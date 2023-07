En este artículo mostraremos una galería de imágenes en vivo del Wishdoit Captain Kidd Black, así como una presentación acerca de la marca y de las características principales del reloj.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L PVD negro. 45mm X 50mm sin contar la corona. 15,7mm de alto Corona A presión de acero Esfera Negra esqueletizada Bisel Fijo de acero Cristal Mineral Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada de exhibición Correa Silicona negra de 25mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso 135g Movimiento 21 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga automática unidireccional Prestaciones 80h de reserva de marcha Origen China Garantía 5 años PVP 472,95€ Distribuidor WISHDOIT LLC

La marca

Los orígenes de la marca son un tanto epifánicos como solemos estar acostumbrados en la industria. Esencialmente se inicia en 2009, mientras Patrick Lee buceaba a pulmón libre se quedó sin oxígeno y fue rescatado por su amigo. A partir de 2012 decidió poner en marcha Wish do it (deseo que lo hagas), una casa relojera orientada a la aventura y la gallardía.

Si bien WISHDOIT LLC podría sugerirnos una empresa estadounidense, aunque no está muy claro su origen, todo parece indicar que es china.

El reloj

El modelo que nos ocupa es el Captain Kidd, bautizado de ese modo en honor de William Kidd el marino escocés del siglo XVII que jugó un papel protagonista tanto cazando piratas, como pirateando él mismo.

Con unas líneas claramente inspiradas en las creaciones de Richard Mille, a Wishdoit se le consideran las fusiladas de mejor calidad de las que se ofrecen. Está disponible en diferentes variantes, en donde lo que cambia es el recubrimiento de la caja, los acabados de la misma, y el color de la correa. que monta.

Se presenta en una voluminosa caja de tipo Tonneau (barril o tonel en español) con 42 milímetros de ancho y 50mm de altura fabricada enteramente en acero inoxidable 316L con un recubrimiento negro PVD en esta versión. Un concepto muy conseguido para buscar esa masculinidad que se pretende. Con esas formas curvadas y el cristal siguiendo con precisión la misma trazada, no es de extrañar que sea un reloj grueso, con un espesor de casi 16 milímetros (15,7mm según catálogo). No desentona con ese aire robusto y sobredimensionado, aunque sí lo hace su resistencia al agua de 5 ATM (50m). Suficiente para la mayoría de usos, pero algo escasa.

Incomprensiblemente en un guardatiempo de estas pretensiones, el cristal frontal es de tipo mineral, al igual que lo es la ventana de exhibición trasera, que está colocada sobre una tapa de acero inoxidable atornillada.

No se proporcionan detalles acerca del calibre salvo que opera una frecuencia de 28.800 vph (4 Hz), tiene 21 rubís y que ofrece la admirable duración de marcha de hasta 80 horas. Unas cifras que probablemente provengan del Hangzhou HZ-7570, que ya viéramos en el Boderry Urban Skeleton, y que pese a su origen asiático ofreció unos rendimientos muy competitivos. De confirmarse el HZ7570 tendríamos carga automática mediante rotor unidireccional, remonte manual (handwinding) y también parada de segundero (hacking) declarando los de Hangzhou una precisión en el rango de -20/+30 segundos al día.

La esfera vista tipo esqueleto nos deja apreciar el calibre, algo que está bien porque es una máquina que está bastante decorada. Solamente unas aspas a modo de «X» tapan parcialmente esa visión, manteniendo en su lugar al cañón que sustenta las agujas. Éstas también, por cierto, esqueletizadas y pintadas con pigmento luminoso.

La correa de caucho fluorado en negro (FKM) conjunta perfectamente con el PVD del acero y le da un look táctico y misterioso interesantes. Como el resto de variantes, la hebilla es de acero inoxidable, mate en este caso. Hubiera sido de agradecer que fuera también negra.

Wishdoit proporciona 5 años de garantía internacional, un interesante plus, algo que se combina con el hecho de ser una serie limitada de solamente 15 piezas por color, aunque no se deja claro si irrepetible.

El precio oficial es de 472,95€, una cifra que comparativamente parece excesiva, si bien la marca suele ofrecer promociones bastante habituales que van del 20% al 40$, quedándose así la pieza en 283€, un precio más competitivo que Ciga Design y similares, pese a ofrecer materiales por debajo de éstos.

Vídeos

Galería