Después del Casio GW-9400 (Rangeman), volvemos a hablar de relojes digitales de Casio G-Shock en esta ocasión sobre el DW-5600BB.

Se trata de un modelo presentado en el año 2012, y que como su hermano el DW-5600E, en el que está basado (apareció en 1996), sigue la estela de los orígenes de G-Shock con su caja rectangular, y sus lineas clásicas. A ojos no entrenados, es casi indistinguible de los GW-M5610, GW-5000, GMW-5000B, GMW-5000, o incluso del modelo original, el DW-5600C.

El principal atractivo de este reloj es su diseño monocromático y minimalista. Una estética que lo hace destacar.







Género Hombres Caja Resina. 48,9mm X 42,8mm X 13,4mm Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación EL (Electroluminescente) Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina de 16mm. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, alarma multifunción y señal horaria Resistencia al agua 20 ATM Peso 60g Complicaciones Calendario programado hasta 2099, botones silenciables Prestaciones 2 años de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in China Garantía 2 años PVP 89€ Distribuidor Casio España

Presentación

La presentación de los relojes G-Shock es extraordinaria. Una caja de cartón en color negro, que contiene en su interior la original lata metálica. Mientras que mi DW-5600E vino con la lata redonda de color dorado, el 5600BB viene con la lata hexagonal de color negro. Más compacta y por lo tanto más práctica, y que por el color le pega mucho más.











Como nos tiene acostumbrado Casio, la dotación es sobresaliente. Tarjeta de garantía internacional, etiquetas, y el completísimo manual de instrucciones en papel.







Diseño y construcción

Como ya leísteis la reseña del Casio DW-5600E que es virtualmente idéntico a este DW-5600BB, voy a centrarme en las diferencias entre ambos, es decir, lo que cambia del DW-5600E al DW-5600BB, y en algunos puntos que no toqué en la review original.

La bonita esfera, o mejor dicho, la máscara del frontal es totalmente en color negro, donde hasta las leyendas y la marca Casio aparecen en un suave color gris. Se ha eliminado la pintura blanca en los grabados del bisel, por lo que ahora las palabras G-Shock y Protection pasan casi totalmente desapercibidas.

La pantalla o el LCD es algo diferente al del 5600E, no solamente por ser invertido o negativo, sino porque los dígitos usan unos segmentos más gruesos, y reemplaza los iconos de la señal horaria y la alarma por etiquetas. En parte gracias a ello, es el reloj digital con pantalla en negativo que mejor se ve de todos los que conozco.







Puede que perdamos algo de la herencia del Casio G-Shock 5600C o 5000C, pero ganamos un aspecto más futurista que táctico.







Si continuamos observándolo, nos damos cuenta que la hebilla de acero es ahora diferente a la del DW-5600E, puesto que en el DW-5600BB, han optado por un acabado mate o cepillado. Creo que una hebilla en color negro, e idealmente también los botones y los tornillos de ese color habrían reforzado su aspecto monocromático.







No hay cambios en la tapa trasera que es de acero inoxidable y atornillada sobre la caja de resina, pero si que es importante recordar todo lo que nos ofrece este accesible reloj Casio G-Shock. Resistencia al agua de hasta 200M (20 ATM), y resistencia a los golpes. Algo que solemos dar por hecho, pero que son sin lugar a dudas las claves fundamentales de toda la gama G-Shock.







Módulo

Teóricamente monta el módulo 3229, al igual que el DW-5600E, aunque es sin lugar a dudas una variante, puesto que de otro modo, no sería posible implementar los cambios en el LCD que hemos visto. En cualquier caso, el módulo 3229 es de sobra conocido por todos, pero si se os ha olvidado algo, tenéis el Manual de instrucciones (387 Kb. en formato PDF).

Un módulo digital que pese a ser de los más sencillos en Casio G-Shock, es muy completo, y donde la única pega reseñable, sigue siendo su pila de botón CR-2016 que Casio estima en 2 años de duración, aunque como bien sabéis, puede llegar a los 4, 5 o 6 sin problemas. Seguimos echando de menos el módulo 3433 del DW-D5600P que con una pila CR-2025 e iluminación LED llega hasta los 10 años.

Sensaciones

Debo reconocer que no esperaba que este reloj me transmitiera tan buenas vibraciones. Sus tonos en negro hacen que se sienta como un reloj diferente, que aporta algo especial que no tienen el resto de series 5 que ya tengo. Son un conjunto de cambios pequeños individualmente, pero que combinados hacen que un reloj como el DW-5600E, que era puramente práctico, acabe teniendo algo especial como ocurre con el DW-5600BB.

Algunos criticarán que ello ha sido a costa de perder las señas de identidad del estándar DW-5600E, con los clásicos colores de los Casio G-Shock originales, pero siendo sinceros, esas señas de identidad ya se perdieron en el salto del 5600C al 5600BB, de manera que con éste, al menos ganamos en presencia.

Si no estáis demasiado acostumbrados a los relojes con display invertido, os llamará la atención que de vez en cuando, quizás en el metro, o quizás en una terraza con amigos, alguien se incline para intentar saber la hora en nuestro reloj, y no lo consiga. Se debe a que el ángulo de visión en un LCD negativo es más reducido que en uno convencional. Si bien normalmente no hay problemas de legibilidad cuando su propietario quiere consultar la hora, eso no es tan cierto para el resto.







Conclusiones

El DW-5600BB es una alternativa para aquellos que quizás huyan de los relojes digitales convencionales por considerarlos anticuados. Su aspecto minimalista con pantalla invertida, parece como si fuera LED, al mismo tiempo que mantiene un buen grado de visibilidad.

Algo que hace muy interesante a este modelo, es que a tenor de la tienda oficial Casio, se vende a un PVP de 89€, esto es, 10€ más barato que los 99€ que cuesta el 5600E, y que lo convierten en el Casio G-Shock más económico de la gama.







▲ Más ▼ Menos Estética futurista

Mejor precio Duración de la pila

Precio de las correas y biseles