;Directives #errors off #long #para #trace off ;Functions function bcd_to_bin ( piByte ) { piByte = ( ( piByte and 0f0h ) / 16 ) * 10 + ( piByte and 0fh ) return ( piByte ) } ;Global variables unsigned iSecond , iMinute , iHour unsigned iSecondA , iMinuteA , iHourA var32 lElapsed if ( peekb ( 82h ) = '-' or peekb ( 82h ) = '/' ) and ( lcase ( peekb ( 83h ) ) = 'h' ) then { ;Show copyright print dos cr ; lf; "UPTIME R1.10 Copyright (c) 2017 by Javier Gutierrez Chamorro (Guti)"; cr; lf; "Show DOS system uptime"; cr; lf print dos "UPTIME [-h]" ; cr; lf print dos "Examples:" print dos " UPTIME -h" print dos " Show this help screen" ; cr; lf print dos "More information at:" ; cr; lf print dos " http://nikkhokkho.sourceforge.net/static.php?page=UPTIME" print dos "Press ENTER to continue..." ;key terminate } ;Get RTC years if range is not valid, we assume there is not CMOS available out 70h , 7 iSecond = in 71h if ( iSecond = 0 ) or ( iSecond > 89h ) then { print dos "Error: CMOS is not available." terminate } ;Get RTC seconds out 70h , 0 iSecond = in 71h ;Get RTC minutes out 70h , 2 iMinute = in 71h ;Get RTC hours out 70h , 4 iHour = in 71h ;Correct to 24 hour mode if in 12 hour mode if iHour > 81 then { iHour - = 69 } ;Get alarm seconds out 70h , 1 iSecondA = in 71h ;Get alarm minutes out 70h , 3 iMinuteA = in 71h ;Get alarm hours out 70h , 5 iHourA = in 71h ;If invalid alarm, then it is first execution if ( iHourA = 0 ) and ( iMinuteA = 0 ) and ( iSecondA = 0 ) or ( ( iHourA > 92h ) and ( iMinuteA > 59h ) and ( iSecondA > 59h ) ) then { iHourA = iHour iMinuteA = iMinute iSecondA = iSecond ;Set alarm seconds out 70h , 1 out 71h , iSecondA ;Set alarm minutes out 70h , 3 out 71h , iMinuteA ;Set alarm hours out 70h , 5 out 71h , iHourA } iSecond = bcd_to_bin ( iSecond ) iMinute = bcd_to_bin ( iMinute ) iHour = bcd_to_bin ( iHour ) iSecondA = bcd_to_bin ( iSecondA ) iMinuteA = bcd_to_bin ( iMinuteA ) iHourA = bcd_to_bin ( iHourA ) ;lElapsed = (bcd_to_bin(iSecond) + (bcd_to_bin(iMinute) * 60) + (bcd_to_bin(iHour) * 3600)) - (bcd_to_bin(iSecondA) + (bcd_to_bin(iMinuteA) * 60) + (bcd_to_bin(iHourA) * 3600)) ;lElapsed = imul(iSecond, 1) + imul(iMinute, 60) + imul(iHour, 3600) - imul(iSecondA, 1) - imul(iMinuteA, 60) - imul(iHourA, 3600) lElapsed = iSecond + ( iMinute * 60 ) + ( iHour * 3600 ) - iSecondA - ( iMinuteA * 60 ) - ( iHourA * 3600 ) var32 lTemp lTemp = lElapsed / 3600 iHourA = low lTemp ;lElapsed = lElapsed mod 3600 ;mod32 is buggy in fastfunc.asm from FAST 2.92. For instance 7200 mod 3600 returns 46800 reg bx = 3600 reg dx = high lElapsed reg ax = low lElapsed inline 66h , 0f7h , 0fbh ;idiv bx push reg dx pop iTemp16 lElapsed = iTemp16 lTemp = lElapsed / 60 iMinuteA = low lTemp ;lElapsed = lElapsed mod 60 reg bx = 60 reg dx = high lElapsed reg ax = low lElapsed inline 66h , 0f7h , 0fbh ;idiv bx push reg dx pop iTemp16 lElapsed = iTemp16 lTemp = lElapsed iSecondA = low lTemp if iHourA > 0 then { print dos iHourA ; " hour, "; } if ( iHourA > 0 ) or ( iMinuteA > 0 ) then { print dos iMinuteA ; " minute, "; } print dos iSecondA ; " second, "; "1 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00"