prestaciones se refiere es el STP1-11 de Swiss Technology Production (STP o SwissTP), el que monta el Roamer Soleure.

Al estar STP está integrada en Fossil Group, sus movimientos sólo se sirven a empresas del grupo. Sin embargo, otra sociedad derivada de esta, la Swiss Technology Components (STC), es la que vende los componentes o ebauches a terceros. Lo mismo que hacen Citizen/Miyota o Seiko/Timemodule/Seiko Instruments.

A diferencia de Sellita, o Valanvron/Sea-Gull o Ronda que esencialmente reproducen o clonan el diseño del ETA 2824, los de STP se han basado en él, pero además le han aplicado algunas mejoras. La más relevante es la de contar con un rubí más, 26 en vez de 26, está situado en el alimentador del barrilete, lo que mejora la durabilidad, la reserva de marcha y la precisión. Además el muelle real en el STP es de mejor calidad que el de los ETA standard, equivalente a los grados Top/Chronometre.







Resumiendo las principales diferencias, tendríamos:

STP 1-11:

– Rubís: 26 rubís.

– Reserva de marcha: 44 horas.

– Testeo en posiciones: 5 posiciones, CH, CB, 6H, 9H, 3H.

– Desviación media: -0/+15 s/d.

– Desviación máxima: 15 s/d.

– Material del muelle: Nivaflex NM.

– Especificaciones técnicas: 4,8 MB. en formato PDF.

ETA 2824-2 (Grado estándar):

– Rubís: 25 rubís.

– Reserva de marcha: 38 horas.

– Testeo en posiciones: 2 posiciones, CH, 6H.

– Desviación media: +/- 12 s/d.

– Desviación máxima: 30 s/d.

– Material del muelle: Nivaflex NO.

– Especificaciones técnicas: 7,2 MB. en formato PDF.

Sellita SW-200 (Grado estándar):

– Rubís: 26 rubís.

– Reserva de marcha: 38 horas.

– Testeo en posiciones: 2 posiciones, CH, 6H.

– Desviación media: +/- 12 s/d.

– Desviación máxima: 30 s/d.

– Material del muelle: Nivaflex.

– Especificaciones técnicas: 3,2 MB. en formato PDF.

Ronda R150:

– Rubís: 25 rubís.

– Reserva de marcha: 38 horas.

– Testeo en posiciones: 2 posiciones, CH, 6H.

– Desviación media: +/- 12 s/d.

– Desviación máxima: 40 s/d.

– Material del muelle: Nivaflex.

– Especificaciones técnicas: 5 MB. en formato PDF.

Valanvron VAL-24 / Sea-Gull ST2130:

– Rubís: 25 rubís.

– Reserva de marcha: >=38 horas.

– Testeo en posiciones: N/D.

– Desviación media: +/- 12 s/d.

– Desviación máxima: -15/+20 s/d.

– Material del muelle: N/D.

– Especificaciones técnicas: 371 KB. en formato PDF.

Soprod M800 Date:

– Rubís: 24 rubís.

– Reserva de marcha: 42 horas.

– Testeo en posiciones: N/D.

– Desviación media: N/D.

– Desviación máxima: N/D.

– Material del muelle: N/D.

– Especificaciones técnicas: 1,3 MB. en formato PDF.

Hangzhou 6301 / Dandong / Liaoning Peacock SL3000:

– Rubís: 26 rubís.

– Reserva de marcha: 40 horas.

– Testeo en posiciones: 2 posiciones.

– Desviación media: +/- 15 s/d

– Desviación máxima: N/D.

– Material del muelle: N/D.

– Especificaciones técnicas: N/D.

