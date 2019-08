Cuidados en el afeitado clásico

Una maquinilla de afeitar, incluso siendo desechable como la Filomatic Filo2 es un instrumento que nos durará bastante tiempo. En particular si es una maquinilla de seguridad de afeitado clásico. Prueba de ello es que aún tengo la Merkur 41N con la que empecé hace casi 10 años y que está en perfecto estado. Igual que la económica Wilkinson Classic que me costó 5€, y que ha recorrido en viajes centenares de miles de kilómetros.

Por definición los productos destinados al afeitado tradicional son muy duraderos, de otro no podrían competir con las maquinillas desechables. Ello es extensible a la maquinilla en sí misma, pero también a la brocha, al jabón, a las lociones… Sólo hay que tener algunas cosas en cuenta.







Mantenimiento de la maquinilla







No importa que usemos una maquinilla de aleación como la Rockwell 6C, de acero inoxidable como la Mühle Rocca, de aluminio o de baquilita/resina; todas ellas están construidas para resistir la corrosión. Tampoco que hablemos de un modelo barato como la Gillette Super Blue o de modelos de precio elevado como las Feather AS-D2 o Above the Tie Kronos.

Después del afeitado es importante la limpieza. Lo mínimo es aclarar los restos de pelos y jabón bajo el grifo. Lo mejor sería desmontarla para retirar la suciedad de sus piezas independientemente, aunque suele ser suficiente con abrir un poco el cabezal con el fin de que el agua penetre mejor.

El siguiente punto es secarla. Lo puedes hacer con un paño, con una toalla o con papel higiénico. Se trata de retirar los restos de agua para así evitar que queden manchas de cal al secarse. También de evitar la humedad exagerada que podría causar que la cuchilla o la maquinilla se oxidase. En ese sentido es mejor no tocar ni rozar el filo de la cuchilla de seguridad, ya que podría dañarse. Te estarás preguntando como es posible que si queda agua la maquinilla se oxide. ¿No dije que eran inoxidables? Pues si, son inoxidables porque aunque la mayoría están fabricadas con Zamak (zinc con aluminio, magnesio y cobre) llevan un recubrimiento cromado, niquelado, dorado o DLC para evitar el óxido. Puede ocurrir que el uso, los golpes, los roces o la oxidación constante acaben desgastando ese recubrimiento, y por ende, oxidando la maquinilla.

Finalmente queda almacenarla. Debe estar en un sitio no demasiado húmedo, también por la oxidación. Lo ideal es que esté justo donde no la solemos poner, fuera del armario. En todo caso, hay que evitar dejarla junto a la ducha, donde el vapor de agua caliente, la acabaría perjudicando. Yo tengo la maquinilla que uso sobre una repisa en el baño. Corre el aire, está lo más alejada posible de la ducha, y aunque lo ideal sería que estuviera al aire libre, eso no es posible. Cuando la quiero cambiar, la guardo en el armario y saco otra. Al guardarla de esa forma me aseguro que está en el armario completamente seca.

De vez en cuando es conveniente darle una limpieza más a fondo. Algunos llegan al alcohol isopropilico. Yo me conformo con lavavajillas tipo Fairy. Eso sí desmontándola completamente y asegurándome que queda perfectamente limpia. Lo suelo hacer cada vez que cambio la cuchilla, o sea entre 3 y 6 afeitados.

No creo que con las maquinillas metálicas nadie de golpecitos contra el lavamanos para que caiga el vello que se ha quedado trabado, con las desechables si que es más habitual. Pues prohibido hacerlo, porque la puede dañar por fatiga de materiales. Se dice que si hay restos en la cuchilla se deben a un afeitado anterior que no se limpió bien, moraleja, vuelve al párrafo anterior, y asegúrate que siempre está bien limpia cuando terminas con tu ritual.

Cuidado de la brocha







El mantenimiento de una brocha de afeitado es similar al de la maquinilla. Tras cada uno debemos limpiarla adecuadamente, y evitar guardarla cuando está húmeda. Sin embargo, es mucho más sencillo. Basta con enjuagarla bien una vez usada, escurrirla para que expulse el agua sobrante, igual que hacemos cuando vamos a afeitarnos, y finalmente, evitar guardarla estando húmeda. Lo mejor es no meterla directamente en el armario, sino dejarla que se seque sobre la repisa del baño. Lo recomendable es que podamos contar con un soporte para brochas en la que éstas, quedan colocadas boca abajo para ir escurriendo.







Algunos usuarios peinan sus cerdas con cierta periodicidad, no es algo malo, al final la mayoría de brochas son de pelo natural y se benefician de los mismos cuidados que damos a nuestro cabello, aunque al menos yo, no suelo hacer nada de eso.