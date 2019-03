Artesania Govantes es un pequeño taller familiar fundado en 1996 que se ubica en el histórico barrio de Triana, en Sevilla. Desde la tienda web Casa de Gemelos apuestan por el uso de este accesorio de moda masculino, con diseños clásicos, pero también personalizados o más originales. Los tienen en metal, pero también en Plata de Ley que no son mucho más caros, y por tanto me parecieron más interesantes.

El uso de los gemelos se remonta a la Inglaterra del siglo XIII cuando se les denominaba “botones de manga” y empezaron a reemplazar a las cuerdas que cerraban los puños de los aristócratas y las clases más pudientes. Posteriormente se extendieron por Francia, donde en 1788 adoptaron la denominación actual de gemelos. En otros países se les llama colleras, mancuernas, mancuernillas, mancornas, yuntas o yugos. Evidentemente fueron un complemento muy anterior a los botones o las cremalleras, y con el paso del tiempo fue quedando relegado a su uso por los hombres poderosos, refinados y elegantes.







Si sois de los que se preocupan por el protocolo, éste los recomienda para bodas y banquetes, usando traje o incluso frac, con camisas de doble puño (francesas, de estilo francés, o para gemelos). Las reglas de la elegancia dan por sentado que una camisa debe ser de manga larga, y que los puños deben sobre salir un centímetro de la chaqueta. Si les haces caso, y salvo que tu vida se mueva entre fiesta y fiesta, te los vas a poner como mucho una vez al año, tanto los gemelos, como la camisa. Existen también los puños mixtos, un sencillo pero a la vez ingenioso sistema por el que los puños de la camisa disponen de dos ojales y de un botón. De este modo, puedes usarla abotonada, o cerrada con los gemelos, algo mucho más práctico y flexible.

A mi lo que me ocurre es que las convenciones sociales no van demasiado conmigo, pero a su vez, me gustan muchos de los objetos tradicionales, puede parecer una contradicción, pero cada uno es como es, y por lo que voy descubriendo, cada vez hay más gente que piensa de la misma forma. Es lógico que si te gustan las camisas puedas vestir camisas de manga corta en verano, no pasa nada. Tampoco pasa nada si te incomoda la sensación de que sobresalgan los puños de la camisa. Si te sientes cómodo y te parece bien, puedes vestir camisetas, o para el caso en el que estamos, llevar las mangas desabrochadas con un gemelo en el ojal.

Continuemos con los gemelos de plata Govantes en donde tampoco es incompatible la nobleza de la plata 925 con los diseños más originales, y así he escogido dos modelos que a continuación os voy a mostrar donde además os va a sorprender el precio, que no es en absoluto caro e inaccesible como podéis estar pensando.

Son unos gemelos de plata que reproducen el anverso o cruz, de una moneda de 1 peseta conmemorativa del Mundial de Fútbol de España de 1982, el que estuvo acompañando Naranjito. Si recordáis, fue de las acuñaciones recientes de esta moneda que tenían un tono plateado a base de aluminio en vez de las anteriores de bronce. El tono plateado hace que estos gemelos reproduzcan mejor su aspecto y que sea reconocible por todos aquellos que hasta el año 2002 que fue sustituida por el euro, manejaron monedas de algún tipo.

La cara frontal es ligeramente convexa lo que permite que se adapte mejor a los ojales, pero reproduce exactamente el diseño y las dimensiones de la pieza original que tenía 21mm de diámetro. Las dimensiones del frontal en este gemelo son de 20mm de diámetro debido a la curvatura que comentaba y cuestan 45€.

El pasador es de buena calidad, y el perno con cierre tipo cola de ballena, es decir que se puede doblar para ponerlo horizontalmente y facilitar su colocación.



















A falta de algún modelo de inspiración relojera, como esos que reproducen la maquinaria de un reloj, otras de mis aficiones son los coches, así que opté por ésta. En casadegemelos.com tienen también un modelo con un Land Rover Defender al final escogí un automóvil que desde niño me resultó simpático, el Volkswagen Escarabajo, un coche popular y con el glamour suficiente para estar emparentado con el Porsche 911. La cara frontal es más voluminosa, sobre todo en cuanto a su grosor, hablamos de una pieza que mide 22mm X 12mm X 9mm, menos cómoda que la anterior, pero igualmente reconocible en representación del que fue el coche más vendido del mundo. Su mayor volumen implica mayor contenido de plata, y por tanto un precio ligeramente superior: 63€.

El resto de elementos son análogos a los gemelos moneda de peseta, puesto que comparten el pasador y el perno.



















Los gemelos de plata son un accesorio elegante y refinado, tanto por sus características, como por el metal. Pero con estos nuevos diseños, son una alternativa de regalo o autoregalo muy original. Fabricados artesanalmente en España, con una agradable presentación y que podemos personalizar con grabados que los conviertan en un recuerdo único.