Continúo mi tarea de dar a conocer los productos de aquí, hoy hablando de Plásticos Tatay, la histórica marca española que lleva con nosotros toda la vida. Empezaron en Barcelona en la década de 1930, fabricando bisutería. No sería hasta los años 50, que incorporaron los procesos de inyección y extrusión de termoplásticos por los que son notablemente conocidos.

Igual que ocurrió con Jabones Pardo, muchos piensan que la compañía dejó de existir. Pues afortunadamente continúa, y salvo un bache en 2009 que remontaron sin problemas, continúan mejorando y luchando contra la competencia asiática. De hecho todos los productos los fabrican ellos en Europa, nada de China, en sus propias fábricas de Barcelona y Bucarest. De hecho cuentan con sedes en España, Rumanía, Portugal, Francia e Italia. Plásticos Tatay S.A. continúa siendo una empresa familiar, ahora en manos de la segunda generación.

La marca Tatay (antiguamente escrita Ta-Tay) además del plástico, ha ido incorporando a su catálogo nuevos materiales (acero inoxidable, latón o porcelana). Ellos son los responsables del diseño, la fabricación y la distribución, apostando por el diseño y la calidad. Productos destinados al baño, al jardín y al menaje del hogar. Desde mangueras o buzones, hasta cubos, cajas, recipientes, organizadores y cajones de almacenamiento.

A continuación os mostraré tres de sus nuevos productos (un hermético de plástico, un portarrollos), así como un porta-alimentos. Veréis que los precios son asequibles, y como este tipo de artículos duran bastante, no es necesario que adquiramos uno de importación en cualquier bazar del barrio. Más que nada porque si van a contener cosas que nos vamos a comer, mejor no arriesgar nuestra salud.

Seguramente lo más complicado es encontrarlos en una tienda, algo que lamentablemente ocurre con muchos otros fabricantes (Pañuelos Gal-lus o Paraguas plegables Carballo). En mi caso sólo los he visto en El Corte Inglés y sus derivados (Hipercor y Opencor), aunque también se encuentran en tiendas especializadas en menaje y ferreterías, así como en Carrefour, Alcampo o Leroy Merlin. No obstante, como la globalización no siempre es mala, ahí está Amazon en donde Tatay tiene tienda oficial, al igual que Carrefour o Manomano, y que nos permite adquirirlos a buenos precios y cómodamente. Suelo decir que nuestras decisiones de compra son las que condicionan lo que encontramos en las tiendas. Tened por seguro que si en los comercios la gente demandase Made in Spain, traerían Made in Spain. Curiosamente sus rivales, son los también nacionales de Valira e Iris Barcelona.

Urban Food Shell negro

Dentro de la linea Take Away es un porta-alimentos ideal para llevar los táper al trabajo. Llevo varios años usando casi a diario el modelo que aún se vende, el Tatay Urban Food TFLEX+2 Twist SRP 3 Marrón (referencia 1167501), y aunque lo suelo llevar con un recipiente de la competencia, un Komax Bioglass, era el momento de renovarlo.

Como estoy muy contento con él, obviamente iba a repetir marca, así que decidí decantarme por su versión rígida. Con la referencia 1181000 tiene un tamaño ligeramente mayor al habitual, algo que me interesaba, ofreciendo 5,6l de capacidad (280mm X 135mm X 235mm). También está disponible en tamaño 255mm X 110mm X 245mm (4,7l) y en colores marrón y negro. Se puede comprar por unos 31€.

Mantiene la triple capa aislante para preservar el calor o el frío de los alimentos, las hebillas de la cremallera y los tiradores son metálicos, y el asa está acolchada para hacer del transporte más cómodo repartiendo el peso. Max Comfort la denominan.

Viene con dos contenedores rectangulares de plástico blanco y 0,75l de capacidad, como caracteriza a Tatay son Made in Spain, libres de BPA (Bisfenol A).

La bolsa rígida o capacidades está fabricada en China, algo que como sabéis me agrada, pese a que sí que está diseñada en España. Considerando que el elemento que entra en contacto con la comida son los tápers, que sea Made in China tiene relativamente poca importancia, pero no deja de ser algo decepcionante, a tenor del atractivo Produced in Barcelona que vemos en el exterior.





































Ver en la web

Contenedor para alimentos Twist 0,5l azul

El contenedor Twist de referencia 1160600 es un recipiente plástico que permite transportar alimentos líquidos y sólidos. La ventaja que tiene es que como cierra a rosca, evita la fuga de líquidos, y a diferencia de los que cierra por presión, es más duradero una vez abierto y cerrado varias veces.

Tiene unas dimensiones de 120mm X 120mm X 66mm (0,5l) pudiéndolo comprar por unos 2,5€, y lo fabrican también en de 0,2l, 0,4l, 0,6l y 1l. Naturalmente es Made in Spain.



















Ver en la web

Portarollos WC Hidden SRP 8 Blanco

Este portarollos WC Hidden (referencia 4500001) se basa en un ingenioso sistema para colocar el rollo de papel higiénico. Está diseñado por Álex Miravalles, Fabricado en España, y es muy compacto (57mm X 57mm X 60mm), la idea es una ventosa que adherimos a los azulejos, y que anclan el soporte por el cual introduciremos el rollo.

Es sencillo de instalar, y para aquellos a los que le guste mantener el portarollos lo más discreto posible, esté “invisible” va a ser su opción.













Ver en la web

Mi conclusión es que los productos que he probado de Tatay son muy competitivos. Bien diseñados, duraderos, y a precios razonables. El punto mejorable que, quizás se explica por la amplísima gama de productos que tienen, lo que les debe complicar la gestión de los mismos. Así que es mejor recurrir a las descripciones de la propia Amazon, que son más detalladas e incluso contienen una mayor cantidad de fotografías que a las de su web. Ojalá que el futuro les traiga todavía más éxito, y puedan relocalizar la producción de los artículos que faltan en España.