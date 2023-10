Galería de relojes de los lectores (30)

Trigésima entrega (30ª) de la galería de relojes de los lectores. Una sección que sabéis que me encanta, y que ¡me alegra comprobar que a vosotros también!

Sergio

Ya está operativo esto: Citizen Promaster Dive BN0166-01L Unite with Blue. Un saludo y buen verano.

Un Relojista

Hola, aquí mis relojes para esta galería. Algunos ya han sido mostrados en pasadas galerías pero, en fin, son los que llevaba en en mi muñeca cuando recordaba que había que sacar alguna foto.

Casio MTP-S101

En donde vivo el invierno fue duro, al menos para lo que estamos acostumbrados aquí. Las heladas nocturnas fueron considerables, tanto por la frecuencia como por las bajas temperaturas registradas. Me gusta poner este reloj cuando el frío se va, llega la primavera y escuchar el maravilloso «Here Comes The sun» de The Beatles.

Casio W-218H

Ese día tenía que ir al médico a hacer unas pruebas, entre ellas unas radiografías. Dado que metal y rayos X no son compatibles, decidí llevar uno de mis Casio W-218H, cuya caja es de resina.

Certina 186 1012 43.1

Los relojes de cuarzo no son populares entre los aficionados, lo cual me parece una pena. Es un mundo en el que hay pequeños tesoros ocultos, sobre todo si hablamos de relojes fabricados en los años 70, 80 y 90 del pasado siglo. Hay piezas hermosas y me maravilla que tantos años después sigan funcionando muy bien: el reloj de la foto, fabricado en la década de los 80, ha adelantado menos 10 segundos 3 en meses.

Phylida Explorer

A este homenaje del Rolex Explorer tambien le sientan bien las correas NATO.

Seiko 8223-7060

Otro de esos relojes de cuarzo que aprecio que antes mencioné. Este fue fabricados en los años 80 y, al igual que el Certina, sigue funcionando muy bien.

Casio MRW-210H

Hace unas semanas tuve un día libre, que aproveché para disfrutar de unas horas de playa. En mi muñeca, uno de mis Casio MRW-200H. Este reloj es una de esos relojes de Casio que no tienen la fama que merecen. Me llevé una pequeña alegría cuando en The Urban Gentry, uno de los canales de

YouTube acerca de relojes al que estoy subscrito, reseñaron a este reloj [*].

[*] https://www.youtube.com/watch?v=QLpVTv0DFDM

Rebirth RE065

Un reloj de fabricación china, precio de derribo y calidad acorde. Pese a todo, es un reloj al que le tengo cariño. Me encanta el diseño de inspiración Bauhaus y suelo ponerlo en verano con correas de tipo NATO, que le sientan muy bien.

JulianM

Comparto a continuación algunas fotos para la Galería de los Lectores.

El primer grupo de fotos corresponde a un Sugess Moonphase Master. Llevaba algún tiempo planeando adquirir esta pieza, aunque con dudas porque su valor de aprox. 200 dólares está un poco por encima de mi presupuesto habitual. Elegí esta versión porque la caja tiene un diseño menos formal y más deportivo, comparado con el reloj que reseñaste hace un tiempo en la web, y porque el dial es simple a pesar de los numerales romanos.

El reloj me encantó, los materiales son de buena calidad (caja en acero 316L, cristal de zafiro sin AR) y el dial es muy llamativo. Sin embargo creí ganarme la «lotería china» cuando llegó, ya que el pulsador que activa el cronógrafo funcionaba mal y la aguja segundera brincaba varios segundos hacia atrás al detenerlo. Realicé el respectivo reclamo en AliExpress, respaldado por fotos y videos. Me respondieron de la tienda de Sugess indicando que no ofrecen devoluciones ni cambios para mi país (Colombia), pero me enviaron información detallada de cómo arreglar el problema. Al final logré encontrar un relojero local confiable que lo reparó. Como indicaste en un video del canal, se deben tener muy presentes los riesgos al adquirir este tipo de relojes.

El segundo grupo de fotos es de un Casio G-Shock GWM5610, nada nuevo para quienes compartimos la afición de la relojería, excepto por un detalle pequeño pero muy importante para mí. Cuando lo adquirí era consciente que la función de Multiband 6 probablemente nunca serviría en Colombia. Hace poco cambié de domicilio, ahora resido en un edificio más alto y ubicado en las laderas del valle donde se asienta mi ciudad (Medellín).

