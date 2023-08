Galería de relojes de los lectores (29)

Damos comienzo a la 29ª entrega de la galería de relojes de los lectores publicada en este agosto de 2023 y por tanto acumulando las participaciones correspondientes a mayo, junio y julio; razón por la cual con más de 50 fotografías de vuestros relojes casi batimos récord.

Me imagino que habréis notado los esfuerzos por seguir trayendo contenido a la web, nuevos formatos que intentaré ir replicado, si bien no con la frecuencia de su época dorada, sí que al menos regularmente. Aprovechar para recomendaros que os déis una vuelta por el canal de Youtube donde ahora paso casi todo el tiempo. Percibo también vuestro esfuerzo de mandarme fotografías para esta sección, algo que preparo con orgullo y que apunto de cumplir las 30 ediciones es todo un hito.

JavierGT

Adjunto unas fotos de mi Seiko SNE587P1. Lo llevo usando dos meses y… ¡lo volvería a comprar!. Las fotos han sido tomadas en una cantera abandonada de Colmenar Viejo (Madrid).

Rigo

Saludos y muchas gracias por el espacio que abres para que podamos ver y mostrar los tipos de piezas que de otra forma no sería posible y para compartir con los que tenemos gustos afines alrededor del planeta o por lo menos, los hispanoamericanos fans de los relojes. Hoy quiero compartirles un viejo conocido Casio AQ230 pero con una modificación que bien logré, inspirado en un par de canales en español que hacen estos cambios de correa. Hoy lo llevé al trabajo y una compañera de trabajo no resistió y me dijo: «que bonito su reloj» a lo que respondí: Sí.. con todo la certeza y modestia del mundo…

Le compré en Amazon esta correa y me parece que quedó mundial! (espectacular) como decimos en mi país…

Saludos a todos tus lectores y que sigas creciendo en tu canal de YouTube y tu vida profesional y familiar. Bendiciones a todos!

Luis Enrique

Os comparto mi última adquisición. Se trata del Casio MTD-1053. Comentaros que me ha encantado, creo que es difícil llegar a esta relación calidad-precio. Es un diver de cuarzo, sumergible a 200 metros. Con un módulo 2784 y un calibre Miyota 2115 con parada de segundero. Montado en acero 316L, con un peso de 140 gramos y un diámetro de 41 mm de caja, con corona roscada y tapa atornillada. Espero que os guste y un saludo a todos.

Juan González

Paseando por las playas de Castelldefels me topé con un respetablemente preciso reloj Equatorial (por cierto si alguien supiese la matemática que hay detrás sería de agradecer)

Hoy paseando por mi querida alemania me he fijado que existen dos variantes de Reloj de estación uno donde el secundero es fluido y otra donde para cada segundo (en realidad algo menos porqué al llegar a los 60 se para y es entonces cuando la minutera avanza)

JulianM

Te envío a continuación algunas fotos para la Galería, confiando que la sección aún se mantenga activa, y agradeciéndote por compartir tu contenido en la web y en el canal de Youtube

Primero unas fotos de un Casio Edifice que se ha convertido en uno de mis relojes análogos favoritos. Caja en acero, cristal mineral, trasera y corona roscadas, 100 m de resistencia al agua, y una carátula blanca con detalles en rojo que me encanta. Originalmente venía con correa de cuero, pero el calor y la humedad del trópico no la van bien con este tipo de materiales, le puse una correa tipo NATO de dos piezas que combina bien con la carátula. Y a diferencia de la mayoría de Casio, el lume es bastante decente.

El segundo grupo de fotos corresponde a un G-Shock G7000 que encontré nuevo en una relojería pequeña en mi ciudad, Medellín, Colombia, por pura casualidad. No conocía este modelo, creo que lleva algún tiempo descatalogado, pero me dejó asombrado su módulo: (i) contador de semana del año, dias transcurridos y días faltantes en la ventana principal, (ii) cronógrafo de milésimas de segundo con múltiples memorias de vuelta, (iii) temporizador doble, (iv) alarmas totalmente configurables: sólo días de semana, sólo fines de semana, todos los días, señal horaria sólo en un rango de horas del día, (v) doble hora mundial. Todo combinado en un paquete de tamaño moderado (mis favoritos), con luz EL y un par de leds rojo y verde que se pueden usar como alerta visual… En fin, todo un módulo Casio de los de antaño.

Saludos a todos quienes participan en la Galería, gracias de nuevo Guti.

Miguel Ángel Casado

Te mando las fotos del Kronos Vintage cronógrafo. Después de semana y media esperando que los SEUR me lo entregasen, menos mal que los de Unión Suiza se encargaron de presionar a los jefes de tráfico. También te envío la de un Kronos «perrelet», que adquirí en primavera en un outlet de relojería

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas. La galería será publicada cada mes en el que se reciban al menos 20 fotografías o 10 participantes, guardándose todo lo que enviéis hasta el mes siguiente.