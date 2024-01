Galería de relojes de los lectores (31)

Comenzamos este año 2024 habiendo sobrepasado la treintena de galerías, llegando a la edición número 31 de la galería de relojes de los lectores.

Una cifra que me parece increíble y que nadie hubiera anticipado desde que se puso en marcha en el año 2020. Se han recopilado cerca de 1.000 fotografías de relojes enviadas por vosotros, muchas de ellas imposibles de encontrar en otros lugares y que servirán de archivo y de recuerdo para todos nosotros.

Lamentablemente, el declive de la web es notorio. Han disminuido las visitas, y en consecuencia ha disminuido vuestra participación. De hecho esta galería ha necesitado nada menos que 3 meses para llegar a los mínimos necesarios. Ello me lleva a pensar que es un contenido cada vez menos interesante, y que desgraciadamente la plataforma web no es dónde está la audiencia.

Los más fieles y observadores habréis notado cómo de tanto en tanto se despliega una ventana de Google Reader Revenue para apoyar el mantenimiento del servidor y del software necesario. En aproximadamente dos meses, los resultados han sido brutales: Cero contribuciones ascendiendo a un total de 0 euros recaudados. Ello refuerza la idea de que en efecto el público no está aquí, y me lleva a eliminar dicha campaña de recaudación. Por el momento javiergutierrezchamorro.com intentará sufragarse mediante la publicidad como siempre ha sido. Si hacéis clic en los enlaces promocionales, estaréis contribuyendo a su mantenimiento. Pero tranquilos, porque más allá de este baño de realidad hay dos buenas noticias.

La primera es que el coste necesario está pagado de mi propio bolsillo hasta Noviembre de 2024; así que hasta que lleguemos allí nada cambiará. El segundo es que estando la audiencia en Youtube la galería no morirá, quedará reencarnada en la galería de los espectadores que pronto tomará su relevo en el canal de Youtube de Guardatiempo.

Antes de despedirnos de la galería, aquí vuestras participaciones. Mi más sincero agradecimiento a todos los que edición tras edición habéis estado ahí viendo las fotografías, contribuyendo o simplemente comentando.

¡Hasta luego!

JavierGT

Te adjunto una foto de mi reloj casio GM-2100CB-3AER. Lo peor del reloj para mi es la pantalla digital. Casi no se ve. Estoy pensando en poner una correa de piel o de caucho. A pesar del problema de la pantalla, es un reloj vistoso cuando le da el sol. Lo uso con cuidado porque me imagino que la caja se puede arañar. Aprovecho para felicitarte por el canal GuardaTiempo y al resto de lectores del blog por sus aportaciones.





JulianM

Adjunto algunas fotos para la galería de un par de recién llegados a la colección.

El primero es un Addiesdive que me gustó por varios motivos. Primero, no parece ser una copia u homenaje de otro reloj, aunque tiene cierto aire a algún Seiko formal o de vestir. Segundo, el dial es a mis ojos espectacular, imitando las dunas de un desierto (soy geólogo, era inevitable comprarlo, o al menos esa fue la disculpa que usé). Tercero, el mecanismo Seiko VH31 me agrada mucho. Y cuarto, el precio (60 dólares) está justo en mi rango

Tiene muy buenas especificaciones: caja en acero, brazalete en acero con eslabones macizos, corona firmada y roscada, tapa trasera roscada, 100m de resistencia al agua, y un cristal mineral abombado muy llamativo.

El segundo es un Casio Steptracker LWS2200. Aunque está clasificado como reloj de mujer, y hay unos ligeros tonos pastel en la tipografía, el tamaño es adecuado para ser considerado unisex y el módulo es espectacular: 5 alarmas y señal horaria, temporizador, hora dual, cronógrafo con memoria de 100 vueltas, hora en (casi) todos los modos, y contador de pasos muy preciso (error por debajo de 0.5% en los ensayos que he realizado) con memoria de los últimos 7 días. Adicionalmente los segmentos del LCD son únicos y muy agradables. El diseño para mujer se nota en la correa de resina, que es un poco corta y arranca algunos vellos en su articulación con la caja.

Como siempre agradecer que compartas tus contenidos en el canal y en la web.

















































Luis Sánchez

Como te comenté he adquirido este Citizen Promaster Super-Titanium Fujitsubo. Le tenía muchas ganas desde que vi tu reseña. Todas las impresiones que trasladaste las comparto ahora que lo tengo en mis manos. Ahora toca seleccionar una relojería donde llevarlo a quitarle los eslabones que le sobran, tarea que para mí es ciertamente un poco ardua pues nunca he tenido un reloj de titanio y no quiero que en la operación pueda rayarse, en fin manías personales.

En principio me encanta, ahora toca probar el funcionamiento del calibre. Por cierto, el bisel se mueve con suma facilidad, me ha asombrado, aunque carece de retroceso, nada de holgura. Ha llegado perfectamente protegido, embalado, con la garantía sellada con la fecha de adquisición y un llavero linterna como obsequio de la empresa vendedora Relojes111 y en dos días desde el pedido estaba en casa. Un saludo y espero que os guste.





































Juan González

Paseando por Stuttgart me he encontrado con semejante preciosidad (el nivel de cuidado es realmente impresionante de cerca, no se si se aprecia en la foto).