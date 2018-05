Trigésimo sexta entrega de los de comentarios de libros:

– Isaac Asimov’s Revista Ciencia Ficción -Nº 5- (VA): 5/10. Tenía la creencia que los números antiguos, esta es de 1980, tendrían un nivel superior, y me ha dejado un poco frío, porque no me ha parecido ligeramente peor que las modernas.

– Caballero y ladrón (Raffles) (E.W. Hornung): 8/10. Ernest William Hornung, cuñado de Conan Doyle era totalmente desconocido para mi. Esta recopilación de 9 historias de robos de guante blanco, que tienen mucho que ver con Sherlock Holmes, pero desde el punto de vista opuesto. Emocionantes, con ritmo, y muchas veces sorprendentes.

– El 32 de diciembre (Curtis Garland): 5/10. Es de esos libritos que tienen una introducción que ocupa más de la mitad del libro, y el desenlace es tan acelerado que pierde toda su fuera..

– El amor en el siglo cien (Coronel Ignotus): 7/10. Tras el descubrimiento de José de Elola y Gutiérrez esta ha sido mi primera novela. Una idea muy original, en especial en el contexto de la época, y que pese a ser una historia bastante sencilla y hasta inocente, lo mejor son los argumentos científicos de la época, y la descripción del mundo en el siglo C.

– El canje (Ralph Barby): 6/10. Bolsilibro entretenido, algo mejor a lo que nos tiene acostumbrados Barby.

– El Imperio II. Relatos cortos (Bianamaran): 7/10. Nueva recopilación de relatos cortos de mi autor amateur favorito. Esta vez ambientados en el mundo del Imperio de las hermanas Sjoberg. Técnicamente quizás mejor que los anteriores, con interesantes notas en cada uno de ellos, pero con un nivel conceptual heterogéneo. Algunos me parecieron muy buenos, y otros normales. Es lo que tienen las recopilaciones, cuesta que todos sean al gusto de todos.

– El hombre que vino del año 5000 (Keith Luger): 6/10. Aunque empieza con muchos tópicos, y el final es demasiado veloz, el desarrollo resulta interesante, y en una sociedad con el feminismo en auge, nos da que pensar.

– ¿Existe verdaderamente Mr. Smith? (Stanislaw Lem): 8/10. Cuento corto que nos plantea en forma de juicio el dilema de hasta que punto un humano mejorado artificialmente es un humano. Brillante por los conceptos muy anteriores al post-humanismo y al transhumanismo.

– Hombre o robot (Glenn Parrish): 6/10. Una idea bastante avanzada y original en la época, con una trama que es dinámica y entretenida.

– La cosa que vino de Venus (Keith Luger): 7/10. Este es uno de esos libritos que resulta interesante en todo momento. Obviamente contiene mucho de los tópicos en la serie B, pero la trama, los personajes y su desarrollo hacen que sea recomendable.

– La rebelión de los topos (Adam Surray): 6/10. Como es habitual, nos ofrece algunas ideas bastante originales, y otras muchas típicas. El desarrollo es emocionante y con ritmo.

– La sabiduría de quebrar huesos (Pablo Matilla): 7/10. 15 historias con el miedo en común, pero que no son de miedo. Un libro inquietante, donde cada final de relato te deja intranquilo y triste. Si debo decir si me ha gustado, mi respuesta es no. Si la pregunta es si es bueno, entonces un sí rotundo.

– La saga de Avalón de Trivia -Desconocidos- (Esther Ramírez Chicharro): 4/10. Deseaba que este libro de la precoz y niña prodigio española me gustasen, pero son de una temática que poco me agrada. Un estilo a un mundo completamente ficticio y fantástico con multitud de personajes al estilo de Tolkien.

– Las playas de Venus (Bianamaran): 8/10. Que te dediquen una novela corta personalmente ya es algo especial. Pero es que diría que se trata de la novela más completa y técnicamente mejor del que es mi escritor aficionado favorito. Alienígenas de una forma como pocas veces se han tratado.

– Magazine de misterio Ellery Queen’s nº7 (VA): 6/10. Que concepto más interesante el de 11 relatos cortos en 150 páginas, que dan mucho de si, y amenizan cualquier momento y espera.

– Magazine de misterio Ellery Queen’s nº9 (VA): 7/10. Mejor aún que el anterior, con más investigación como a mi me gusta.

– Nunca se muere (Lucky Marty): 7/10. Superior a la media, porque tanto la idea, como el desarrollo están bien. Prueba de que en los bolsilibros, también había literatura de calidad.

– Selección 37 (Ciencia Ficción): 6/10. Relatos de anticipación más o menos buenos, con el excelente de Jeffty tiene cinco años de Harlan Ellison.

– Traficante de las estrellas (Glenn Parrish): 6/10. Me gusta la ambientación y el ritmo de la novelita, siendo las historia bastante sencilla.

– Un minuto en la cuarta dimensión (Ralph Barby): 7/10. Me ha gustado bastante. Entretenido y con ideas originales.