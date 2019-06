Fussy Beauty Care. Peines

Después de hablar de Pierrot Oral Care también de Fushima, hoy toca el turno de otra de sus marcas Fussy o Fussy Beauty Care que viene a competir con marcas como Beter.

El caso es que buscaba un peine de cierta calidad, un producto que no estuviera hecho en China. Me atraían mucho los que tienen en Kent (G B Kent & Sons Ltd), pero costaban a partir de 6€, y preferí probar con los de Fussy que son Made in Spain. El principal atractivo consistió en su lote de 4 peines a solamente 2,75€, un precio imbatible incluso en marcas blancas.







De hecho por curiosidad visité un bazar chino, y los peines no bajan de 1€, así que Fushima con Fussy había logrado eso que tantos dicen que es imposible. Fabricar aquí con calidad de aquí y a precios muy competitivos. La lástima es que en Fussy Beauty Care aún no tengan ningún peine metálico en su catálogo, una pieza que sería ideal para llevar en el bolsillo sin miedo a que pudiera partirse.

Si ya me asombraba la tienda online de Pierrot en donde bastaba un pedido mínimo de 15€ para gozar de envío gratuito, en Fussy han logrado mejorarlo. Con 10€, nos evitamos pagar gastos de envío. Una excelente oportunidad para poderlos probar. Por tanto decidí rellenar el pedido para beneficiarme de esa ventaja, y de paso, echar un vistazo a sus productos. Nuevamente destaca la entrega que hacen desde su eCommerce, un bonito papel cebolla rosado, y como detalle, unas gomas coletero en formato de piruleta.







Además del mencionado Lote surtido 4 peines de 2,75€, incluí: Cortauñas pedicura (2,50€), Kit pincitas de depilar (2,95€), Manopla sisal con dedo (2,95€) y Piedra pómez (1,85€). Por desgracia, aún no son capaces de optimizar la producción en nuestro territorio con todos sus productos, y solamente los peines están fabricados aquí. Me consta que desde Fussy/Fushima están trabajando en lograr traer más producción aquí. En cualquier caso se agradece su transparencia, indicando en el packaging claramente qué producto está hecho en España, y qué producto no, algo que ayuda mucho en la compra, y que deberían trasladar a su plataforma web.

Un aspecto curioso es que muchos de sus empaquetados se utilizan en diferentes referencias, y es la parte trasera la que aclara cuál pertenece a cuál. En cuanto al lote de peines que era lo que me interesaba, consta de 4 piezas:

– Peine grande (Referencia 180): En color negro, de púas redondeadas, tiene doble tamaño de púa en cada mitad, y se vende individualmente a 1€. Mide unos 19cm.

– Peine mediano (Referencia 155): En color negro, de púas redondeadas, tiene doble tamaño de púa en cada mitad, y se vende individualmente a 0,90€. Mide unos 17cm.

– Peine pequeño (Referencia 126): En color negro, de púas redondeadas, tiene doble tamaño de púa en cada mitad, y se vende individualmente a 0,80€. Mide unos 12cm.

– Peine con mango doble púa (Referencia 305): En color rosa o turquesa (a elegir). De púas redondeadas, tiene doble púa vertical, y se vende individualmente a 1,50€. Mide unos 23cm.

Se ven de una calidad muy buena, algo que me deja sorprendido por su precio. Puestos a pedir, que estuvieran disponibles en más colores, como el acabado tipo concha, que le daría una estética muy vintage. El acabado con el logotipo de la marca en relieve queda muy atractivo, más que pintado en color blanco como se muestra en la web.