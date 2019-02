Doy paso a la trigésimo sexta entrega de comentarios de cine:

– Agnelli: 7/10. La todopoderosa familia Agnelli siempre ha sido muy atractiva. Este biopic se centra en Gianni Agnelli, el que llevara al máximo esplendor a la FIAT de los años 60 y 70.

– Anon: 7/10. Gran película con una estupenda ambientación minimalista que combina diferentes épocas pasadas. La historia con la excusa de la tecnología futurista nos hace pensar sobre nuestra intimidad y el anonimato. ¿Por qué será que las buenas películas como ésta están subtituladas y sólo doblan los bodrios?

– Corporate: 6/10. No me apasiona el cine francés, aunque esta película hasta la mitad está muy bien. Luego empieza a frenar todavía más el ritmo, convirtiendo una interesante historia de actualidad en una secuencia de planos repetitivos.

– Dirt: 6/10. Ambientada en las carreras offroad estadounidenses, es una película de carreras, pero donde lo que más abunda, es la situación personal y de superación. Una película con apoyo de gran parte de la industria en esa disciplina.

– El Experimento: 6/10. Basada libremente en el Experimento de la Universidad de Standford, no es demasiado fiel a la experiencia con objetivo de dramatizarla. Actores mejores y conocidos la hacen mejor película, pero menos interesante.

– El experimento en la Universidad de Stanford: 6/10. Más que buena película lo impresionante es el experimento psicológico que se llevó a cabo.

– El infinito: 6/10. Quizás no pegue demasiado eso de combinar una secta con la ciencia-ficción, pero el resultado es bastante aceptable.

– El juego: 6/10. Interesante película francesa que nos explica cómo el móvil puede traicionar hasta lo que piensan nuestros amigos de nosotros. Si antes nuestra intimidad estaba en el pensamiento, ahora un soporte accesible por cualquiera es el que la contiene.

– El juego del ahorcado: 6/10. Bastante enganchante por un desarrollo que te mantiene en tensión, aunque a veces decae un poco y se pierde el interés, en seguida vuelve a retomarse.

– Extinction: 7/10. Una de esas películas de Netflix que parten de una idea poco original, pero donde luego el desarrollo da un giro que sorprende y atrae. Con Lizzy Caplan, y un aire alienígena bastante interesante.

– Figuras ocultas: 6/10. Hidden Talents nos explica las dificultades de tres mujeres negras que en plena carrera espacial de los años 60, intentan imponerse a los estereotipos de su sexo y raza trabajando como ingenieras y matemáticas para la NASA.

– Independence Day. Contraataque: 5/10. No esperaba que fuera como la primera, y la verdad que aburre bastante. Está bien hecha, pero es tan previsible que cansa.

– Jack Heuer history: 6/10. Corto de unos 20 minutos basado en el libro autobiográfico de Jack Heuer, The times of my life que nos explica los comienzos de la relojera Heuer. Por su corto metraje, deja muchos aspectos de lado.

– Johnny English Returns: 6/10. El humor de Rowan Atkinson a veces es absurdo y desesperante, pero otras es inteligente y divertido. Una película hecha con medios y efectos especiales cuando se combina con el segundo tipo de gags es divertida.

– Joven y bonita: 6/10. Una película francesa con un ritmo correcto y una historia de juventud y sexo curiosa y creíble.

– Juego de ladrones. El atraco perfecto: 7/10. El papel del Sheriff (Gerard Butler) es algo típico, pero el desarrollo muy bien pensado y muy creíble la convierte en una película que si te gustan los robos vale la pena.

– Kiki. El amor se hace: 4/10. Pensaba que una comedia española con desviaciones sexuales como trasfondo, sería original y entretenida. Pese a los buenos actores, no lo es. No es un bodrio, pero no llega al aprobado.

– La ola: 7/10. Una inocente clase de instituto alemana que sin quererlo, acaban reproduciendo al Tercer Reich.

– La sombra de una duda: 6/10. De las primeras películas de Hitchcock con una atmósfera en blanco y negro muy conseguida. Hasta la mitad es brillante, a partir de ahí decae un poco.

– La teoría del todo: 5/10. No se cuanto tendrá de verdad la relación entre Stephen Hawking y su esposa, pero la película parece llena de tópicos, exagerando por un igual logros y dificultades.