Sobre el papel el STP1-11 es superior a sus competidores de ETA, Sellita, Valanvron e incluso Ronda, pero es que además son más baratos. ¿Cuánto? Pues prestad atención a la siguiente lista de precios actualizada que ha caído en mis manos:

Movimiento Lineas Dimensiones Características Precio (CHF) STP1-11 11 ½»’ H 4.60mm Automatic movement 61,00 Ø26.00mm Hours 26 jewels Minutes Centre second Date STP3-13 11 ½»’ H 4.60mm Automatic movement 90,00 Ø26.00mm Hours 26 jewels Minutes Centre second Date Swan neck system STP4-13 13»’ H 5.15mm Automatic movement 69,00 Ø29.40mm Hours 26 jewels Minutes Centre second Date indication in window Day indication in window STP5-15 11 ½»’ H 4.60mm Automatic movement 90,00 Ø26.00mm Hours 26 jewels Minutes Centre second Visible Balancer at 12h Open heart STP6-15 11 ½»’ H 4.60mm SKELETTON, 110,00 Ø26.00mm Automatic movement 26 jewels Centre second, Sandblast Main plate and bridges, skeleted rotor movement gold 3N, pink 5N Rhodium plated STP2-12-3 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 219,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Calendar coaxial Day at 3h Power reserve indicator at 6h rapid corrector STP2-12-31 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 157,00 Ø26.20mm Calendar coaxial 36 jewels rapid corrector STP2-12-32 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 168,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Calendar coaxial rapid corrector STP2-12-33 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 179,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Calendar coaxial Power reserve indicator at 6h rapid corrector STP2-12-13 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 169,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Power reserve indicator at 6h STP2-12-6 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 249,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Calendar at 12h Day and moonphase at 3h Power reserve indicator at 6h rapid corrector STP2-12-61 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 174,00 Ø26.20mm Calendar at 12h 36 jewels Moonphase at 3h rapid corrector STP2-12-62 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 185,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Moonphase at 3h rapid corrector STP2-12-63 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 205,00 Ø26.20mm Small second at 9h 36 jewels Moonphase at 3h Power reserve indicator at 6h rapid corrector STP2-12-7 11 ½»’ H 6.20mm Automatic movement 299,00 Ø26.20mm Centre minutes 34 jewels Small second at 9h Hours at 12h Power reserve indicator at 6h rapid corrector

Desde STC (Swiss Technology Components) además son capaces de aplicar personalizaciones directamente desde fábrica, sorprendentemente algunas sin coste.

Modificaciones Precio unitario (CHF) Window position different than standard +0.20 Calendar color(s) different than standard +0.60 Font different than standard +0.60 Standard height no 2

(Standard height = no 4 on STP4-13) No extra charge Special heights no 3 and 4 +1.00 Blued screws / set (Rotor side) +5.80 For STP1-11 / 3-13 / 5-15 only: – Yellow gold plating (2N) +15.00 – Rose gold plated (5N) +18.00 For STP6-15 only: For skeleton STP6-15 only:

Blue screws dial side & case-back side +8.90 – Rhodium plating

– Yellow gold plated (2N)

– Rose gold plated (5N) No extra charge – Ruthenium plated («gun metal») +12.00 – Black plated +24.50 – Blue PVD plated +24.50 Rotor with Geneva-strips & colimaçonnage, rhodium plated No extra charge Tooling charge for specific printing (one time charge) 210.00 Printing (one color / pad printing) No extra charge Light laser engraving No extra charge Special markings On request Yellow gold plated rotor (2N) 2.90 Pink gold plated rotor (5N) 3.20 Gun black/ruthenium plated rotor 7.70 Deep black-plated rotor 8.50 Blue plated rotor (PVD) 8.90 Special PVD color on rotor On request COSC certification with 3 fold certificate 1-49 units (Swiss registered brands only): +120







Los precios indicados como se puede ver, la mitad de económicos de los de ETA por una maquinaria superior, son válidos para pedidos de solamente 50 unidades, lo cual resulta sorprendente.

La clave de esto es la robotización. STP se fundó en 2006, y en 2008 fabricaron su primer movimiento. En 2012 instalaron una nueva linea de montaje que funcionaba de manera semi-autónoma, y que por tanto tenía mayor capacidad productiva y a menor coste. Desde 2015, con una nueva inversión, la producción está completamente automatizada, disminuyendo más aún los precios, y reduciendo los errores.