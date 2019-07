Llevo años sin afeitarme con maquinillas desechables. De hecho, desde que comencé con el afeitado clásico, sólo me he rasurado la cara con maquinillas tradicionales con cuchillas de un solo filo. La última vez que me afeité con una multihojas desechable fue con una Gillette Match 3, así que ya hace eones de aquello. Es cierto que en verano cuando de vez en cuando me afeito la cabeza, he usado Wilkinson Sword Hydro 5 o maquinillas de marca blanca.

Aprovechando la propuesta de Julián Martínez de Filomatic, decidí afeitarme unas cuantas veces con su alabada Filomatic Filo2, y ver si todo lo que se decía era cierto. Además, tras el agridulce sabor de la Filomatic FiloC, era una buena oportunidad para resarcirme.

Como producto económico que son se presentan en una bolsa de plástico, dentro de su sencillez, tienen el toque retro de Filomatic, incluyendo las bonitas franjas blancas, azules y rojas características de los postes de barbero.













El envoltorio incluye 10 maquinillas que van agrupadas por un pequeño cartón.







En la maquinilla destaca su color amarronado, muy retro y que me parece diferente y atractivo. Algunos lo critican precisamente por su color.







A simple vista apreciamos su rasgo más distintivo, el cabezal de arquitectura abierta, que como nos adelantaba Julián en la entrevista, está diseñado para evacuar el jabón y el agua sin dejar restos.







Mi experiencia con este tipo de maquinillas ya digo que es poca, la más directa que recuerdo es la Gillette Bleu II, en donde la Filomatic me ha parecido bastante mejor, y también la BIC 1 que quizás a nivel de sensaciones me gusta más, pero a nivel de afeitado me gusta menos. La duración de las cuchillas es muy elevada, más que en sus competidores.







Me parece que la Filo2 es una gran compra para su precio, no sólo por que se apoya a una empresa de aquí, sino porque verdaderamente tiene grandes cualidades.