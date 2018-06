Puede pareceros bastante obvio, pero hay cierto interés en saber la hora en un reloj analógico, o sea un reloj de agujas de toda la vida. Es una técnica que se explica en la escuela, la falta de práctica en los jóvenes actuales, que están imbuidos día a día en la hora digital de sus teléfonos móviles, causa que muchos no sepan como hacerlo o ya no recuerden como se leía.

Como hice con ¿Cómo leer la hora en un reloj monoaguja? en este caso voy a explicaros de una manera muy básica, y espero que comprensible para todos como decir la hora en un reloj “de los normales”. Para verlo más claro he aprovechado los canvas, y he adaptado el simulador HTML del reloj.

Saber la hora es algo que aunque no te gusten los relojes, o no lo vayas a necesitar normalmente, es recomendable que conozcas y que sepas hacer. Tal vez un día no tengas el teléfono a mano, y como ocurre todavía en algunas estaciones de tren, sólo tengas a la vista un reloj analógico, y nadie cerca a quien preguntarle.

La primera clave es prestar atención a los numerales que circundan la esfera. Pueden ser arábigos, romanos, índices o marcadores, o incluso carecer de ellos. En todo caso, lleven o no lleven números en la esfera, debemos saber ubicar su secuencia.

Índices o marcadores

Como decía, la esfera suele estar rodeada por números que nos sirven de referencia a la hora que apuntan las agujas o manecillas.

Horas

La hora la suele indicar la aguja más corta, llamada manecilla horaria y señala los indicadores horarios, que van de las 12 en la parte de arriba, a las 6 en la parte de abajo: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Saber la hora actual consiste simplemente en ver que indicador horario se ha sobrepasado. La única posible confusión es cuando la aguja marca entre las 2 y las 3, serán las dos.

Minutos

Los minutos los señala la aguja minutera o minutero. Es la siguiente aguja más larga. La diferencia es que los minutos no van de 1 a 12 como las horas sino de 0 a 59. En la parte de arriba, donde estaban las 12 de las horas, está el 0. En la parte de abajo donde estaban las 6 horas, están los 30 minutos.

Segundos

Si el reloj dispone de segundero, suele ser una aguja larga y más delgada que los minutos. La forma más sencilla de identificarla es porque se mueve más rápido que los minutos. La manera de leerla es exactamente igual a los minutos, puesto que los segundos, también van de 0 a 59.

Verás que en el reloj simulado de muestra, he incluido también la hora en formato digital, así podrás ir comprobando que eres capaz de leerla correctamente.

Espero que con esto, muchos le perdáis el miedo a los “relojes antiguos”, y que quizás se despierte la afición relojera en algunos.