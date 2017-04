(No Ratings Yet)

En Afeitado Clásico: Seguimiento, me lamentaba de que el masaje Varón Dandy, no tuviera ese efecto mentolado y vigoroso que tanto me gusta Floïd.

Leyendo el foro de Sin corte no hay gloria, me topé con un sencillo artículo de como enriquecer cualquier producto con base alcohólica usando mentol en cristales, ya que éste, no es soluble en agua (hidrosoluble). Afortunadamente, la mayoría de after-shaves y aguas de colonia tienen una base de alcohol muy elevada, por lo que el procedimiento era perfectamente válido.

Me hice con un frasco de un litro de masaje para después del afeitado Varón Dandy, un recipiente de plástico, y un embudo con un extremo lo suficientemente estrecho como para caber en la botella de cristal.

Luego miré en Quimics Dalmau para el mentol cristalizado, aunque solamente lo tenían en envases de 100g (11€). Así que fui a Cremas Caseras, y allí lo tenían de 10g (2,10€), 50g (7,60€) y 100g (12,10€).

El mentol (menthol), se encuentra en los aceites de algunas mentas, siendo la más habitual la Mentha arvensis y la Mentha x piperita (Peppermint). Es un alcohol que está en formato sólido (cristal), hasta que a los 40ºC se funde, siendo utilizado por sus virtudes curativas, pese a no estar exento de riesgos en caso de abuso.

Se recomienda una solución del 2% al 5%, así que para los 1.000 ml de la botella, necesitaría entre 20g y 50g, de producto, así que en mi caso comencé por 10g. Dependiendo de la presentación, es decir, si los cristales son gordos, y no entran por el frasco de after-shave, conviene realizar el proceso en un recipiente separado, es decir, echamos el masaje en ese frasco, y ahí disolvemos los cristales. Los de Camassia, son suficientemente pequeños, como para que quepan por el generoso agujero de la botella de Varón Dandy, así que con un embudo los fui introduciendo, pero el procedimiento es idéntico si usamos un receptáculo independiente.

Hay que ser muy cuidadoso al manipular el mentol, ya que en contacto directo con la piel, mucosas u ojos, produce irritación, así que unos guantes de látex, pueden serte bastante útiles. Si te pasas en la concentración, notarás el efecto Vicks VapoRub en tu cara y tus manos, y te llorarán los ojos. Todo tiene arreglo, y podrás diluirlo aún más, o echarte una cantidad más pequeño. Como ya ves, lo mejor es ir con prudencia.

Como digo, introduje esos 10g, más bien a ojo, cerré el frasco, lo agité unos segundos, y lo dejé reposar durante un par de días para que se disolviera completamente. Al cabo de una hora, ya no se aprecian los cristales en la botella, pero conviene esperar.

Después evalúas tu mismo el resultado, que a mi parecer, resultó ser un tanto suave, así que introduje algunos cristales más, entorno a 5g más, que harían un total de 15g (1,5%), y repetí el proceso. Ahora si que el resultado fue óptimo, y todavía me sobraron unos 30g de mentol más, que deberían darme de nuevo para dos litros de producto, que visto lo visto, quizás use como base de la nueva mezcla el agua de colonia de Varón Dandy.