(No Ratings Yet)

Tras bastante tiempo soñando, y mirando un TAG Heuer Carrera, al final el elegido sería el Carrera Heritage.







Ocurre que lo encontramos disponible en dos referencias, la antigua CAR2111.BA0730, a un PVP de 3.985€, y la moderna CAR2114.BA0724 a 4.255€. Externamente son idénticos, y la única diferencia es que en el primer caso, monta el calibre 16, mientras que en el segundo es el calibre 1887.

Por la diferencia de precio, se presupone que el 1887, debería ser una mejor alternativa, pero dada la polémica que suscitó el lanzamiento de este nuevo movimiento, la cosa no estaba tan clara. De manera que verifiquemos las especificaciones que en primer lugar, nos da la marca:

Calibre 16

– Swiss Made.

– Calibre automático.

– Diámetro: 30,4 mm – 25 rubíes.

– Ajuste rápido de la fecha.

– Frecuencia de oscilación del volante: 28.800 alternancias/hora (4 Hz).

– Reserva de marcha: Aprox. 42 horas.

Calibre 1887

– Swiss Made.

– Calibre automático.

– Diámetro: 29,3 mm – 39 rubíes.

– Ajuste rápido de la fecha.

– Frecuencia de oscilación del volante: 28,800 alternancias/hora (4 Hz).

– Reserva de marcha: Aprox. 50 horas (Aprox. 40 horas en modo cronógrafo).

Vemos que el 1887 tiene un mayor número de rubís, y una reserva de marcha superior, siendo también algo más pequeño, por lo demás son equivalentes. Entonces, ¿qué justifica el precio? Pues con estos datos, poco podemos argumentar, así que seguimos investigando.

El calibre 16, anteriormente era un ETA Valjoux 7750, que con las restricciones impuestas por el Grupo Swatch, como muchos otros relojeros fuera del grupo, paulatinamente fue sustituido por el Sellita SW-500, en ambos casos en el acabado elaboré, y no top como muchos piensan.

Del calibre 1887, sabemos que se basa en el diseño del Seiko Instruments TC78, del que la propia marca tiene el 6S37, es decir tecnológicamente más avanzado con su piñón oscilante, y su rotor de carga bidireccional, de modo que completamos la lista:

Calibre 16

– Sellita SW 500 elaboré.

– Rotor unidireccional.

– Precisión media +/- 15 segundos/día.

Calibre 1887

– Seiko TC78 (diseño).

– Rotor bidireccional (Magic lever).

– Precisión media +/- 10 segundos/día.

Nos faltan aún muchos datos, que no encuentro en ningún lado, así que me pongo en contacto con el servicio al cliente de TAG Heuer, que amablemente me lo aclaran, y que de hecho es lo que me incita a escribir este artículo:

Los expertos de TAG Heuer invirtieron 3 años de I+D para mejorar y transformar el TC78 en un movimiento de manufactura Suiza. Los componentes son Swiss made, especialmente todos aquellos diseñados por los ingenieros de TAG Heuer para este calibre. El movimiento se ensambla al completo en la fábrica de Suiza, así que lo consideramos como nuestro calibre de manufactura. Cuenta también con el piñon oscilante patentado por TAG Heuer, y todas las funciones del cronógrafo se coordinan con una columna directriz.











Con esto, ya podemos completar las tablas de ambos:

Calibre 16

– Swiss Made.

– Calibre automático.

– Diámetro: 30,4 mm – 25 rubíes.

– Ajuste rápido de la fecha.

– Frecuencia de oscilación del volante: 28.800 alternancias/hora (4 Hz).

– Reserva de marcha: Aprox. 42 horas.

– Sellita SW 500 elaboré ajustado en 3 posiciones.

– Rotor unidireccional.

– Precisión media +/- 15 segundos/día.

Calibre 1887

– Swiss Made.

– Calibre automático.

– Diámetro: 29,3 mm – 39 rubíes.

– Ajuste rápido de la fecha.

– Frecuencia de oscilación del volante: 28,800 alternancias/hora (4 Hz).

– Reserva de marcha: Aprox. 50 horas (Aprox. 40 horas en modo cronógrafo).

– Seiko TC78 (diseño) ajustado en 5 posiciones.

– Rotor bidireccional (Magic lever).

– Precisión media +/- 10 segundos/día.

De modo que las diferencias quedan claras, el 1887, es si no manufactura, si que exclusivo de TAG Heuer, con un diseo mucho más avanzado, y mejores cifras en cuanto a reserva de marcha y precisión, siendo la alternativa a elegir. El problema, es que no haya una variante con indicación de día de la semana, como si la hay del calibre 16, así que ¿será éste, o el Mido All Dial Chronograph?