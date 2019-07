Lápices Staedtler Noris. El clásico en material de oficina y escolar

De nuevo gracias a la colaboración de 20milproductos la tienda online que entre otros, se dedica al material de oficina y escribanía, como siempre, ofrecen a todos los lectores interesados un atractivo descuento del 5% en toda su web, introduciendo el código promocional BITACORA-5 a la hora de hacer tu pedido, y como puede que estéis ya algo cansados de plumas estilográficas como la Caran D’Ache 849 Pop Line, hoy hablaremos de lápices o lapiceros.

Los que más perduran en la memoria, y que aún se venden, son probablemente los alemanes de Staedtler Noris, con sus reconocibles franjas de color amarillo y negro, que ya de niños nos llamaban la atención. De hecho, una de mis fantasías infantiles, y que llevaré a cabo en directo en este artículo, es tener al mismo tiempo un Staedtler Noris de grafito de cada una de las durezas disponibles. Es decir Nº0 (2B); Nº1 (B); Nº2 (HB); Nº3 (H) y Nº4 (2H). Evidentemente hay más gradaciones por encima y por debajo (desde la 9H hasta la 9B), por ejemplo Faber-Castell las tiene, pero estas serían las más habituales. Quizás su rival más acérrimo, de hecho remontándose a casi sus orígenes está en Faber-Castell con su con su modelo 9000.







El uso del nombre Staedtler se remonta al lejano año 1662, cuando se establece Friedrich Staedtler, un artesano fabricante de lápices. Posteriormente, entre 1900 y 1901 se crearon las marcas Mars y Noris, empezando a fabricar el conocido lápiz Noris, que por aquella época era de color azul. A partir de 1954 fue cuando adoptaron las rayas amarillas y negras, aunque en el Reíno Unido siguen siendo aún negros y rojos.













En lo que respecta a España, en 2010 se vendieron más de 23 millones de lápices Noris de Staedtler. La cifra a nivel mundial aumenta hasta 14.000 millones de lápices anualmente de todas las marcas, por lo que estimo que el menos 4.000 millones, deben Staedtler. La nada despreciable cifra de 10 millones cada día. Y todos ellos se fabrican en Alemania (Made in Germany) con madera certificada procedente de bosques sostenibles, fundamentalmente de abeto blanco o cedro.

Aunque rápidamente abandoné los lapiceros de grafito, en favor de los porta-minas (mechanical pens), que me parecieron más cómodos, y también más sostenibles; al igual que ocurre con un reloj mecánico, son instrumentos de escritura con mucho encanto. Saber que el popular modelo Noris 120, denominado de ese modo desde 1967, se sigue vendiendo sin apenas cambios, es una prueba de su fiabilidad y funcionalidad.

La mayoría de lápices del mercado ofrecen una graduación de su mina, en Noris se clasifican de este modo:

– Nº0: 2B: (Naranja): Doble blando (74% grafito).

– Nº1: B: (Negro): Blando (71% grafito).

– Nº2: HB (Rojo): Medio (68% grafito).

– Nº3: H (Azul): Duro (63% grafito).

– Nº4: 2H (Verde): Doble dureza (60% grafito).







Esencialmente los más blandos tienen mayor cantidad de grafito, esencialmente una variedad de carbón, mientras que los más duros, agregan arcilla a su composición. Cuanto más blandos son, más oscuro es el color de su escritura y viceversa. Como detalle curioso, la clasificación basada en numerales es la habitual de Estados Unidos, mientras que el resto del mundo suele utilizara las letras, significando H (Hard) y B (Black). En otras marcas, al intermedio HB se le denomina F.







El modelo medio HB es el que recomendado para propósitos generales, incluyendo la escritura. Las minas más duran producen lineas más finas y trazos más precisos, así que suelen utilizarse en dibujo técnico, o como base suave en bocetos que luego deben ser repasados. Los blandos suelen usarse en disciplinas artísticas ya que ofrecen mucha pigmentación y facilitan el sombreado. A los niños suelen gustarles también, porque su mina es más resistente.

Los lapiceros Noris de Staedtler cuestan unos 0,50€ cada uno, unitariamente son económicos y muy duraderos, aunque fabricantes chinos ofrecen este producto por unos 10 céntimos, así que hay que tener cuidado con las falsificaciones. Si buscas algo más de calidad y mayor gama de durezas, tienes los también de Staedtler Mars Lumograph. En cuanto a gamas inferiores, los Alpino Junior que ya no se producen en España, o los Bic Evolution son más baratos, pero considerando que salvo que los perdamos son muy longevos, no me parece recomendable ahorrarse 20 céntimos.