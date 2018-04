En este espacio os he intentado transmitir mi pasión por los relojes mecánicos que representan una meritoria ingeniería técnica y mecánica. Sin embargo también he hecho hincapié en que no son aptos para todos los públicos, o si se quiere para todas las necesidades.

La necesidad diaria de llevarlos puestos o darles cuerda, así como especialmente su menor precisión, es lo que puede echar para atrás a cualquier interesado.

Se me ha ocurrido hacer algo que nunca antes he visto, comparar un reloj de cuarzo y uno mecánico más o menos equivalentes. He escogido el Casio F-91W y el Alpha Moon Watch. Ambos son relojes humildes, los más baratos de los que tengo en su segmento. Los dos comparten una tecnología antigua y obsoleta, el Casio de los años 1980, y el Alpha de los años 1960, pese a que son modelos actuales que han ido adaptándose a las técnicas constructivas actuales.

Con ese nivel de funciones son unos de los relojes más asequibles que ofrece el mercado, no en vano, el Casio F-91W es el reloj más vendido en toda la historia, mientras que sobre el Alpha Moon Watch, pocos relojes mecánicos podremos comprar a ese precio y que dispongan de cronógrafo.

Suele ser un tema que causa polémicas, el archimencionado reloj de cuarzo vs reloj mecánico. Pasemos a ver una tabla comparativa de sus diferencias y sus similitudes:

CONSTRUCCIÓN Casio F-91W Alpha Moonwatch Tamaño 38,2mm X 35,2 mm 42mm de diámetro excluyendo la corona Altura 8,5mm 16,5mm Peso 22g 128g Caja Resina negra Acero inoxidable negro Tapa Atornillada de acero inoxidable A rosca de acero inoxidable Cristal Resina plano Mineral endurecido abombado Correa Resina negra de 16mm de ancho Brazalete jubilee de acero negro de 20mm de ancho Pulsadores/Corona 3 de acero inoxidable Corona roscada de acero negro Resistencia al agua 3 ATM (WR) 5 ATM (WR50M) Fabricado en China China MAQUINARIA Casio F-91W Alpha Moonwatch Presentación Digital Analógico Tipo Cuarzo. Casio módulo 593 Mecánico de remonte manual. Seagull ST1903 Precisión +/- 30 segundos/mes -10/+30 segundos/día Autonomía 7 años una pila CR-2016 42 horas Frecuencia 32.768 Hz. 3 Hz. FUNCIONES Casio F-91W Alpha Moonwatch Indicación de hora Sí. Horas, minutos, segundos Sí. Horas, minutos, segundos Modo 24h Sí Sí Calendario Sí. Anual No Día se la semana Sí. Con dos letras en inglés No Hora en todos los modos No Sí Cronógrafo Sí. 60 minutos hasta centésimas Sí. 30 minutos hasta décimas Alarma Sí No Señal horaria Sí No Taquímetro No Sí. Hasta 500 unidades/hora Iluminación Sí. Luz LED No Luminescencia No Sí. Manecillas y marcadores luminescentes COSTES Casio F-91W Alpha Moonwatch Precio 10€ (PVP 25€) 135€ (PVP 150€) Manteinimiento Cambio de correa cada 2-3 años

Cambio de juntas cada 2-3 años

Cambio de pila cada 7-10 años Cambio de juntas cada 2-3 años

Limpieza y engrase cada 5-7 años

Son muy similares como podemos ver, si bien el mecánico (Alpha) ofrece una construcción y unos materiales bastante mejores, aunque también lo es su precio, de 6 a 12 veces más caro que el digital de cuarzo (Casio).

Para verlo en el mundo real, he estado una semana con ambos. Naturalmente al mecánico le he dado cuerda cada día, momento que he aprovechado para capturar una fotografía de ambos. Como referencia cronométrica he utilizado un reloj de pared tipo jumbo, el Technoline WS 8009, que al ser radiocontrolado proporciona una referencia temporal muy exacta.

En el primer momento he ajustado la hora del Casio al límite humano (+/- 0,3 segundos aproximadamente). Con el Alpha no he podido hacer lo mismo, puesto que al no ofrecer parada de segundero ha quedado en -36 segundos.

Medición Casio Hora Casio Desfase acumulado (Desviación diaria) Alpha Hora Alpha Desfase acumulado (Desviación diaria) Comentarios Imagen (Clic para ampliar) 16/02/2018 16:12:01 16/02/2018 16:12:01 0s 16/02/2018 16:11:25 -36s Iniciamos la prueba



17/02/2018 18:14:51 17/02/2018 18:14:52 +1s (+1s/día) 17/02/2018 18:14:35 -16s (+20s/día) El radiocontrolado no sincronizó



18/02/2018 17:08:06 18/02/2018 17:08:06 +0s (-1s/día) 18/02/2018 17:08:04 -2s (+14s/día) El radiocontrolado volvió a sincronizar



19/02/2018 18:47:48 19/02/2018 18:47:49 +1s (+1s(día) 19/02/2018 17:48:04 +16s (+18s(día)



21/02/2018 18:47:21 21/02/2018 18:47:22 +1s (+0s/día) 20/02/2018 18:47:55 +34s (+18s/día)



21/02/2018 18:59:36 21/02/2018 18:59:38 +2s (+1s/día) 21/02/2018 19:00:28 +52s (+22s/día)



22/02/2018 18:48:52 22/02/2018 18:48:54 +2s (0s/día) 22/02/2018 18:50:01 +69s (+17s/día)



23/02/2018 16:24:53 23/02/2018 16:24:55 +2s (0s/día) 23/02/2018 16:26:16 +83s (+14s/día) Finalizamos la prueba





Aunque ambos han sobrepasado con mucho margen las especificaciones del fabricante, el caso del Casio F-91W ha sido admirable, acumulando un desfase de solamente 2 segundos en esa semana, y que extrapolándolo nos daría unos +8 segundos/mes, casi 4 veces mejor que la cifra oficial.

El Alpha Moonwatch terminó la prueba acumulando casi 120 segundos, en mi caso tolerable, pero que obligará a en el mejor de los casos cada dos semanas reajustar la hora. Una cifra de +15 segundos/día que mejora en 2 veces los datos oficiales. De hecho ese desfase se hubiera considerado de “reloj preciso” en la década de los 60 y 70.

Hay que tener en cuenta que las cifras obtenidas para el Alpha se pueden considerar normales tirando a buenas, si buscamos una precisión mecánica entorno a los 3s/día con garantías, no nos quedará más remedio que desembolsar al unos 2.000€ por un cronógrafo certificado COSC. Por bastante más, unos 6.000€ tendríamos una certificación METAS que nos llevaría a unos 2s/día de media. Y si quisiéramos llegar hasta el nivel del Casio, necesitaríamos adquirir un Superlative Chronograph de Rolex por unos 11.000€. Como vemos, la mecánica nunca va a estar a la altura de la electrónica.

Por otro lado, aunque parezca que las cifras del Casio sean increíbles, en efecto esta unidad es redonda en cuanto a precisión y de hecho la mayoría de unidades lo son (no olvidemos que es un de los relojes más asequibles del mercado), están lejos de parámetros más ambiciosos en los cuarzos termocompensados. COSC daría 0,5s/mes, pero a partir de ahí podemos llegar hasta los 0,2s/mes. Una exactitud inimaginable hace 50 años.