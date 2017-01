(No Ratings Yet)

Como fan de los Airgam Boys, no me clasificaría como coleccionista, desde que escribí Airgamboys de New Toys, hace ya dos años, he ido profundizando, y completando mi colección. La ventaja, es que la reedición de los Airgamboys fabricados por New Toys y distribuidos por Saica Toys, no llegó a ser demasiado prolífica, por lo que aunque ya estén extinguidos, es factible con el tiempo llegar a tenerlos todos.

Ya he explicado, que la colección de los nuevos Airgamboys (New Toys / Saica), consistió en 17 figuras individuales, y 12 sets. Durante su lanzamiento en 2003, las figuras individuales se vendían a 4€ o 5€, dependiendo del comercio que visitáramos. Así, todas la figuras individuales, costarían en su época entre 68€ y 85€. Sin embargo los blisters sencillos, se debieron producir en gran cantidad, era lógico, porque es más probable que compremos un muñeco, y no un lote. Ello causa que en la actualidad, aún podamos encontrarlas, incluso mucho más baratas que en su día, a quizás unos 2€ las más frecuentes y unos 7€ las menos. Por ejemplo Juguettos tiene el Jefe de Policía y el Gladiador a 1,25€. En 2014, me costaron un total de 68€, es decir, 4€ por figura. Ahora se han depreciado ligeramente, y se pueden conseguir más baratas, en cambio, algunas referencias concretas como el escalador (900) o el submarinista (901), pueden rondar los 9€.

Para intentar aclararlo, contacté por email con la central de Juguettos. Sorprendentemente me dijeron que ellos ya no tenían Airgamboys. En cambio a otros aficionados, tiendas concretas de la cadena, les han indicado que van a recibir un stock continuo. Para liarlo más, mandé un mensaje a Juguettos en Facebook. La respuesta fue que efectivamente iban a tener más. Que les comentara que referencias me interesaban. No obstante, nunca respondieron a eso, pese a mi insistencia. Algunas semanas después, para liarme más aún me respondieron. Ahora decían que los Airgamboys estaban descatalogados, y que no iban a recibir más. Las versiones no cuadran, así que quizás los que aún se venden sean restos en el almacén de tiendas concretas.

También se han puesto en contacto otros usuarios con Saica sobre la misma cuestión. Su respuesta ha sido que no saben nada de Airgamboys. Extraño que no sepan nada, si ellos los distribuían en 2003. Además Silverio Agullo Román, era administrador único de Muñecas Sayca en 1998, y ejerció el mismo cargo en New Toys de 2003 a 2015, por lo que algo deberían saber.

Después salió a la luz que Distribuidora Rotger sigue distribuyendo Airgamboys, al menos en blisters individuales. No se sabe de donde sale ese stock, y al ponerme en contacto con ellos, tampoco me han respondido.

Es evidente, que el soporte al usuario, al menos en lo referente a Airgamboys, deja mucho que desear tanto en Juguettos, como en Saica, como en Rotger. No me sorprende, ya me ocurrió con los Jabones Lida. En mi humilde opinión, para eso, que no den posibilidad de contactarles, y así al menos, no perderíamos el tiempo.

Por el contrario, los conjuntos, que en 2003 costaban entre 12€ y 50€, son mucho más difíciles de conseguir, y por ende, sus precios son más altos. De nuevo es lógico, las tiradas, fueron con seguridad mucho más cortas, y hay menos oferta. A día de hoy, nos encontramos con algunos conjuntos que son muy difíciles de encontrar, y en todos los casos, ligeramente más caros que cuando Saica los comercializaba. De manera que los 12 sets, que en su época salían por 300€ o 400€, ahora, si somos capaces de conseguirlos, nos saldrían por unos 500€. No queda más que sumar, y llegamos al veredicto, con 600€, y algo de paciencia, nos podríamos hacer con todos los conjuntos y figuras de Airgamboys de New Toys. Pero, ¿qué recibiríamos a cambio?:

29 cajas (Roma: 10; Oeste: 10; Servicios de emergencia: 5; Aventuras: 4) con:

17 figuras individuales (Roma: 6; Oeste: 5; Servicios de emergencia: 4; Aventuras: 2).

12 conjuntos (Roma: 4; Oeste: 5; Servicios de emergencia: 1; Aventuras: 2).

Y una vez abiertas esas 29 cajas, nos encontraríamos con:

57 figuras (Roma: 20; Oeste: 21; Servicios de emergencia: 8; Aventuras: 8).

35 complementos (barcos, coches, motos, carros, carretas, catapultas, canoas, caballos, cuádrigas, lanchas, tiendas, cañones, …) (Roma: 11; Oeste: 19; Servicios de emergencia: 2; Aventuras: 3).

Desgraciadamente, mis temáticas favoritas son las de Servicios de emergencia y las de Aventuras, que son las que tienen menos variedad. Nunca me sentí demasiado identificado con Romanos ni Indios y Vaqueros. Entiendo el motivo de parte de su fracaso. Si a mi no me llegan, mucho menos a los niños de 2003. Tal vez si hubieran lanzado más militares, deportistas, aventureros, de terror, y especialmente del espacio, como los Airgam Boys clásicos, habría cosechado un mejor éxito.

Si lo comparamos con los Airgam Boys de Airgam, con entorno a 500 referencias entre figuras individuales, blisters especiales y conjuntos, y con precios que oscilan actualmente si están nuevos entre los 5€ y los 1.000€, seríamos incapaces de terminar la colección con menos de 20.000€. Quizás esa es la razón de que nadie lo haya conseguido.

El único inconveniente de coleccionarlos, quizás sea el espacio que hace falta. Con 12 conjuntos, la mayoría, en cajas que miden 40x36x10cm, vamos a necesitar sitio en casa si queremos guardarlas bien a mano. Cerca de 180 litros de volumen.

Quitando los coches, lo que más me gustaba de niño, eran los Airgamboys y el TENTE. El motivo creo que es por esa evasión que permitían este tipo de juguetes. Soñar con un mundo adaptado a lo que queríamos, donde éramos protagonistas, y parte activa del mismo.

Daba igual que fueran médicos, buceadores, exploradores espaciales, super-héroes, casas, o vehículos de cualquier índole. Crear un mundo que controlábamos, que conocíamos, y que nos daba seguridad por lo limitado de sus dimensiones. En cierta forma, todo eso es lo que podemos experimentar incluso a día de hoy, con una colección de Airgamboys.

Puesto que aún se encuentran, resultan muy adecuados como un regalo original, y poco visto. Todos conocer los Playmobil, pero regalar un Airgamboy, que incluso en la reedición, son Made in Spain, tiene su punto.

Para terminar, os recomiendo que complementéis este artículo con la lectura de Preguntas y respuestas sobre Airgam Boys, que os aclarará muchos aspectos de estas entrañables figuritas. Si al terminar, os viene algo de nostalgia, no os podéis perder Visita a la fábrica de Airgam.