La semana pasada decidí activar la sincronización automática una noche, dejé el reloj en la ventana de mi habitación, y a la mañana siguiente aparecía activo el icono RCVD: la señal había sido captada exitosamente a más de 4800 km de distancia, muy por fuera de los rangos indicados en el manual! Decidí investigar un poco más y encontré en la página del NIST los mapas de cobertura de la señal para distintas horas del día (imagen que adjunto). Durante la última semana el reloj se ha sincronizado exitosamente todas las noches. Ahora me veo obligado a hacer un seguimiento durante algunos meses para determinar cómo afectarán las condiciones climáticas al proceso de recepción, pero no podría estar más feliz con este descubrimiento.

Como siempre muchas gracias por compartir este espacio y tus conocimientos y reseñas en la web y en el canal, saludos a todos quienes participan en la sección

Oscar Hostyn

Navegando en alta mar con mi Kronos K300.

Gabriela Pirlo

Te envío de la descripción de 5 relojitos para la galería de los lectores, desde ya muchísimas gracias por permitirnos a los lectores participar en tu página.

Binlun 71KX Sol-Luna

Hace algunos años descubrí esta marca relojera china que no es popular, y que no posee un gran catálogo; es más, últimamente se ha dedicado mucho más al tema de accesorios para relojes, pulseras de actividad y móviles.

Sin embargo, considero que en su muy acotado catálogo ( o descatálogo…) ha tenido relojes muy interesantes como ser el Binlun Racing Automatic con discos deslizables y este fantástico 71 KX con complicación de Sol-Luna.

En lo que a mí respecta, las complicaciones visuales como Fases Lunares o Sol-Luna no me atraen, pero en este caso, su ubicación y resolución espacial me encantan.

El reloj posee un doble zafiro, ventana de exhibición del espiral, monta un Miyota 8215, cierre mariposa y correa de piel de excelente calidad.

West End Sowar Prima

La historia de West End & Co. es muy particular. Fue una casa relojera que comercializó relojes de excelente calidad y desempeño. Fue una marca muy conocida en su época por haber sido una de las primeras casas relojeras en usar el famoso Incabloc, y por usar las maravillosas cajas ‘decagonales’ (que muchos nombran, pero que pocos han tenido en mano).

El West End & Co. que ven en las fotos corresponde al modelo Sowar Prima en su versión civil (también tuvo una versión militar que se veía exactamente igual al que muestro, pero con la Broad Arrow como insignia identificatoria). Estos relojes fueron muy usados en las colonias del Imperio Británico por el personal civil de la Corona; y en la versión militar, fue reloj de dotación de los ejércitos de la India, Burma, Ceylon; en varias colonias de África, etc.

Además de la fantástica caja decagonal, estos Sowar Prima poseían guardapolvo y sello de hermeticidad utilizando corcho, lo cual hacía que estos relojes pudiesen mojarse sin problemas. Por otra parte, el guardapolvo permitía que el calibre estuviese muy bien protegido de polvo y suciedad.

Monta un excelente Font 676 de remonte manual.

Remex Ltd Hong Kong, reloj con autómata

Este muy sencillo reloj Remex monta un calibre de remonte manual muy básico sin joyas de la marca Remex de Hong Kong y posee la particularidad de tener un autómata (jugador de baseball) montado en el eje del áncora.

Es un relojito simpático, pero que desde el punto de vista horológico es completamente intrascendente.

Orient Multi Year Calendar GMT calibre 46D40

Este es, sin lugar a dudas, uno de los diseños más icónicos, originales y que mejor ha envejecido de Orient.

En esta versión (la edición no numerada del 50 aniversario de la manufactura de 2015) se le ha agregado al dial una función GMT simple (que se diferencia de la otra porque no posee aguja de posición). Es uno de mis relojes preferidos, aunque lo use poco y nada.

Swatch GK 145 Delave referencia 5755 (1991)

Los Swatch han sido reseñados hasta el cansancio; pero aún es posible escribir un par de líneas sobre ellos.

No he comprado nunca un Swatch para mi uso personal, pero sí para regalar. Por otra parte, me han regalado varios Swatch. Y entre ellos, mi preferido es éste: el curioso GK 145 Delave de 1991 que tan bien se ve y que el tiempo ha tratado con cuidado. Sin lugar a dudas, y aunque no sean de mi preferencia, los Swatch están muy bien construidos y han demostrado ser durables.