– Legend: 5/10. Es original porque describe los gangsters del Londres de los 60 que apenas conocía. Los dos hermanos son opuestos y con personalidad, pero la película se hace larga y aburrida a ratos.

– Loving Pablo: 5/10. Esperaba que con los buenos actores con los que cuenta fuera brillante, pero me ha parecido de las más flojas de las adaptaciones de la vida de Pablo Escobar.

– Michael Jackson. La vida de un ídolo: 5/10. Viendo otros títulos parecidos me ha resultado bastante monótona y lenta. Si le doy un 5 es por la vida de Michael más que por esta película documental.

– Mission Impossible. Fallout: 6/10. La saga Misión Imposible siempre es entretenida. Hasta la mitad me parece una película muy buena, aunque luego afloja un poco. El product placement de BMW en la película es impresionante si te gustan los coches.

– OVNI. No estamos solos: 7/10. Admirable como una película sin demasiado presupuesto y que trata de un tema tan trillado puede estar tan bien planteada y tan bien desarrollada. Gillian Anderson (Dana Scully), al igual que los otros actores, interpretan muy bien. Así que a pesar de unas críticas normales, la recomiendo.

– Persecución al límite: 7/10. Con su sinopsis y las pobres críticas esperaba una película con persecuciones automovilísticas y poco más. Pero lo cierto es que no sólo éstas son veraces y emocionantes, y con el encanto de las autopistas alemanas y de Colonia. Los protagonistas no tienen mucho carisma, pero las actuaciones de Ben Kingsley y de Anthony Hopkins lo compensan.

– Ready Player One: 7/10. Aunque el libro me pareció mucho más interesante, la película sigue con bastante fidelidad la película, incluyendo los guiños a los años 80 que es uno de sus mayores atractivos.

– Redada asesina: 6/10. Una película indonesa llena de acción sin parar, pero creíble. La trama no es nada del otro mundo, pero entretiene.

– Salyut 7. Héroes en el espacio: 7/10. Cuenta la historia de la recuperación de la estación espacial soviética Салют-7 (Saliut 7) precursora de la Mir, que es considerada de las mayores hazañas espaciales. Muy convincente y fiel a la realidad, y lleno de tecnología rusa de los años 80.

– Take your pills: 7/10. Interesante documental acerca del Adderall y derivados como el Ritalin y otras anfetaminas. Lo único malo, es que no es demasiado concluyente.

– Taxi 5: 6/10. Franck Gastambide sorprendentemente, hace bien el papel, pero como director es impresionante. Una película que es sencilla tirando a mala, y que gracias a buenos planos, ritmo y coches acaba siendo muy dinámica.

– The Equalizer 2: 6/10. Tras la inesperada sorpresa de la primera entrega, ésta, producida con muchos más medios, sigue siendo una película original y entretenida, aunque queda por detrás de su predecesora. Destaca una fotografía que en algunas escenas es impresionante.

– Un espía y medio: 6/10. Dwayne Johnson (La Roca) es también capaz de hacer papeles divertidos, y aunque la película no es nada del otro mundo, se deja ver.

– Un viaje a la Luna: 6/10. Interesante película argentina, que con la excusa de los sueños de un niño por ir a la luna, nos cuenta una historia costumbrista muy bien desarrollada.

– Un viaje en el tiempo: 4/10. De esas películas de Disney para chicas adolescentes que prometen mezclar ciencia-ficción con cuentos, y explican porque suelen llevarse esos chascos.

– Una relación abierta: 5/10. Aunque tiene conceptos interesantes explota demasiado los tópicos, incluyendo el de la pareja gay.

– Unfriended. Dark Web: 5/10. La idea de que se desarrolle en tiempo real es original, pero hace que cueste de seguirla y a veces estrese. No tiene demasiados tópicos, pero tampoco es que entre en muchos detalles técnicos.

– Valerian y la ciudad de los mil planetas: 5/10. El mundo de fantasía, aunque está bien recreado se hace bastante pesado. De esa manera la película aburre en muchos ratos salteados. En otros, es interesante.

– Who Am I: 7/10. Interesante película alemana que narra una historia de hacking. Por suerte bastante alejada de los tópicos y con bastante suspense.