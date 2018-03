Bulldog es una compañía de reciente creación, nacida en 2005 de la mano del británico Simon Duffy al darse cuenta de la falta de alternativas en los productos de cuidado masculino de origen natural. El éxito de la compañía, vino no obstante derivado por la calidad de sus productos, apostando por una gama específica para el cuidado de la barba. Algo muy oportuno, y que si os dais cuenta, estaba empezando a ponerse poco a poco de moda.

El golpe de efecto llegó cuando a finales de 2016, Edgewell Personal Care adquiría Bulldog Skincare Holdings Limited. Ahora Bulldog se beneficiaba de una capacidad en cuanto a distribución propia de la multinacional del cuidado y la belleza.

Para haceros memoria, Edgewell tiene en su catálogo marcas de cuidado masculino tan conocidas como Wilkinson Sword / Schick, Personna, Edge o la citada Bulldog, que se complementan con otras enseñas populares tales como Hawaian Tropic, Playtex, Carefree.

Gracias a todo ello, los productos Bulldog son fáciles de encontrar en tiendas y grandes superficies, en un momento en el que las barbas, parece que son más tendencia que nunca.

Como hiciera en el artículo sobre la gama LEA Classic o Kemphor 1918, hoy repasaremos la gama de productos para el cuidado de la barba Bulldog. Como ellos se denominan, “el mejor amigo del hombre”: Aceite Original para barba, Bálsamo Original para barba, Champú y acondicionador Original para barba, y el Hidratente Original para la piel.







Aceite de barba Original

Se presenta en un frasquito de cristal y 30ml, a un PVP de unos 10€. Su función, gracias a la aloe vera entre otros ingredientes naturales, es suavizar el pelo de la barba. Se encarga de hidratar la barba y la piel.







La marca no indica con que frecuencia debería aplicarse, yo lo hacía dos veces a la semana. El efecto es casi inmediato, pero da la impresión de desaparecer rápidamente. Sin embargo una vez llevemos 3 o 4 aplicaciones, notaremos la mejoría. La piel está más descansada, y se reducen los picores en la piel.

Bálsamo de barba Original

Se presenta en una cajita de metal como la de Nivea de 75ml de capacidad. Su precio unos 8€. Al igual que el aceite original contiene aloe vera para suavizar el pelo de la barba, lo único que es en formato bálsamo, más denso que el aceite. Es el producto idóneo para barbas largas, de más de 3 dedos, porque además de hidratarla, nos ayuda a darle forma gracias a su efecto fijador suave.







Lo usé en las mismas condiciones que el aceite. Es más incómodo de aplicar, y tarda más en absorberse. Su eficacia me pareció similar a la del aceite, al menos en mi barba, que tenía unos 7mm de longitud. Puede parecer que cunde más que el aceite, siendo además más barata, pero en realidad requiere bastante más volumen de producto para ser aplicado, así que ambas presentaciones son similares en este aspecto.

Champú y acondicionador de barba Original

Viene en una botellita de plástico de 200ml de capacidad, con un dispensador como el típico del jabón de manos. Cuesta unos 9€. Se trata de un champú y acondicionador 2 en 1, concebido especialmente para la barba. La aloe vera tiene la cualidad de dejarla nutrida y suave.







Uno no sabe si la barba es pelo, y por tanto requiere champú, o piel y por tanto requiere gel. Antes de estos productos específicos, usaba para ella indistintamente gel, como champú, a veces con acondicionador y otras sin él.

Usé el champú+acondicionador durante la ducha, y no percibí ninguna mejora especial sobre los productos genéricos. Tal vez sólo sea notorio en barbas extremadamente largas.

Hidratante Original para la piel

En un tubo de plástico de 100ml de capacidad al precio de 10€, tenemos una crema hidratante formulada con una combinación de aceites esenciales. A diferencia de los anteriores, no es propiamente un producto para la barba, sino para la piel.

Nunca había usado hidratantes, pese a que a mi edad. La marca recomienda aplicarla en la cara día y noche. Me la pongo por la noche, y normalmente en días alternos. En efecto he notado la piel más suave, y con este frío mucho menos reseca. Con mi poca experiencia al respecto, puedo afirmar que funciona, pero desconozco si más o menos que otras. Según análisis que he leído, se pone a la altura de Shiseido con una fracción de su precio.